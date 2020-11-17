Студент залезает на березу, чтобы послушать лекцию

Алексей готов взбираться на дерево, даже когда на морозе руки дубеют. Фото: Евгений СОФИЙЧУК/ТАСС

На улице уже морозец, на морозце парень, на парне шапка, а сам он сидит на березе и к губернатору обращается.

Обалдеть! На слух кажется, что это какая-то ахинея.

Если бы.

Начало у этой истории прозаичное: 9 ноября вузы Омской области перевели на дистанционное обучение. Занятия идут по видеосвязи, и, чтобы картинка и звук шли синхронно, нужен хороший интернет. В городе с этим проблем нет, но часть студентов разъехалась домой по деревням и селам, а там не везде с интернетом все в порядке.

Вот и 21-летний Алексей Дудоладов учится в омском Институте водного транспорта, а живет сейчас в деревне Станкевичи. Это в 200 километрах от Омска. Благами цивилизации деревня, где живут 68 человек, не избалована настолько, что даже на интернет-картах ей места не нашлось - мелковата. Бывает нынче и такое, господа городские жители.

Студент пожаловался в соцсетях на проблему с интернетом и прогремел на всю страну. Фото: Личный архив

МИНИСТР ОТВЕТИЛ СЕЛЯНИНУ

Интернет в Станкевичах, где всего 39 домов, честно признаем, нужен не всем. За поросятами он не уследит и кур не накормит, какой от него толк вечно занятому труженику села. Но вот Алексею интернета не хватает.

После того как прошли первые занятия по видеосвязи, он понял, что дома даже и мобильный интернет не тянет, сигнал постоянно пропадает. В таких условиях к сессии не подготовишься и сам из списка учащихся исчезнешь.

Парень исходил всю округу в поисках хорошего сигнала.

И нашел! Говорит: единственный вариант - если забраться на березу почти в полукилометре от деревни метров эдак на 8, то связь ого-го! И лекцию не пропустишь. Но заниматься неудобно: и вниз свалиться можно, и околеть от холода нехитрое дело, ведь на улице в Омской губернии сейчас стабильно -15.

Вот сидя на своей «березовой парте», Леша и записал видеообращение к губернатору Омской области Александру Буркову.

- У меня дома интернет только 2G. Я не могу на занятия попасть, сеть не грузит. Приходится ходить в лес 300 метров от деревни и забираться на березу. Только отсюда я могу выйти в Zoom (видеоприложение, в котором проходят занятия. - Ред.), чтобы пообщаться с преподавателями и доказать, что я не прогуливаю занятия. Но сейчас не май месяц, и я рискую своим здоровьем. Что делать студентам, у которых плохой интернет? - спросил он.

Ответ блогер, чьи видео про скачки на свиньях и гонки на тракторе набирают в TikTok по миллиону просмотров, получил от министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.

Чиновник написал в комментариях: «Алексей, проблему с березой понял, попробуем оперативно решить. На связи!»

Здесь и связь, и мысли преподавателей как-то лучше улавливаешь. Фото: Евгений СОФИЙЧУК/ТАСС

ОТПРАВИЛИ СТОЯТЬ НА ТРАССУ

Появились в зоне доступа и местные чиновники. Представители регионального министерства промышленности, связи и цифрового развития приехали в Станкевичи и замерили скорость интернета, а потом посоветовали студенту... стоять на трассе. Там и сигнал хороший, и идти Леше от дома 200 метров.

- Необязательно взбираться на деревья. Замеры показали: дом Алексея стоит в низине и поэтому «затемнен». В 100 метрах, в домах у центральной дороги скорость 13 мегабит в секунду, а это как раз 4G. Связь в деревне обеспечивает вышка, расположенная в 12 км, - сообщили в ведомстве.

Совет Алексея не устроил.

«Вы в своем уме? Почему люди в городе могут дома пользоваться интернетом, а в деревнях он ловит только на трассах, крышах, деревьях?» - написал он в соцсетях.

Однако некоторые считают, что Дудоладова волнуют не чужие проблемы, а количество подписчиков в соцсетях. Мол, шумиха нужна для увеличения аудитории. В комментариях ему посоветовали выходить на лекции от соседей, у которых дома интернет хорошо ловит, или попросить местную администрацию предоставить ему помещение с компьютером и проводным интернетом.

«У нас в Станкевичах вообще мало кто пользуется интернетом. И у соседей связь плохая. Администрация, где есть проводной интернет, в 17 километрах от деревни. Каждый раз ездить туда, чтобы позаниматься, не выход», - парирует блогер.

Подписчики припомнили ему, что у него есть машина и можно немного отъехать от деревни и поймать сигнал.

«А почему кто-то может заниматься из дома, а я должен куда-то ехать?» - находится с ответом Дудоладов.

А вот преподаватели уловили тревожный сигнал. Звонят Леше, чтобы дать задания, но выходить на трассу ему все же приходится. То материалы лекций надо скачать, то готовые задания отправить.

Алексей учится в омском Институте водного транспорта, а живет в деревне Станкевичи, что в 200 километрах от Омска. Фото: Личный архив

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Выхожу я с компом на дорогу…

Как бы ни относились к «демонстрации» Алексея и не смеялись над этой историей (или не возмущались эпатажным малым), мне кажется, он прав процентов на 150. Если не больше.

С интернетом вне городов мы точно не впереди планеты всей. Таких, как эта деревня, - считать замучаешься.

Даже по своему опыту я знаю, что в нашей деревушке километрах в тридцати от Москвы (у нас там дача) не то что интернет, а мобильная связь - проблема. Хочешь поговорить по телефону - топай на центральную улицу метров за сто-двести.

При этом из окна прекрасно видны аж две (!) вышки сотовой связи.

Но я не про себя.

Я про простую вещь: раз уж из-за с пандемии студентов и школьников отправляют на удаленку решениями властей (правильно, что отправляют, спорить тут не с чем) - так будьте любезны обеспечить им хотя бы такую связь, чтобы они могли учиться нормально в тех условиях, в которые поставлены вашим решением.

Это же очевидно.

Но, вероятно, очевидно не всегда и не для всех. Во всяком случае, пока очередной Леша на березу не залезет, чтобы оттуда чиновникам позвонить.

P.S. В администрации Называевского района, где находится деревня, сообщили, что «у администрации поселения нет возможности изменить ситуацию к лучшему в данном населенном пункте», и предложили подвозить его в местную школу, где есть подключение к интернету.

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