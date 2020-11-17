В Нью-Йорке установили главную рождественскую ель

Символ Рождества привезли из небольшого города Онеотта, расположенного на севере штата Нью-Йорк Фото: EAST NEWS

Главную рождественскую ель высотой в 23 метра установили на нью-йоркской площади Рокфеллер-плаза.

Символ Рождества привезли из небольшого города Онеотта, расположенного на севере штата Нью-Йорк.

По словам Роба Спейера, главы компании Tishman Speyer, владеющей зданиями Рокфеллер-центра, установка ели вселяет в жителей города Большого Яблока надежду на завершение проблем, которые выпали на их долю в 2020 году.

- Рождественская ель символизирует, в первую очередь, праздник, но ей также приходилось быть символом надежды, стойкости и непоколебимого духа Нью-Йорка во времена Великой депрессии, терактов 11 сентября 2001 года, урагана «Сэнди», – сказал Спейер.

Он уверен, что нью-йоркцы с честью вышли из тех испытаний, которые принес им текущий год и очень рад, что несмотря ни на что власти города решили не отказываться от давней традиции и установить рождественскую ель.

Единственным отличием нынешнего года станет то, что жители города не смогут присутствовать на церемонии зажжения огней на елке из-за ограничений, введенных в Нью-Йорке из-за COVID-19. Зато каждый желающий сможет понаблюдать за торжеством, которое состоится 2 декабря, в онлайн-режиме.

Известно, что для оснащения гигантского дерева праздничными огнями было использовано около 50 тысяч разноцветных фонарей и более 8 км проводов. Как всегда, на вершине ели будет красоваться хрустальная звезда, созданная мастерами компании Swarovski.