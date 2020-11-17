Немецкая полиция вышла на след грабителей века

Тут хранится коллекция сокровищ герцогов, князей и королей саксонской династии Веттинов, работы лучших ювелиров Европы времен ренессанса и классицизма Фото: Shutterstock

Ровно год назад в немецком Дрездене была ограблена галерея «Grunes Gewolbe (Зеленый свод)» - один из старейших музеев мира.

В нем хранится коллекция сокровищ герцогов, князей и королей саксонской династии Веттинов, работы лучших ювелиров Европы времен ренессанса и классицизма.

Члены королевской династии пополняли коллекцию начиная с ХVI века. Никто никогда не брал на себя ответственность оценить ее стоимость в денежном выражении. Руководство Государственного собрания искусств Дрездена, которому принадлежит галерея, считает ее бесценной.

В ноябре 2019 года двое грабителей каким-то образом проникли в музей через окно с решетками, топором раскололи витрины, в которых хранились около двух десятков ювелирных изделий в стиле барокко из золота и бриллиантов. Сработала сигнализация, камеры видеонаблюдения зафиксировали профессиональные и слаженные действия преступников. Ограбление заняло 2-3 минуты, что у профессиональных грабителей называется «уложиться в норматив приезда полиции». Воры сели в легковушку синего цвета и скрылись. Машина позже была оставлена на одной из подземных автостоянок и подожжена.

Полиция Германии прилагала титанические усилия по поиску преступников. Был составлен фоторобот молодого человека, который приобрел автомобиль. За помощь в поиске грабителей обещано вознаграждение в 500 000 евро.

Бдительные граждане откликнулись на призыв о помощи, в полицию позвонило 1300 человек! Помогли ли граждане или полицейские пошли другим путем — станет известно в ближайшее время.

Сегодня, 17 ноября, ранним утром в берлинском районе Нойкельн, в котором много лет проживают иммигранты из Турции и стран Ближнего Востока, прошла масштабная полицейская операция. 1800 полицейских блокировали несколько домов, затем провели обыски в 18 квартирах. Три человека задержаны и сегодня же предстанут перед судом.

По первым официальным сообщениям полиции, задержанные — выходцы из одной из арабских стран, входящие в преступную группировку клана Реммо. В феврале этого года несколько человек из этой группировки были осуждены за кражу 100-килограммовой золотой монеты из берлинского музея Боде. Полиция Берлина считает, что членами этой группировки совершены еще несколько крупных ограблений и, вероятно, они имеют отношение к ограблению века в Дрездене.