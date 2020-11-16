«Роснефть» и лицей «Сириус» объявили набор одаренных учащихся на образовательную программу

Ученики 10-11 «Роснефть-классов» со всей страны смогут принять участие в третьей партнерской образовательной программе, испытать свои силы и выйти в суперфинал. Сама программа состоится в январе-феврале 2021 года. Она реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и Образовательным фондом «Талант и успех».

Как говорится в официальном сообщении нефтяной компании, цель программы - развитие практико-ориентированного мышления одаренной молодежи из регионов производственной деятельности компании и практическое применение новых знаний и навыков при решении задач, актуальных для нефтегазовой индустрии.

Образовательная программа состоит из семи учебных модулей (см. «Подробно»). В конце - итоговое тестирование, которое определит 108 суперфиналистов программы. Из них сформируют 18 проектных команд - по 6 человек. Они будут работать над реализацией проектов с применением технологий дополненной реальности и решением задач в передовых отраслях науки вместе с ведущими педагогами и экспертами компании, научатся основам цифрового проектирования и производства, программирования микроконтроллеров, пройдут тренинги по soft skills («мягкие навыки». – Ред.), посетят мастер-классы.

По итогам программы участники презентуют собственные инженерно-технические проекты в сферах, которые относятся к приоритетным направлениям деятельности «Роснефти», освоят различные подходы к решению задач, улучшат навыки командной работы, получат опыт работы на современном высокотехнологичном оборудовании.

ПОДРОБНО

Из чего состоит программа

Она дистанционная. И была специально разработана для «Роснефть-классов» экспертами лицея «Сириус» и Корпоративного научно-проектного комплекса компании «Роснефть». Всего в ней 7 учебных модулей. Среди них:

- Основы нефтегазового дела;

- IT-технологии (актуальные тенденции внедрения в производство нефтегазовой отрасли, инструменты графического проектирования в AR и VR проектах);

- Инжиниринг (прототипирование и 3D-моделирование, технологии робототехнических систем).

СПРАВКА «КП» Формировать внешний кадровый резерв в «Роснефти» начали в 2005 году. Именно тогда была создана корпоративная система непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие». Это позволило обеспечить постоянный приток в компанию высокообразованных, имеющих качественную профессиональную подготовку молодых специалистов.

Для этого в регионах производственной деятельности компании на базе лучших учебных заведений (школ, лицеев, гимназий) были созданы «Роснефть-классы». Обучение там осуществляется по программам с углубленным изучением профильных предметов (математика, физика, химия, информатика), привлекаются ведущие преподаватели региональных вузов-партнеров компании.

Сейчас «Роснефть-классы» существуют в 57 городах и поселках страны (27 субъектов РФ). В 122 классах учатся 2776 школьников. Ежегодно 95% выпускников поступают в лучшие вузы страны. Из них около 60% – на профильные для компании направления подготовки. Лучших студентов компания поддерживает через систему корпоративных стипендий, обеспечение прохождения производственной и преддипломной практик на предприятиях «Роснефти».