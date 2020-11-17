Форум «Сильные идеи для нового времени» станет ежегодным

В Москве при участии президента России Владимира Путина прошел форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс Фото: ТАСС

В Москве при участии президента России Владимира Путина прошел форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс. В финал Форума из 15 тысяч предложений, поступивших на крауд-платфору idea.asi.ru, прошли 300 идей, часть из них была представлена их авторами лично Владимиру Путину. Форум позволил сформировать сообщество инициативных людей и собрать самые перспективные идеи, которые помогут перезагрузке экономики, социальной и технологической сфер страны. Принято решение проводить Форум ежегодно.

Форум «Сильные идеи для нового времени» прошел в смешанном онлайн- и офлайн-формате. Перед участниками выступили более 300 российских и зарубежных спикеров - модераторов, докладчиков и экспертов. Среди них - представители Администрации Президента РФ, члены Совета Федерации, Госдумы и Правительства РФ, главы регионов, руководители крупнейших компаний страны, благотворительных и общественных фондов, Русской Православной церкви и авторы идей, вошедших в итоговый топ-лист 300 самых перспективных идей.

Центральным событием Форума стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Президент отметил необходимость кратно увеличивать масштаб поддержки общественно значимых проектов граждан и поручил Правительству РФ и организаторам Форума разработать и запустить комплексный механизм их реализации.

«Предлагаю регулярно, на каждом наблюдательном совете АСИ, смотреть, как работает эта модель, сколько идей получило поддержку и нашло своё практическое воплощение, - отметил Владимир Путин. - Нам нужна каждая идея, важна каждая идея, замысел молодых людей чрезвычайно важен. И очень хорошо, что они уже задают вектор, наращивают скорость изменений, создают так называемые новые смыслы, культуру, медиа и бизнес-модели, уникальные технические решения. Хотел бы еще раз повторить: для нас это очень ценно».

В рамках пленарного заседания ряд участников краудсорсинга идей, проходившего на платформе idea.asi.ru, смогли лично представить свои проекты Владимиру Путину. Среди них студентка Диана Цыганкова с проектом поддержки молодежи с ограниченными возможностями здоровья, Максим Усынин с программой профессиональной переподготовки граждан «НАСЕБЯ.РФ», Александр Морзунов с инициативой создания Всероссийского движения «Поисковики – школам», Ян Кожан с проектом создания модели креативных кластеров на примере старинного уральского завода. Кроме того, в презентации идей приняли участие Анастасия Цветкова, предложившая программу устойчивого обращения с твердыми коммунальными отходами на особо охраняемых природных территориях; Альбина Газизуллина, презентовавшая новый подход к реформе контрольно-надзорной деятельности в проекте «Проверенный бизнес», Илья Оводов с цифровым решением для обучения людей с ограничениями зрения «Распознавание Азбука Брайля» и Александр Пинский с проектом широкой эксплуатации морских автономных судов коммерческого флота. Самым молодым участником встречи с Президентом РФ стал восьмиклассник из Анапы Максим Волков. 14-летний школьник предложил создать платформу для поддержки молодых предпринимателей «Конструкториум».

В связи с высокой общественной значимостью и большим потенциалом реализации всего в топ-лист вместо 100 были отобраны 300 идей, способных обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях. Все 300 авторов идей получат возможность представить их в рамках проведения питч-сессий: в период с ноября 2020 по февраль 2021 г. будет организована серия презентаций с привлечением представителей федеральных органов власти, институтов развития, банков и компаний, а также профильных экспертов. Таким образом, авторы этих идей будут отмечены на самом высоком уровне в масштабе страны и смогут получить поддержку.

Организаторы Форума также заявили, что проекты, не вошедшие в финальный топ-лист, не останутся без внимания. На поддержку от АСИ, Фонда Росконгресс и партнеров Форума могут рассчитывать авторы всех без исключения идей. Также многие из предложений вынесены на региональный уровень и рассмотрены представителями управленческих команд, а 789 идей уже получили поддержку.

