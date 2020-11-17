Павел Крашенинников: Дачную амнистию продлим на пять лет

Павел Крашенинников Фото: Иван МАКЕЕВ

- ...Павел Владимирович, вы накануне мне говорили, что во вторник нижняя палата парламента будет работать с 12 новыми нормативными актами...

- Да. У нас 11 проектов вытекают из Конституции и один (дачная амнистия) - это тоже очень важный будет закон.

Из 11 - восемь принимаем во втором чтении, и три - в первом.

- А самый-самый важный из них какой?

- Важны все, поскольку этот блок связан с приоритетом Конституции над другими законодательными актами, в первую очередь - над международными.

И дальше уже идут поправки, связанные, во-первых, с Советом Федерации.

У нас же теперь будут три источника формирования верхней палаты. Это - представительство от регионов (по одному человеку от местных парламентов и от исполнительной власти субъектов Федерации).

Дальше у нас появляется такая категория – президенты...

- Бывшие.

- Правильно по Закону - прекратившие свои полномочия.

И плюс еще - 30 представителей России, из них 7 могут быть пожизненными сенаторами. Причем 30 – это право (квота. - А.Г.) президента. Глава государства вправе будет представить их от Российской Федерации. То есть - это не обязанность, это - его право.

И дальше у нас - в Законе о статусе - также предлагается привести эту норму в соответствие с Конституцией.

По дачной амнистии… Тоже вроде как этот закон все ждут.

- Да! Если можно, чуть подробнее, потому что об этом законе мало говорили, но мы много о нем писали.

- У нас в прошлом году была такая ситуация, что продлили дачную амнистию всего на год, и, практически, никто этим не воспользовался, потому что и срок короткий, и санитарно-эпидемиологическая обстановка была - все знают, какая. Поэтому, мы считаем, что нужно амнистию эту продлевать, но не на год, а на 5 лет.

- Правильно!

- И, конечно же, нам надо понимать также и то, что в стране меняются правила, связанные с оборотом недвижимости, а граждане ведь в этом не виноваты. Тот, кто правомерно приобрел земельные участки, какие-то постройки, дачи и так далее - по тем правилам, которые на тот момент существовали, - он вправе и в дальнейшем владеть и пользоваться этой своей собственностью. Люди же не виноваты, что правила все время меняются. Поэтому мы вот такое право закрепляем, оставляем его в силе, и - в упрощенном порядке можно будет это всё оформить.

- Отлично! А когда эта норма заработает?

- Она работает. Мы ее продлеваем еще на 5 лет. Потому что, я же говорю, этот год такой - фактически, ни граждане по инстанциям, чтобы оформить все необходимые документы, не ходили, ни органы, которые этим должны заниматься, не работали. Понятно, пандемия внесла в повестку дня коррективы.

- Да, уж...

- Ну, мне кажется, и вообще год на дачную амнистию – это был небольшой срок... А, с другой стороны, и государство в таком порядке также заинтересовано - нужно знать и понимать, что с этой амнистией происходит, - ну, чтобы налоги получать.

А для граждан это нужно, чтобы охранять свою собственность, чтобы можно было сделки совершать. Чтобы, в конце концов, по наследству можно было те же дачи передавать.

- Столько законов, они в каком – бумажном виде, электронном?

- У нас сейчас в Думе электронный документооборот. Вот у меня в портфеле все это, в том числе - в бумажном виде. Я, по старой привычке, смотрю и бумаги, и, конечно, - в электронном виде.

- У меня - революционное предложение. А что, если какие-то проекты или уже готовые законы перевести в аудиовариант? Допустим, Павел Крашенинников едет с дачи в Думу и слушает аудиозапись законопроекта, какие-то пометочки себе делает в телефоне?

- Знаете, в целом - отличная идея. У меня, кстати, несколько книг вышло в аудиоформате. Отличная история.

Но, мне кажется, это немножко другой жанр. Можно, конечно, прочитать документ с выражением, но, я боюсь, что все-таки там очень много технических вещей, которые на слух не особо воспринимаются. Так мне кажется.

- То есть, вы мою идею не принимаете?

- Нет, я ее принимаю. Думаю, может быть, в будущем это и произойдет, но пока такого нет.

- А Конституции в аудиоверсии тоже ещё нет?

- Я не видел. Но идея хорошая.