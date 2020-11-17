"Зажрались совсем": поклонники напали на просившую деньги на еду и коммуналку Елену Воробей

Елена Воробей столкнулась с волной людского недовольства после того, как пожаловалась на бедственное положение артистов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Елена Воробей столкнулась с волной людского недовольства после того, как пожаловалась на бедственное положение артистов. Юмористка заявила, что она и ее коллеги находятся на грани выживания и попросила у государства деньги на еду и коммуналку, а также отсрочку по уплате ипотеки. Однако россиян подобные заявления звезды эстрады разозлили.

Возмущенные пользователи соцсетей напали на Елену Воробей в блоге. Юмористка решила после интервью светским хроникерам написать еще раз о том, как в нынешних реалиях живется артистам. По словам звезды, она ответила достаточно полно и понятно, но репортеры сочли нужным опубликовать лишь то, что Воробей просит для артистов "скидку на продукты". Потому она повторила все сказанное в письменном виде. Чем еще больше взбесила народ.

"Многие люди ошибочно полагают, что артисты живут другими проблемами, нежели наши зрители, наши подписчики, да и вся страна в целом. Но это не так... Мы также должны платить за квадратные метры, коммуналку, также ходим в магазины, аптеки. При этом далеко не все живут на «широкую ногу». У многих есть ипотеки, обязательства по выплатам, долги, и никаких льгот, все как у всех. С марта многие из нас оказались без работы. С момента выхода указа о загрузке залов в «шахматном» порядке многие не смогли работать, так как это экономически не выгодно", - начала свою исповедь Елена.

После чего она стала перечислять прочие статьи расходов артистов. Воробей не согласна с тем, что наполняемость залов сократили до 25%. "Залы прекрасно подготовились к работе в нынешних условиях с ковидом... Новый указ - 25% - это крах. Почему я должна делать вид, что это нормальная ситуация? Лишив людей возможности заработка, следовало бы подумать, как этим людям помочь выжить? Выплаты от государства? Cкидки на товары первой необходимости? Временные льготы на оплату коммуналки? Временные отсрочки по банковским ипотечным выплатам?", - перечислила Воробей возможную помощь для артистов. Однако, по ее словам, ничего этого нет.

Она возмущена тем, что "отели полные, всех зазывают путешествовать по стране, самолеты битком, поезда полны". "Русская рулетка - заболеешь или нет. Никакой логики и здравого смысла", - возмущена звезда эстрады.

Однако в ответ вместо слов поддержки на нее обрушилась волна хейта. Большинство фолловеров советуют Воробей сменить работу и продать хоромы.

"Идите работайте кондукторами, дворниками... Выживайте, как все...".

"Народу детей кормить нечем. Зарплаты срезали. Им тоже платить ипотеки, квартплаты. Кто-то остался без работы. А артистам нечем платить ипотеки за огромные квадратные метры, загородные дома и накормить детей устрицами. Чувствуете разницу? Переезжайте в более скромные жилища, питайтесь проще, переводите детей в обычные школы...",

"Люди на 10-15 тысяч рублей живут семьями... Попробуйте и Вы!".

"А как вся страна живет? Зажрались совсем".

"Нечего кушать. Значит продайте дом, который в Болгарии, Турции, Греции... Я шизею от наших артистов! Самые бедные...".

"Не устраивает заработная плата, смените работу! Продайте виллу, переезжайте в трешку из своей пятикомнатной квартиры. Денег нет? Идите работать, как все. Или вы высшая каста?".

"Тот случай, когда пытаешься оправдаться, а в итоге повторяешь то же самое. Нечего клянчить...".