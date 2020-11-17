Секреты монаршего гардероба: заплатки на пальто принца Чарльза и брюки королевы Елизаветы II

Если дело касается туфель, то вот уже полвека Елизавета II отдает предпочтение бренду Anello & Davide Фото: EAST NEWS

Казалось бы, беззаботная жизнь у королей и членов их семьи: уж в одежде можно точно себе не отказывать и щеголять чуть ли не каждый день в новых нарядах.

В случае с британской королевой Елизаветой II все так и происходит: на публике монаршая особа появляется каждый раз в новом. Некоторые из костюмов, пальто и платьев королева может надевать по несколько раз (это ее личное решение), но с перерывами, как минимум, в несколько недель. Однако, такие случаи единичны. Самым длинным оказался срок службы одного из ее вечерних нарядов, который королева надела повторно спустя 25 лет после своего первого выхода в нем в свет.

ВСЕГО ЛИШЬ РАЗ

Но чего не занимать в плане моды британской королеве – так это постоянства. Например, одна годами выбирает одну и ту же марку обуви, одну и ту же колодку, а нередко еще и модель. Если дело касается туфель, то вот уже полвека Елизавета II отдает предпочтение бренду Anello & Davide.

Сколько раз королева надевает одну и ту же пару обуви – не знает никто: гардеробмейстеры свято хранят секреты Ее Величества. И если хоть какие-то платья время от времени предоставляются ими для выставок, то о королевских туфельках ничего неизвестно.

Сколько раз королева надевает одну и ту же пару обуви – не знает никто Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зато весь мир удивился, когда на одном из международных форумов внук королевы, принц Уильям невольно продемонстрировал стершуюся до дыр подошву своих ботинок. Похоже, что герцог Кембриджский следует заветам своего отца, принца Уэльского, в последние полвека ратующего за экологию и старается носить обувь до тех пор, пока она не приходит в полную негодность.

Принц Уильям невольно продемонстрировал стершуюся до дыр подошву своих ботинок. Фото: Getty Images

КАЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ КОЛИЧЕСТВА

Совместив борьбу за чистоту нашей планеты, частью которой является снижение потребления и уменьшение отходов за счет бережного отношения к одежде, наследник британской короны, принц Чарльз также отдает должное и известной британской поговорке «качество превыше количества».

Все это спровоцировало восторг и… осуждение. Одни высоко ценят усилия королевского сына, другие упрекают его в скаредности. Последнее – итог анализа дворцовой фотохроники, показывающей, что две трети своей жизни принц Чарльз носит одно и то же пальто.

Две трети своей жизни принц Чарльз носит одно и то же пальто. Фото: Getty Images

ЦЕЛЫХ ДВА ПАЛЬТО

Будущий британский король действительно когда-то заказал твидовое пальто в клетку в фирме Anderson & Sheppard. Но до недавнего времени никогда не отдавал его в починку! Хотя бдительные поклонники королевской семьи тщательно искали на фото латки и другие следы от ремонта. Он просто время от времени заказывал точно такое же, но новое. А вот в последние годы, показывая личный пример бережливости, принц новое пальто не заказывает, а просто отдает в ателье, где его приводят в порядок. В мастерской как зеницу ока хранят коробку с обрезками от закройщика, дабы всегда иметь точно такой же материал для латок.

Вообще то, пальто у принца Уэльского, как минимум два – то самое, твидовое марки Anderson & Shepard, и еще одно – прямое классическое, песочного оттенка. Носит он эти модели с начала 1980-х годов.

Вообще то, пальто у принца Уэльского, как минимум два. Фото: Getty Images

Подол этих пальто сегодня специальным образом утяжеляется, чтобы избежать конфузов при сильном ветре. Хотя какие конфузы могут быть у мужчин, носящих под пальто брюки? А вот королева – это не Мэрилин Монро, все должно быть строго и чинно даже в бурю.

Кстати, в брюках королева блистала на публике всего лишь раз в жизни. В далеком теперь уже 1970 году одевавший ее для визита в Канаду стилист Йен Томас настоял на легкой модернизации королевского образа. Но, похоже, ему не удалось преуспеть в этом, и вот уже полвека Елизавета II надевает брюки, только когда катается на лошадях, либо за рамками официоза – при переездах из замка в замок или для походов в больницу.

Кстати, в брюках королева блистала на публике всего лишь раз в жизни. Фото: Getty Images

Строгие правила предоставляют принцам и принцессам право снимать пальто на публике, если, например, потеплело. Королеве и королю этого не разрешается. Традиция это древняя, берущая свое начало с тех времен, когда верхней одеждой монархов в Британии были меховые шубы – символ богатства и статуса. Монархи готовы были обливаться потом, только чтобы доказать подданным свои безграничные возможности, включающие среди прочего, обладание редкими и ценными породами мехов. Правда, в последние четверть века, не желая вступать в конфликт с защитниками прав животных, королева не носит натуральные меха.

НОСИТЬ НУЖНО КЛАССИКУ

Ни королева, ни ее дети не гонятся за модой, соблюдая простое правило – «носить нужно классику, она не устаревает никогда». В том числе именно поэтому они не обновляют гардероб каждый сезон, изредка меняя лишь поставщиков.

Многие мировые бренды стремятся, чтоб вещи из коллекции хоть раз надели бы на себя члены королевской семьи. Но лишь немногим удалось заслужить право считаться поставщиками Ее Величества и членов ее семьи: и теперь платков Hermes в гардеробе Елизаветы II – бессчетное количество; под полтысячи мужских сорочек от Turnbull & Asser – у принца Чарльза. За кашемировыми свитерами принц Уэльский много лет обращается к Johnstons of Aelgin, а костюмы покупает только у Gieves & Hawkes.

Принц Уэльский вообще всегда выглядит стильно, даже идя наперекор сиюминутным модным тенденциям: он всегда носил двубортные костюмы, даже когда все переходили время от времени на однобортные. В результате, двубортные не выходят из моды уже последние пару десятилетий, а принц сделал их чертой своего стиля.

ДОСТАНЕТСЯ ПРАВНУКАМ

Недавно британскую королевскую семью вновь обвинили в скупости. Правнучка Елизаветы II, принцесса Шарлотта во время поездки в Польшу была замечена в точно таких же красных сандалиях, что были на ее дяде, принце Гарри в 1986 году.

Конечно же, рыжеволосый дядюшка не передавал свои башмачки племяннице. Поставщик просто изготовил для малышки новую пару. Фото: Getty Images и Globallookpress

Букингемский дворец забросали одинаковым количеством комплиментов и удивленных возгласов. Одни восторгались бережливостью и равнением на массы, передающим из поколения в поколение добротную детскую одежду и обувь. Другие недоумевали по поводу неприсущей венценосным особам скупости.

Конечно же, рыжеволосый дядюшка не передавал свои башмачки племяннице. Поставщик просто изготовил для малышки новую пару.

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