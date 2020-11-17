Эксперт Института стран СНГ: Запад 5 лет готовился к реваншу в Молдавии. Приднестровье теперь будут блокировать с двух сторон

Новым президентом Молдавской Республики впервые стала женщина. "Проевропейская" Майя Санду набрала во 2-м туре выборов 57,75 % и обошла действующего главу государства Игоря Додона. Фото: REUTERS

Новым президентом Молдавской Республики впервые стала женщина. "Проевропейская" Майя Санду набрала во 2-м туре выборов 57,75 % и обошла действующего главу государства Игоря Додона. Как это произошло и почему Россия "позволила" такому случиться, kp.ru рассказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

- Почему в самой Молдавии у «пророссийского» Игоря Додона и «прозападной» Майи Санду на выборах набралось почти одинаковое число голосов, а за границей все голосовали за Майю?

- Практически каждый молдаванин, находящийся на Западе, проголосовал. Это более 260 тысяч человек из 1 миллиона 650 тысяч, всех проголосовавших на этих выборах. Если взять 260 тысяч молдаван-гастарбайтеров, это те самые 15-16%, которые и обеспечили Майе Санду победу. Предварительно, 93 процента молдаван, живущих на Западе, проголосовали за Санду. В России проголосовали от силы 10-15 тысяч человек.

Любопытно, что на Западе, в европейской диаспоре, голосовал «нестандартный электорат» - молодые, активные люди от 25 до 40 лет. То есть, работающую молодежь смогли мобилизовать и заставить проголосовать за Санду.

- Почему? Как?

- Запад готовился победить на этих выборах целых пять лет. В итоге, проиграл не Игорь Додон, а Россия. У нас, в нашей стране, по данным посла Молдовы в России, находится 436 тысяч молдаван. Если бы Россия обеспечила им голосование, открыв дополнительные пункты, проведя агитацию – результат был бы другой. Но у нас избирательные участки работали всего в 12 городах – всего 17 участков. Попробуй еще доберись до этого участка… А в Европе подвозили, агитировали, деньги давали… Мы не знаем, что там творилось, там не было наблюдателей от России и Додона.

Запад готовился победить на этих выборах целых пять лет. В итоге, проиграл не Игорь Додон, а Россия. Фото: REUTERS

- Что нужно было сделать?

- Если бы Россия вела себя как полноценный игрок на постсоветском пространстве, по стройкам и заводам ходили бы специально-обученные люди и убеждали бы отдать долг Родине - голос в интересах Молдовы и России. Если бы на это была бы политическая воля. На Западе она была.

- Что нам ждать? Куда теперь пойдет Молдавия?

- Не надо посыпать голову пеплом. Это парламентская республика и полномочий у президента меньше, чем у британской королевы. Мы это видели по президентству Игоря Додона, которого даже отстраняли от власти. И Майя Санду столкнется с тем же самым. У Додона остается парламентская коалиция, свой премьер и мэр Кишинева. Дальнейшие политические битвы будут уже на парламентских выборах.

- А что будет с Приднестровьем?

- Все видели, как не давали голосовать жителям Приднестровья. Думаю, судьба этой республики и будет основной причиной будущих конфликтов. В блокаде Приднестровья будут участвовать две стороны – Молдавия и Украина. Плюс еще будут мелкие торговые войны с Россией, обиды, примирения. И, конечно, попытки увести Молдавию на Запад.

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