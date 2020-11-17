«Фиксиков» отправили на борьбу с мусором

Теперь даже дети будут знать, как каждый из нас может позаботиться о природе!

Дата выхода эпизода под лаконичным названием «Мусор» далеко не случайна – ведь он посвящен необходимости вторичной переработки бытовых отходов и посвящен простым правилам сортировки мусора на дому. Теперь даже дети будут знать, как каждый из нас может позаботиться о природе!

«Все, что попало на свалку, считай, пропало навсегда. Консервные банки, пластик, стекло будут без изменений лежать в земле сотни лет. А ведь их можно использовать еще раз. Например, если собрать 700 алюминиевых банок, можно сделать велосипед. Пяти килограммов старой бумаги хватит чтобы создать новый стул. Для рубашки понадобится всего 16 пластиковых бутылок… На самом деле все очень просто – не ленись сортировать мусор, и многие старые и ненужные предметы вместо свалки попадут на специальные заводы. Там им подарят вторую жизнь», - рассказывают зрителям герои мультсериала.

Дальше в видео рассказывается о том, как правильно разделять мусор дома.

«Это очень просто – берем два ведра, в одно отправляем остатки еды, старую одежду, грязные салфетки и подгузники, то, что нельзя использовать еще раз. В другое – все, что можно переработать: пластиковые и стеклянные бутылки, бумагу, картонные коробки и железные банки. Прежде чем выбросить, такую вещь нужно вымыть, высушить и смять. Осталось закинуть в правильный бак – и готово. Сортируя мусор с умом, мы помогаем природе», - говорится в мультике.

При работе над этим эпизодом авторы фильма консультировались со специалистами Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, так что все рекомендации соответствуют самым современным и актуальным для нашей страны методам вторичной переработки. В результате мультик получился и полезным, и интересным – число его просмотров уже перевалило за миллион.

«Экологическая тема крайне важна для нашего сериала. Мы рассказываем детям, как устроен мир вокруг, и стараемся сформировать у них с самого раннего возраста правильные экологические привычки, важные для человека в XXI веке», – заявила продюсер проекта «Фиксики» Юлия Софронова.