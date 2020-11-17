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«Дорогой Джига, мы тебя будем помнить!»: Москва простилась с Арменом Джигарханяном

Народного артиста СССР похоронили рядом с дочерью
Анастасия ПЛЕШАКОВААнастасия ПЛЕШАКОВА
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Несмотря на пандемию, церемонию прощания решили сделать открытой, чтобы поклонники Армена Джигарханяна смогли отдать ему последние почести.

Несмотря на пандемию, церемонию прощания решили сделать открытой, чтобы поклонники Армена Джигарханяна смогли отдать ему последние почести.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на пандемию, церемонию прощания решили сделать открытой, чтобы поклонники Армена Джигарханяна смогли отдать ему последние почести.

Гражданская панихида началась в полдень. Но задолго до начала у входа в Московский драматический театр на Ломоносовском проспекте собрались люди с цветами. В основном это старшее поколение москвичей, которые видели Джигарханяна на сцене в расцвете его творческих сил. Они вспоминали и магнетизм его игры, и то, как он умел перевоплощаться.

Гражданская панихида началась в полдень.

Гражданская панихида началась в полдень.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Перед тем как пустить публику в задние, сотрудники театра каждому измерили температуру и разрешали войти только при наличии маски.

В фойе театра - большой портрет Джигарханяна в рамке из белых роз. На стенах - фотогалерея его образов из фильмов и спектаклей. Сцена в зрительном зале утопала в цветах. На экране - сменялись портреты Армена Борисовича. Слева от гроба сидели его близкие друзья. Среди них - Татьяна Власова (она была второй женой Джигарханяна).

Перед тем как пустить публику в задние, сотрудники театра каждому измерили температуру и разрешали войти только при наличии маски.

Перед тем как пустить публику в задние, сотрудники театра каждому измерили температуру и разрешали войти только при наличии маски.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Первыми пришли проститься с кумиром актеры Московского армянского театра, артист цирка Азис Аскарян, Бедрос Киркоров, Эдгард Запашный, актер Анатолий Кот. Были представитель армянской апостольской церкви и полномочный Посол Республики Армения в РФ Вардан Тоганян. Несмотря на открытый формат церемонии, многие коллеги Джигарханяна не рискнули появиться на прощании. Они направили венки и телеграммы соболезнования. Их зачитали на гражданской панихиде. Были телеграммы и от Дмитрия Медведева, Валентины Матвиенко, мэра Сергея Собянина… В каждой говорилось о том, что от нас ушёл замечательный мастер, прекрасный на сцене, в кино и даже в мультфильмах. К счастью на пленке и в нашей памяти остались сыгранные им роли.

В фойе театра - большой портрет Джигарханяна в рамке из белых роз.

В фойе театра - большой портрет Джигарханяна в рамке из белых роз.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Пришёл на прощание руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Он назвал с Джигарханяна народным артистом не только по званию, но по любви зрителей: «Его голос стал брендом. Эти неповторимые нотки, реплики, когда даже мультипликационные герои были Джигарханяном. Он как настоящий армянский коньяк - не закисал".

Сцена в зрительном зале утопала в цветах.

Сцена в зрительном зале утопала в цветах.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов вспомнил, как в начале 70-ых в театре Маяковского Армен Джигарханян взял над ним, молодым, начинающим актером опеку. "Дорогой Джига (так его звали в театре), я всегда тебя буду помнить!".

На экране - сменялись портреты Армена Борисовича. Слева от гроба сидели его близкие друзья. Среди них - Татьяна Власова (она была второй женой Джигарханяна).

На экране - сменялись портреты Армена Борисовича. Слева от гроба сидели его близкие друзья. Среди них - Татьяна Власова (она была второй женой Джигарханяна).

Фото: Иван МАКЕЕВ

К концу гражданской панихиды в зале появились Андрей Мерзликин, Александр Розенбаум и Дмитрий Харатьян, который сказал: "У армян есть такое выражение: "Возьму твою боль на себя". Однажды эти слова я сказал Армену Борисовичу, на что он мне ответил: "Лучше - оставайся без боли". Сегодня мы остались без Армена Борисовича, и наша боль не утихает".

Несмотря на открытый формат церемонии, многие коллеги Джигарханяна не рискнули появиться на прощании.

Несмотря на открытый формат церемонии, многие коллеги Джигарханяна не рискнули появиться на прощании.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Проводили народного артиста под аплодисменты.

Из театра траурная процессия направилась на Ваганьковское кладбище. Армена Джигарханяна похоронили рядом с дочерью.

Народный артист СССР скончался 14 ноября на 86-м году жизни.

Проводили народного артиста под аплодисменты.

Проводили народного артиста под аплодисменты.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Из театра траурная процессия направилась на Ваганьковское кладбище.

Из театра траурная процессия направилась на Ваганьковское кладбище.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Народный артист СССР скончался 14 ноября на 86-м году жизни.

Народный артист СССР скончался 14 ноября на 86-м году жизни.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Армена Джигарханяна похоронили рядом с дочерью.

Армена Джигарханяна похоронили рядом с дочерью.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

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