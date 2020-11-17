В США приняли "закон Родченкова" - американцы смогут сажать в тюрьму за допинг всех, кроме своих

Закон назвали именем Григория Родченкова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенат США принял законопроект, который позволяет всем американским судам заводить уголовные дела за применение допинга на тех соревнованиях, где участвуют американские спортсмены. Закон назвали в честь скандального информатора ВАДА Григория Родченкова, который скрывается на территории США. И чьи обвинения раз за разом опровергаются фактами.

Американское антидопингоое агентство поясняет:

- Закон устанавливает наказания за схемы с допингом, которые грабят спортсменов, граждан и бизнес. Он также защищает информаторов от мести и предоставляет возмещение спортсменам, которые оказались обмануты в результате допинговых сговоров, - говорится в сообщении USADA.

Таким образом, под действие закона не подпадут спортсмены - наказывать их будет все еще ВАДА. А вот те, кто находится в окружении спортсменов, с которыми соревнуются американцы - под угрозой. Наказание за допинг на соревнованиях с американцами - тюрьма на 10 лет и штраф до миллиона долларов США. В зоне действия "акта Родченкова" - тренеры, агенты, менеджеры и представители государственных учреждений, связанных с финансированием и организацией спортивных мероприятий.

ВАДА и МОК уже не раз говорили о том, что такой закон просто разрушит всю систему борьбы с допингом из-за своего экстерриториального действия. То есть, на любом вообще соревновании с участием спортсменов США применение допинга чревато тяжкими последствиями. Американцы же - не подпадают под этот закон. Хотя к работе североамериканских спортивных лиг со стороны ВАДА есть немало претензий - там действуют другие антидопинговые правила.

Но в США не хотят и слышать другое мнение. В заявлении USADA - сплошь только один восторг:

- USADA благодарит всех, кто участвовал в создании и принятии антидопингового акта Родченкова (RADA), который сегодня не встретил сопротивления в Сенате США. RADA единогласно приняли Палатой представителей США в октябре прошлого года. Закон предоставит инструменты, необходимые для защиты чистых спортсменов и привлечения к ответственности международных допинговых заговоров, которые порочат спорт, спонсоров и наносят вред спортсменам.

История Григория Родченкова тянется с 2016 года. Когда после откровений в американских СМИ ВАДА и МОК наложили жесткие санкции на русских спортсменов. Но затем лишь благодаря судам в начале 2018 года множество российских спортсменов были оправданы за недостаточностью улик. Все обвинения строились, по сути, лишь на словах Родченкова.

А совсем недавно две наших биатлонистки были оправданы Спортивным арбитражным судом. Показателен, к слову, случай биатлонистки Ольги Вилухиной. Несколько лет все антидопинговые чиновники утверждали, что она принимала стероиды. Но этого не могло быть вообще из-за ее болезни щитовидной железы - применение этих препаратов просто убило бы ее. Несколько лет антидопинговые организации не принавали свою ошибку, а CAS расставил все точки над "i".

Закон Родченкова, принятый Сенатом США, будет оправлен на подпись президенту Трампу. И в случае положительного решения вступит в силу.