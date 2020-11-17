Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 17 ноября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

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СЕЛА КАРАБАХА В ИНСТАГРАММЕ

Из своих социальных сетей президент Азербайджана Ильхам Алиев на время исчез. За то появился во всей красе на странице в Facebook своей жены Мехрибан Алиевой. Она опубликовала целый репортаж семейного вояжа по разрушенным селам Нагорного Карабаха.

За рулем бронированного Lexus президент. Мехрибан снимает его с пассажирского сидения и выкладывает ролики также в Instagram. Путешествие президентской пары проходило по Физулинскому и Джебраильскому районам Нагорного Карабаха.

На сайте Минобороны Азербайджана появился также видеорепортаж из села Доми Ходжавендского района.

В это время очередная колонна из 19 автобусов прибыла в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев. В них поместилось 482 беженца. В Степанакерте их встретила военная полиция. Многие просто приехали забрать свои вещи.

ПОИСКИ ПОГИБШИХ СОЛДАТ

Министр Армении Давит Тоноян встретился с матерями погибших солдат. Он лично заверил родственников пропавших в том, что процесс их поиска находится под его постоянным контролем.

"Делается все для того, чтобы найти тела погибших солдат и предать их земле со всеми почестями", - заявил Тоноян.

В свою очередь президент Армении Армен Саркисян, выступая с обращением к соотечественникам, заявил, что большинство участников проведенных с ним политических консультаций заявляли о необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Он также отметил, что неизбежны досрочные парламентские выборы в Армении.

"Абсолютное большинство участников встреч были едины во мнении – нужны соответствующие конституции отставка или прекращение полномочий премьер-министра и внеочередные парламентские выборы", - говорится в официальном обращении президента Армении.

МИРОТВОРЦЫ ИЩУТ МИНЫ

"Проводится разминирование и сплошная очистка местности от взрывоопасных предметов в лачинском коридоре. Сегодня обследован и разминирован километр дороги Степанакерт-Горис, удалено с проезжей части и обочин дороги 27 единиц разбитой и поврежденной техники", - сообщает Минобороны России.

Командованием миротворческого контингента организовано взаимодействие с местными администрациями по решению вопросов общин религиозных конфессий. По просьбе местных жителей российскими миротворцами выставлен наблюдательный пост у древнего христианского памятника – действующего монастыря Дадиванк в Кельбаджарском районе. При посредничестве российских миротворческих сил прорабатывается вопрос о свободном посещении монастыря прихожанами.

Информация об оперативной обстановке и деятельности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе получила постоянную рубрику в специальном разделе сайта Минобороны России.

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