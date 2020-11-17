Священник из "Дом-2" напал с ножом на паломника монастыря

Мы понимаем, что "священник" и "Дом-2" понятия несочетаемые, но поклонники шоу на канале ТНТ, скорее всего помнят персонажа по имени Вальтер. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мы понимаем, что "священник" и "Дом-2" понятия несочетаемые, но поклонники шоу на канале ТНТ, скорее всего помнят персонажа по имени Вальтер. Для тех, кто не в курсе, Вальтеру 33 года. Впрочем Вальтером он назвал себя уже на шоу, до прихода на телевидение мужчину звали Василием.

По словам самого Василия, в детстве он попал в аварию и какое-то время был прикован к инвалидному креслу. Это привело его в церковь. Он закончил духовную академию и получил сан. Переехав в столицу, Василий служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы, был семьянином и воспитывал двоих сыновей. Но в 2016 году что-то в его жизни поменялось; его лишили сана за неподобающее поведение, он ушёл от жены, полностью разорвал отношения с семьёй и ушел во все тяжкие.

Экс-священник стал участником "Дом-2", с ходу полез целоваться к ведущей Ольге Бузовой и активно флиртовать со всеми участницами проекта. Вальтер не отличался постоянством, то возвращался к жене, то вновь бросал семью ради Олеси Лисовской, с которой познакомился на проекте. В какой-то момент он обвинил бывшую супругу в изменах и усомнился в родстве с собственными детьми. ДНК-тест тогда опроверг обвинения, но Вальтер от своих слов не отказался. К тому моменту его жена Галина вынашивала уже третьего сына.

Также он умудрился поймать пулю в разборках с новым ухажером Олеси, пуля оказалась резиновой, но какое-то время в больнице все же пришлось провести. А недавно Вальтер стал участником новой криминальной истории, на этот раз из-за него попал в больницу трудник Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря.

Ночью в приёмное отделение одной из больниц Звенигорода привезли 32-летнего Григория (имя изменено) с ножевыми ранениями. Мужчина был так пьян, что с трудом связывал слова. Но кое-что о том, как он получил травмы, медикам удалось выяснить. Информацию врачи сразу же передали в полицию.

— Потерпевший сообщил, что познакомился с ранее неизвестным мужчиной недалеко от монастыря. В ходе распития спиртных напитков, между ними возник конфликт, в результате которого новый знакомый нанёс потерпевшему ножом резанные раны. По данному факту было возбуждено уголовное дело, — сообщил источник kp.ru.

Несмотря на сильное опьянение, Григорий запомнил необычное имя своего обидчика и то, что он рассказывал о своём сане. Найти Вальтера полиции не составило труда.

— Я в тот вечер увидел его впервые, мы разговорились о монастыре. Я приехал сюда спасать душу, помогать по хозяйству и молиться. Вальтер рассказывал, что он был священником, но я помню не все события. Помню, что мы что-то пили, потом поругались и подрались. К сожалению, я не знал, что у него с собой был нож, — говорит Григорий.

Свои воспоминания мужчина собирал по частям, некоторые фрагменты восстановить так и не смог. Но наказывать случайного знакомого за свои травмы Григорий не захотел.

— Я сказал участковому, что заявление писать не буду, это не по-христиански. Пил-то он со мной, значит и моя доля ответственности в произошедшем есть, — говорит мужчина.

С тех пор с Вальтером трудник монастыря больше не виделся, но вскоре мужчинам предстоит встреча на подписании документов о примирении сторон. Просто так закрыть уголовное дело в полиции не могут, для этого нужно провести специальную процедуру.