«Поиск идей является сейчас одним из главных трендов не только в российской, но и в мировой экономике, и форум сильных идей весьма своевременно появился как ответ на вызовы времени. Это беспрецедентная возможность изменить страну по инициативе граждан, прислушаться к голосу каждого, проанализировать жизнеспособность инициатив и незамедлительно провести изменения в жизнь. Уверен, что идеи, представленные на Форуме, положат начало совершенно новым процессам в экономике и ускорят инновационное развитие регионов и всей нашей страны», – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета форума «Сильные идеи для нового времени» Антон Кобяков.

Первый заместитель председателя правительства РФ, председатель Оргкомитета форума Андрей Белоусов отметил, что «сейчас речь идет о выстраивании стратегии в условиях очень высокой неопределенности». «В следующем году у нас 4 основных приоритета в экономике. Первый – инвестиции, причем инвестиции частные. Второй приоритет – поддержка экспорта. Третий – рост малого предпринимательства. Четвертый – развертывание инфраструктурных проектов, которые мы реализуем во многих регионах страны. Это проекты, которые создадут новые центры роста на десятилетия вперед», заявил первый зампред правительства России.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила, что Форум сформировал модель того, как можно работать с сообществами и лидерами со всей страны, и предложила проводить его в ежегодном формате. «Форум – это только начало. Мы очень хотим, чтобы такая практика была постоянной. Мы договорились с Росконгрессом, что Форум будем проводить ежегодно. И каждый год будем показывать результаты идей и проектов, которые реализованы совместно с регионами, с бизнесом и т.д.», - подчеркнула Светлана Чупшева.

Деловая программа

Всего в рамках деловой программы состоялось 35 тематических сессий по семи тематическим направлениям: «Современная экономика», «Новая технологическая стратегия», «Новые компетенции», «Новое городское развитие», «Новая социальная стратегия», «Новая молодежная повестка», «Новые идеи для бизнеса».

«На площадке форума «Сильные идеи для нового времени» мы реализовали смешанный формат проведения мероприятий – организовали трансляции всех сессий деловой программы, ряд онлайн-подписаний с представителями регионов России и международными партнёрами. За два дня деловой программы сессии форума набрали 75 тысяч просмотров, трансляции посмотрели более 20 тысяч уникальных пользователей», - отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

На площадке Форума состоялось подписание более 15 соглашений, в т.ч. в сфере развития промышленного туризма, молодежной повестки, а также соглашений об установлении партнерских отношений и развитии долгосрочного и эффективного сотрудничества. В частности, АСИ будет развивать сотрудничество с администрациями Свердловской, Ульяновской и Челябинской областей, а также Ханты-Мансийского АО, руководством Минпросвещения РФ, Почты России, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике.

Кроме того, на Форуме было объявлено о создании Межведомственной рабочей группы при правительстве Российской Федерации и администрации президента по вопросам развития креативных индустрий. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко подчеркнул важность совместных действий Агентства стратегических инициатив, власти и общества для достижения целей в этом направлении: «Создание креативных индустрий становится важнейшим конкурентным преимуществом каждой отдельно взятой страны. Поддержка государства в этом процессе, безусловно, потребуется. Но спланировать программу развития креативных индустрий в недрах какого-нибудь одного ведомства не получится. Для этого необходимо совместное сотрудничество».

Выставка «Сильные идеи для нового времени»

На площадке Форума была организована выставка, в которой приняли участие 12 организаций.

Среди субъектов Российской Федерации были представлены Правительство Москвы, Приморский край и Ханты-Мансийский автономный округ Югра, а также Ассоциация инновационных регионов России. Их стенды познакомили участников с новыми туристическими продуктами по развитию внутреннего и въездного туризма, реализуемыми проектами, новейшими технологиями.

Свои проекты развития, стратегические направления деятельности, новые сервисы, продукты и лучшие практики представили также: АСИ (в рамках стенда также был представлен проект Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»), Банк ВТБ (ПАО), Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), ПАО «Промсвязьбанк», ФАУ «РОСДОРНИИ», Yamaguchi, Форсайт Гостиная.

На стенде Фонда Росконгресс работал лекторий, где состоялись мероприятия тематических проектов Фонда: Территория инноваций, Фонда «Инносоциум» и проекта «Здоровое общество», а также презентация Инвестиционного портала регионов России.