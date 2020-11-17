"Мась, тебе нравится?": Анастасия Волочкова привезла жениха на Мальдивы

Анастасия Волочкова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Анастасия Волочкова не раз признавалась в любви Мальдивам. Именно здесь балерина в 2011 году устроила свою самую знаменитую фотосессию, с которой все началось. Она лежала на песке в чем мать родила, прикрыв стыд лишь камешками, которые нашла на побережье. В 2013 году артистка на островке Рити Ра предавалась страсти, позируя в океане с Николаем Басковым. И именно сюда в 2020-м звезда сцены привезла жениха.

Мальдивы встретили Анастасию Волочкову и ее любимого мужчину тропическим ливнем. Однако балерину это ничуть не смутило и не огорчило. Она успела сделать традиционное фото в микро купальнике. В этот раз обошлось без шпагата. Анастасия скромно позировала, стоя босиком на белоснежном песке. Она держится одной рукой за ветку пальмы. Ее взгляд устремлен прямо в объектив.

Мой отдых начался! Фото:

Следующий кадр Волочкова сделала перед вечерней трапезой. Она нарядилась в белые микро шортики и маечку, набросив на плечи кофту. В руках танцовщица держит раскрытый зонт цвета фуксии. На ногах Насти - сланцы с большим цветком. "Сегодня очень дождливый мальдивский день. Но дождик в этом райском месте - благодать! Гораздо приятнее, чем в холоде! Я так люблю этот мальдивский край! И всегда выбираю разные и интересные острова! И ведь важно не что и где, а с кем и как!", - подписала фото артистка.

Мы с любимым прилетели отдохнуть, сбежав от всех! Фото:

Также звезда похвасталась своим роскошным бунгало. Огромная кровать с белоснежной постелью занимает большую часть жилища. А на веранде стоят удобные кресла и столик, на котором - хрустальные фужеры и бутылочка вина. Чуть поодаль - личный бассейн. Настя невероятно счастлива. Видимо, рад и ее жених. "Мась, тебе нравится?", - обратилась она к избраннику. Что ответил возлюбленный знаменитости, остается загадкой, так как на этом видео обрывается.

Однако следом Анастасия разместила новый ролик. В кадре балерина окружена местными жителями. Они задорно бьют в барабаны, встречая звезду и ее жениха. Для дорогих гостей устроили душевный прием. Настя всех поблагодарила от чистого сердца. "Какая теплая и приятная встреча меня на мальдивском острове! Мы с любимым прилетели отдохнуть, сбежав от всех! Такои трогательныи прием! Дождик нас встретил. Но мы так отдохнули и поспали и поплавали!", - резюмировала Волочкова.