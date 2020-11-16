Измены, лишний вес и потеря работы: топ-10 проблем россиян из-за коронавируса

На фоне пандемии россияне стали почти в два раза чаще обращаться к психологам. Фото: Иван МАКЕЕВ

Психологи выделили топ-10 проблем, с которыми столкнулись россияне из-за коронавируса. На что жалуются девушки, о чем плачут богатые мужчины и как справиться с проблемами рассказали психолог, практикующий коуч Влада Евсеева и бизнес-психолог Катерина Рублева. Спрос на помощь психологов вырос на 89%

Россияне стали почти в два раза чаще обращаться к психологам. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сайта «Авито».

- С началом второй волны пандемии спрос на услуги психологов в стране вырос на 89% по сравнению с прошлым годом. По запросам на психологическую помощь лидируют Москва и Санкт-Петербург, - рассказали в пресс-службе «Авито».

И речь не о традиционном осеннем обострении, когда растет спрос на услуги специалистов. В этом году ситуацию усугубил коронавирус: вторая волна, новые ограничения, удаленный режим работы, одиночество.

— У людей тревожность из-за пандемии, невозможность проводить время привычным образом из-за ограничений, переработки, связанные с удаленной работой, а также чувство одиночества у тех, кто живет один и больше не ходит в офис, - говорит Иван Чулков, руководитель маркетинговых проектов Авито.Услуги.

Тревожность людей повлекла за собой три фактора:

- появилось больше предложений - объявлений об оказании психологической помощи,

- повышение цен — один сеанс психолога в среднем по стране стал стоить 800 рублей, что на 14% больше, чем весной или в прошлом году,

- на 22% вырос спрос на антистресс-товары – люди покупают слаймы, сквиши, подушки, спиннеры, чтобы справиться со стрессом без помощи психологов.

Любовь и работа

Психолог и автор проекта осознанного развития женщин «Леди на миллион» Влада Евсеева помогает девушкам обрести гармонию, выстраивать взаимоотношения с мужчинами. С начала карантина к психологу стали приходить со следующими проблемами:

1. Часто ссоримся – решили развестись.

- Обычно психологи говорят: «Хотите проверить отношения с мужчиной – полетите с ним отдыхать». Сейчас с поездками есть некие сложности, но мы все оказались в тех же условиях – дома, в замкнутом пространстве. И если пара не имеет общих ценностей, не может договариваться, не умеют слышать друг друга, то начинаются проблемы и в бытовых отношениях. Как следствие, появляются споры и желание развестись.

Психолог Влада Евсеева. Фото: Личный архив

2. Познакомилась на сайте и не можем встретиться.

- Из-за карантина одинокие девушки и парни не могут познакомиться в реальности, начались онлайн-знакомства. С одной стороны, это хорошо – флирт, эмоции, но с другой стороны, они не видят друг друга физически. Новый знакомый может быть из другого города или даже страны. И вот они не могут встретиться. Девушки очаровываются и считают, что причина только в коронавирусе и ограничениях на поездках. Вот если бы не было вируса, то он бы приехал. Но не стоит спешить, причина может быть другая – нежелание. Стоит дольше пообщаться и разобраться.

3. Уволили с работы.

- Не всегда это означает негатив. Для человека это знак, вся Вселенная ему говорит, что он был не на своем месте или что ему пора двигаться дальше, достигать новых вершин. Человек, например, не мог выйти из зоны комфорта, а тут ему дают такой «волшебный пинок», который его мобилизует и дает новый виток роста. Когда человек остается без работы, то он задает себе много вопросов: а куда дальше, а тем ли я вообще занимался, а может мне нужно что-то другое? Находит ответы и новую интересную работу.

4. Набор лишнего веса.

- Люди сидят дома, мало двигаются. У них недостаток позитивных эмоций, которые раньше можно было получить от встреч, от путешествий, от достижения целей. Когда мы перестаем взаимодействовать с социумом, то у нас меньше позитива. А где его взять? Люди берут в холодильнике. Но не у всех есть тренажер, не все ходят гулять и поправляются. А нужна осознанность – понимать, каких гормонов не хватает. Ведь можно не есть сладости, а обниматься с людьми. Есть не шоколад, а больше индейки и курицы. Хотите конфетку – поприседайте 30 раз. А еще больше пойте, танцуйте.

Коронавирус и деньги

Бизнес-психолог миллионеров Катерина Рублева работает с людьми, которые хотели бы увеличить свои доходы, изменить общение с коллегами по работе и улучшить отношения в семье. Количество людей с начала карантина значительно увеличилось, так как у них активизировались нерешенные проблемы:

5. Измены.

- Люди считают, что у них появились проблемы с приходом коронавируса. Что якобы общий кризис в стране и мире привел к тому, что партнеры не могут больше терпеть друг друга в одном доме, появились конфликты, а потом и измены. Но проблемы с партнером были и раньше, просто сейчас, во время эпидемии, когда люди оказались в непривычных условиях, они усугубились.

Бизнес-психолог Катерина Рублева. Фото: Личный архив

6. Нет возможности увеличить доходы.

- Человек хотел зарабатывать больше, но ничего не делал ни до, ни во время наступления коронавируса. Есть люди, которые, наоборот, активизировались с приходом кризиса и стали придумывать новые проекты, способы заработка. Как раз моя задача, как психолога, снять все ограничения и негативные установки человека, показать ему, что он может достичь большего.

7. Сам коронавирус.

- Людям проще все свои неудачи и проблемы переложить на коронавирус – таким образом снять ответственность с себя. Я был бы богаче, если бы не коронавирус. Меня уволили с работы из-за коронавируса, а не из-за того, что плохо выполнял работу. Я бы создала семью, но сейчас не то время. Коронавирус во всем виноват.

Одиночество и выгорание

Семейный психолог Наталья Ничипорова помогает разобраться в темах воспитания детей и подростков, развития личности, семейных отношениях и справиться с психическими травмами. Все находятся в разной ситуации, поэтому и проблемы у людей разные:

8. Одиночество.

«Мой дом - моя крепость» - утверждение верно не для всех и не всегда. Многим тяжело сидеть в четырех стенах даже один день. Что говорить о неделях и месяцах. Есть категория людей - активные, общительные городские жители, часто молодые и не семейные люди. Они привыкли постоянно быть среди людей, перемещаться по городу. Дома они мучаются от скуки, одиночества и однообразной картинки перед глазами. Длительная изоляция для них - это серьезный стресс. Она может наносить существенный вред здоровью и психике. Обращаются с жалобами на чувство тоски, апатии, с подозрением на депрессию.

Семейный психолог Наталья Ничипорова. Фото: Личный архив

9. Нехватка личного пространства.

Как правило, большие семьи вынуждены слишком много времени проводить вместе и ощущают избыток общения (при этом с одними и теми же родственниками). Они жалуются на нехватку личного пространства, невозможность уединиться, испытывают эмоциональные перегрузки, на частые ссоры и раздражение у всех в семье. Это приводит в том числе к серьезным конфликтам, к росту семейного насилия и количества разводов.

10. Выгорание на работе.

Врачи, учителя, работники государственных служб и органов управления вынуждены работать сверхурочно и на пределе своих сил. Это люди, которые слишком редко теперь бывают дома. Основные их проблемы - нервное и физическое истощение, профессиональное выгорание. Им недостаточно помощи психолога, вопрос скорее организационный и экономический. В нынешней ситуации руководителям нужно обязательно учитывать состояние сотрудников. Важно регулировать нагрузку, подтягивать резервы, иначе кадры быстро потеряют работоспособность. Здесь как на войне: хороший полководец всегда заботится о своих солдатах.

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