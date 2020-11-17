Победитель Всероссийского конкурса «Народный участковый-2020» Александр Тупиков: «Нести службу, чтобы на участке царил мир»

Победитель Всероссийского конкурса «Народный участковый-2020» Александр Тупиков

В здании МВД России в День участкового уполномоченного полиции (отмечается ежегодно 17 ноября) прошло торжественное награждение самых лучших в этой профессии. Мероприятие из-за пандемии пришлось проводить в онлайн-формате. Это значит, что победители ежегодного юбилейного 10-го Всероссийского конкурса «Народный участковый -2020» получат памятные статуэтки, грамоты и погоны к своим очередным званиям, когда позволит обстановка.

- Это обстоятельство совсем не испортит праздник, а его продлевает, - шутят офицеры.

Победителей в регионах в режиме видео-конференц-связи поздравил глава МВД России Владимир Колокольцев и первый заместитель главного редактора «Комсомольской правды», издатель сайта KP.RU Олеся Носова.

- В системе Министерства эта служба занимает важнейшее место. Представить жизнь любого населенного пункта без участковых невозможно. Они раскрывают преступления, ведут профилактическую работу, обеспечивают безопасность жителей на вверенных территориях. Человек, избравший такую профессию, должен быть максимально объективным, иметь терпение, обладать способностью выслушать и прийти на помощь, - поздравил победителей конкурса Владимир Колокольцев.

Министр привел данные социологических опросов, которые говорят о том, что «на протяжении многих лет участковые уполномоченные сохраняют высокий уровень общественного доверия»: «Представители службы рассматривают почти 40% от всех обращений, поступающих в органы внутренних дел. Каждое четвертое раскрытое преступление – тоже их заслуга. Особое внимание уделяется адресным превентивным мерам. Благодаря этому снижается, в том числе, уровень преступности в семейно-бытовой сфере. В непростых условиях, вызванных распространением новой коронавирусной инфекцией, на сотрудников возложены дополнительные задачи по контролю за соблюдением установленных ограничений».

Глава ведомства подчеркнул, что в МВД России разработана концепция развития службы участковых на ближайшие 4 года.

«Она будет направлена на повышение престижа профессии и социальных гарантий личного состава», - пообещал Колокольцев и поблагодарил участковых и ветеранов службы за «ежедневную напряженную работу и ответственное отношение к своему делу».

Министр также отметил, что лучшие работники становятся финалистами Всероссийского конкурса «Народный участковый» и передал слово давним партнерам конкурса: представителям Издательского дома «Комсомольская правда» и Ульяновскому автомобильного завода.

Издатель сайта kp.ru Олеся Носова поздравила лауреатов, которые добросовестным трудом заслужили поддержку жителей своих регионов:

«Внимание к службе участковых большое. В этом году почти 800 тысяч человек проголосовали за кандидатов конкурса «Народный участковый» на нашем сайте. Были и такие, что пытались проголосовать несколько раз, но нам пришлось отсеять эти голоса. Сложную работу выполняли как алгоритмы, так и сотрудники редакции на удаленке. Работа была напряженная, так как каждый день наш сайт посещает более 5 миллионов человек. После пандемии приглашаем наших победителей в эфир на радио «Комсомольская правда», которое слушает более 1,5 миллионов слушателей».

Второе место занял участковый уполномоченный по городу Аргун Чеченской Республики майор полиции Аюб-Хан Хасбулатов

После этого были объявлены победители конкурса «Народный участковый».

Третье место читатели "Комсомолки" отдали участковому из Буденовского района Ставропольского края капитану полиции Гашишу Ахмедову, который служит в органах правопорядка с 2009 года. Ему присвоено очередное звание майора полиции и специальный знак победителя конкурса.

Второе место занял участковый уполномоченный по городу Аргун Чеченской Республики майор полиции Аюб-Хан Хасбулатов. Он также будет с нетерпением ждать вызова из Москвы, чтобы получить свой знак победителя конкурса и приказ министра с погонами подполковника полиции.

Победителем Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2020» стал старший участковый уполномоченный отдела полиции «Куйбышевский» УМВД России по г. Новокузнецку старший лейтенант полиции Александр Тупиков.

Секрет победы участкового из города Новокузнецка в озвученном им кредо: «Самое главное в моей профессии - не просто исполнять служебные обязанности, а быть неравнодушным, не проходить мимо, когда кому-то нужна помощь».

За Александра Тупикова проголосовали почти 45 тысяч жителей России. Участковому присвоено звание капитана, ему также будет вручена ведомственная медаль и ключи от новенького УАЗа «Патриот».

Новая машина с бантом на крыше по традиции заняла свое место у здания МВД России на Житной улице.

Руководитель по корпоративным продажам ООО «УАЗ» Артем Желтиков поздравил победителя: «Только в этом году Александр Тупиков рассмотрел 198 жалоб и обращений граждан, раскрыл 13 преступлений и выявил 49 административных правонарушений. А ежегодно российским участковыми раскрывается свыше 300 тысяч преступлений, пресекается почти 3 миллиона правонарушений, рассматривается более 13 миллионов обращений граждан. Новый УАЗ «Патриот» — для лучшего участкового страны!».

Представитель заводы высказал уверенность, что новый внедорожник поможет Александру и дальше с честью нести его нелегкую службу.

- Такая надежная машина поможет в любой сложной дорожной ситуации, и даже там, где нет дорог, - поблагодарил организаторов конкурса Александр Тупиков.

В планах Александра Тупикова – и дальше «нести службу, чтобы на вверенном ему участке царил мир».

По традиции, победитель прошлогоднего конкурса капитан Денис Костырев из Ивановской области должен был вручить Александру Тупикову переходящую статуэтку «Народный участковый». Но в этом году, из-за ограничений, даже передача символа Всероссийского конкурса «Народный участковый» пройдет через третьи руки. Безопасность личного состава в МВД России превыше всего!

КАК ШЛО ГОЛОСОВАНИЕ

Первый этап 10-го Всероссийского конкурса "Народный участковый-2020» прошел в сентябре в подразделениях МВД. В октябре каждый их регионов России выбрал своего лучшего представителя. 83 офицера полиции приняли участие в финальном этапе - онлайн-голосовании, которое проводилось с 1 по 10 ноября на портале "Комсомольской правды" (kp.ru). Отсеивались те голоса, что поступали из-за границы или многократно. Снимались накрутки. В итоге победители конкурса определялись комиссией не абсолютным большинством голосов, а по «индексу доверия» - соотношению полученных голосов с численностью населения в регионе.

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