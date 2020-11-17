Адвокаты отказываются защищать Трампа

Юридическая поддержка действующего президента США внезапно стала немодной в адвокатской среде Фото: REUTERS

Бывшая глава отделения Республиканской партии США в Калифорнии Хармит Диллон заявила, что миллионы долларов, собранные сторонниками Трампа для оплаты работы адвокатов, которые должны были доказать фактическую победу действующего главы государства на последних президентских выборах, оказались потраченными впустую.

Адвокаты, которые должны представлять интересы республиканца, бегут как крысы с корабля.

«Все эти адвокаты и посредники взяли деньги и бросили Трампа на прошлой неделе в разгар подготовки к судебному процессу», – заявила Диллон.

Хармит Диллон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Она отметила, что эта ситуация была полностью предсказуема, поскольку «друзья на время побед» стали отличительной чертой Республиканской партии за последние несколько десятков лет. По мнению бывшего партийного функционера, настоящим сторонникам Трампа стоит избавиться от разного рода «прилипал» и проявить такую же жесткость, как и противоположная сторона.

Источники, близко знакомые с ситуацией, полагают, что Диллон имеет в виду юридическую компанию Porter Wright, которая недавно отказалась представлять интересы Трампа и, по словам Диллон, «нашла способ изящно откланяться».

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