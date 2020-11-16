Записки киевлянки: Украина переживает за Байдена и готовит лагеря для русских

Разговор киевских старушек в одном из парков столицы Украины. Фото: REUTERS

«... А зять — патриот, пусть катится. Хоть в АТО»

Встретила на улице почтальоншу Ирку, которая с почты уволилась и ушла в ларек работать продавцом. Как она говорит, ее, женщину 50 – лет просто «подсидели», а заведующая привела «свою», по блату, как это бывает. Ирка отработала на почте не много - не мало, а 19 лет.

- Украину превращают в помойку, - уверенно сказала уставшая, полнеющая блондинка. - Куда мы катимся? А еще дура, за Зеленского голосовала.

Ирка поеживалась от холода, обдавая меня лёгким дымом своей тонкой сигаретки. Ее судьба проста, как у многих здесь одиноких женщин: мужа-пьяницу выгнала давно, на попечении - больная мать 80 лет, сестра с третьей стадией рака, дочь с ребенком трех лет и зять – патриот. Ирка тянет всех, но неработающий зять ее утомил. Они постоянно ругаются на политической и бытовой почве. Скоро женщина выпрет зятя:

- Да пусть идет куда хочет из моего дома! Хоть в АТО. И не будет мне тут в ухо орать про Зеленского, когда сам без штанов. Я и без него все знаю. Лишь бы не заболеть нам, - пожелав здоровья, сказала на прощание Ира, раскритиковав в пух и прах «карантин выходного дня». Эту новую меру борьбы с эпидемией объявили неожиданно, однако киевляне гуляют где заблагорассудится - в парках и лесополосах, устраивая пикники — барбекю. А то и просто ходят огромными компаниями, игнорируя все более нелепые распоряжения властей.

Многие города Украины тоже наотрез отказались подчиниться требованию Минздрава и даже не планируют вводить «карантин выходного дня». Такое впечатление, что украинцы хотят переболеть коронавирусом как ветрянкой, при том, что болеют все больше. И все больше здесь нагнетается паника и страх. Вот уже и сам министр здравоохранения Степанов сообщил, что получил положительный тест на вирус и вынужден уйти на изоляцию вслед за Зеленским, спикером Верховной Рады Разумковым и другими. Но их то точно вылечат. А вот что тут будет с простыми людьми?

«Лекарств нет, а виноваты русские»

Знакомая женщина, которую встретила на днях, пожаловалась, что переболела ковидом и лечилась в городе Нежин, откуда та родом и прописана, потому что больницы Киева ее принять не захотели из- за отсутствия мест. Лариса призналась, что до сих пор в ужасе от беспросветной нищеты больниц. По ее словам, в Нежине, болеют в основном по своим домам и квартирам, а многие умерли и все только и ходят на поминки. К слову в столице ситуация не намного лучше, а киевляне жалуются, что в аптеках нет препарата «Цинк», российского «Арбидола» и даже витамина С не хватает. Население лечится самостоятельно, хаотично, бестолково, часто не обращаясь к медикам до последнего. Но зато по столице кареты скорой помощи вынудили ездить с воющими сиренами, создавая ощущение полного триллера.

Официально здесь также объявили, что не будет плановых операций, а койки будут отданы под больных коронавирусом. Мой сосед по лестничной клетке - отрицатель ковида. Он уверен, что во всем виноваты русские, которые договорились с китайцами, чтоб продвигать вакцину «Спутник». Тема мирового заговора — любимая у большинства киевлян. Тем временем полиция проводит натуральные облавы по ресторанам, которые не подчинились карантину. Кинотеатры терпят убытки. На велопарковках под дождем - никому не нужные велосипеды Кличко, который, победив на выборах мэра, укатил на Красное море побаловаться серфингом. А вы тут хоть все умрите от коронавируса.

На велопарковках под дождем - никому не нужные велосипеды Кличко, который, победив на выборах мэра, укатил на Красное море побаловаться серфингом. Фото: Марина РЕБРОВА

«Миллиарды для героев революции»

Тем временем Зеленский, заразившийся короной, «рулит» страной из своего нового рабочего кабинета который наспех соорудили в элитной больнице под Киевом. Почему-то сам он все больше озабочен выборами в Америке и постоянно говорит о Байдене, поздравляет американских ветеранов войны. А в видеоблогах, которые ведет из больницы, вовсе не чувствуется заботы о собственных гражданах. Да и выглядит неубедительно.

- Нет, третий тур может быть только здесь и больше нигде. В Америке никакого третьего тура не будет, - поговаривают киевляне, обсуждая выборы в США и отдавая предпочтение Байдену, как надежному защитнику и другу «новой Украины». А неважно, что тот коррупционер. Но ведь, свой же! Майдан продвигал.

Кстати, в канун очередной годовщины Майдана в Верховную Раду подали 2 законопроекта: один предполагает лагеря-поселения для граждан России и жителей Донбасса, которые не признали Майдан и получали паспорта РФ, и второй - даст пожизненные льготы участникам революции Гидности с раздачей бесплатного жилья и освобождением от оплаты коммунальных услуг.

Депутаты настолько осмелели, что готовы выделить на льготы для членов семей «Небесной сотни» и героев Майдана 86 миллиардов гривен (около 200 млрд российских рублей).

Даже те наивные, кто голосовал по принципу «лишь бы не Порошенко», наконец, прозрели и поняли, что страна вовсе не идет по пути мира, а раскалывается еще больше.

И вот, кажется, что ко всему в Киеве можно привыкнуть за эти 7 лет после Майдана, но когда видишь осенью в центре города пузатых мужиков возраста «40 плюс» в шапках - бандеровках с тризубом на козырьке, то невольно сжимаешься и хочется скорей пройти мимо. Этих «шапок» было много на Майдане и ничего, увы, не изменилось. Стало еще хуже.

В миниавтобус вваливается пьяный, небритый человек в камуфляже и сует водителю корочки участника АТО:

- Довези, братан. Мне всего две остановки, - обращается тот осипшим голосом к водителю.

И «братан» молча везёт того от конечной и до конечной, а вовсе не две остановки. И где в этой новой, европейской стране та самая конечная – не скажет вам никто.

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