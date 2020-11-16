Российские онкологи провели уникальную операцию для спасения тяжелой пациентки со множественными метастазами

Фото: пресс-служба НМИЦ радиологии

ИЗОЛИРОВАТЬ И ПРОМЫТЬ

Пандемия коронавируса не стала преградой для спасения тяжелой онкологической больной. Десант специалистов - онкологов во главе с генеральным директором Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России академиком РАН Андреем Каприным приехал к коллегам в Костромской онкологический диспансер. 14 ноября они успешно провели совместную операцию с применением редкой технологии лечения. 70- летняя пациентка пока в реанимации, показатели в норме, дыхание самостоятельное, и она готовится к переводу в обычную палату, рассказали «КП» в пресс-службе НМИЦ радиологии.

Столичные и костромские онкологи использовали так называемую химиоперфузию изолированной печени. Этот метод борьбы с множественными метастазами описан в мировой и отечественной литературе, однако редко применяется в современной онкологии из-за крайне сложной техники исполнения. Врачи с помощью специальной технологии изолируют - «отключают» печень от кровеносной системы и после этого «промывают» орган высокодозным раствором химиопрепарата нужной температуры. Таким образом уничтожаются метастазы, но «химия» не наносит мощный удар по всему организму. Чтобы добиться результата, требуется слаженность работы врачей высокого класса сразу нескольких специальностей и набор соответствующей аппаратуры, подчеркивают эксперты.

УБИТЬ ОПУХОЛЬ, НО УБЕРЕЧЬ ОТ УДАРА ОСТАЛЬНОЙ ОРГАНИЗМ

- Операция прошла в штатном режиме, самочувствие нашей пациентки соответствует тяжести проведенного оперативного вмешательства, - говорит главный врач Костромского онкологического диспансера Владимир Унгурян. - Конечно, мы надеемся на оптимальный результат, который может дать этот метод. Мы использовали препарат в 10 раз большей концентрации, что, с одной стороны, увеличивает мощность удара на опухоль. Но, тем не менее, исключает агрессивное воздействие на весь организм.

Фото: пресс-служба НМИЦ радиологии

- До сих пор в мире лишь два онкоцентра обладали опытом использования подобного препарата - в США и Германии. Теперь мы планируем сделать Костромской онкодиспансер опорным центром с практикой использования такой методики в России, - добавляет академик РАН Андрей Каприн. - Областной онкодиспансер сейчас мощно перестраивается и расширяется, подобная операция уже вторая на их счету, и потому Кострома может стать третьим центром в мире такого вида онкологической помощи.

ОТ НОВООБРАЗОВАНИЯ НА ГЛАЗУ - МЕТАСТАЗЫ В ПЕЧЕНЬ

У пациентки Натальи Васильевны из Костромы 15 лет назад была обнаружена и удалена опухоль на глазу - увеальная меланома. Очень редкое заболевание, которое встречается в 3% зарегистрированных случаев меланомы. Однако печень часто становится местом появления вторичной опухоли - метастазов из других очагов: из желудка, кишечника, груди - и крайне трудно лечится. В случае с Натальей Васильевной из-за большой распространенности процесса ни операция, ни стандартная химиотерапия уже не были возможны.

Консилиум под руководством главного врача диспансера и главного онколога Костромской области Владимира Унгуряна предложил пациентке этот редкий способ - химиоперфузию.

- Я верю, что все у нас получится, - сказала докторам во время обхода накануне операции пациентка. - Главное, собраться с силой духа. Она у меня есть.

ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ ПАЦИЕНТАМ С НЕОПЕРАБЕЛЬНЫМ РАКОМ

Наталью Васильевну оперировали 6 часов две бригады хирургов.

- Уже через полчаса мы без слов понимали друг друга, - поделился заведующий абдоминальным отделением Медицинского радиологического научного центра им. А.Ф.Цыба – филиала НМИЦ радиологии Минздрава России Леонид Петров, непосредственно выполнявший первый этап операции - выделение печени.

В перспективе, как считает главный онколог Центрального федерального округа Сергей Иванов, также принимавший участие в костромской операции, возможности метода можно расширить за счет использования радионуклидов.

В целом врачи уверены, что использование этого метода позволит добиться увеличения показателя общей выживаемости у пациентов с неоперабельным первичным или метастатическим раком печени.

- Метод требует очень высокой профессиональной подготовки врачей сразу нескольких специальностей — абдоминальных хирургов, химиотерапевтов, перфузиологов, анестезиологов, слаженной, командной работы и соответствующей оснащенности клиники, - подчеркнул академик Каприн. - И, конечно, - желания врачей искать что-то новое, что поможет справиться с болезнью безнадежным еще вчера пациентам. В Костроме такой коллектив есть.

КСТАТИ

Целью поездки в Кострому для главного онколога Минздрава было не только обменяться опытом, но и оценить реальное состояние онкологической помощи в регионе. В ходе рабочего специалисты из Москвы и Обнинска посетили строительство нового корпуса, познакомились с планом развития диагностической и радиологической службы региона, создания центров амбулаторной помощи онкобольным (ЦАОПов) и модернизации системы онкопомощи в целом.

- В нашем онкодиспансере появилась новая активная команда молодых людей, которые получили очень хорошее образование, прошли хорошую практику и приехали на Костромскую землю. И сегодня у нас собрался действительно мощный коллектив с очень хорошей философией бороться за каждого больного до последнего, - отметил на встрече с Андреем Каприным губернатор Костромской области Сергей Ситников.