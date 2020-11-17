Как подготовиться к новому карантину?

Новая набережная-парк Малого Саввинского пруда в Балашихе. Автор фото: Павел ХОМЕНКО

Весной мы не ожидали, что на несколько месяцев окажемся заключенными в свои квартиры, и адаптировались на ходу.

Сейчас ситуация другая. Мы стали опытнее и потому у нас есть все шансы войти в изоляционный режим спокойно, с правильным настроем.

Предлагаем вам нашу подборку «Подготовка к карантину: 10 шагов»:

1. Определить место.

Примите решение, где и в какой компании вы проведете время изоляции: останетесь в одиночестве или соберетесь всей семьей, в своей квартире или у родственников на даче. А может, у вас появится возможность и желание временно уехать в другой город, где более благоприятные условия проживания.

2. Сделайте небольшую заготовку продуктов.

Да, конечно, не стоит впадать в ажиотаж и скупать гречку ведрами, но минимальные запасы помогут вам чувствовать себя более защищенными.

3. Подготовьте квартиру.

Проведите генеральную уборку, разберите завалы, обновите занавески и покрывала, которые изрядно надоели еще весной. Перестановка мебели и обновление пространства элементами декора будут не лишними

4. Распределите пространство.

В границах своей квартиры выделите зоны под разные виды деятельности. Где будет офис? Место для отдыха? Место для чтения? Можно пофантазировать и сделать таблички, обозначив каждую зону еще более наглядно.

5. Договоритесь с домочадцами.

Скорее всего на карантине вы окажитесь в компании родных и близких. Договоритесь заранее, кому какой график подходит. Вспомните, что раздражало в прошлый карантин и становилось причиной для споров и конфликтов. Попробуйте заранее найти решения, приемлемые для всех.

6. Посетите специалистов.

Наверняка, в вашем расписании есть процедуры, которые вы делаете на регулярной основе. Салон красоты, парикмахерская, кабинет стоматолога, поликлиника – подумайте, каких специалистов вам нужно посетить заранее, зная, что в ближайшие пару месяцев вы будете лишены возможности очных встреч.

7. Составьте график.

Домашняя обстановка расхолаживает даже собранных и дисциплинированных людей. Поэтому будет полезно составить перечень всех задач, которые перед вами стоят. Выпишите все дела одним списком. Добавляйте туда даже те дела, которые кажутся очевидными или неважными.

8. Определите перспективы роста.

Переход на удаленный режим жизни вызвал всплеск в развитии онлайн-образования. Чтобы не попасть в ловушку массовой подписки и закупки вебинаров, которые так и остаются не просмотренными и давят на нервную систему своими напоминаниями, составьте список направлений саморазвития, которые вам действительно нужны и важны.

9. Поставьте финансовые цели.

Постоянное пребывание дома позволяет значительно сократить расходы. Хороший повод поставить себе цель и попробовать откладывать средства на её реализацию. И не скромничайте – даже самую долгую дорогу можно осилить маленькими шагами.

10. Разведайте территорию.

Выделите время на то, чтобы исследовать район вашего проживания. Присмотрите места, которые будут вашими местами для прогулок. Может, парк, или пруд, или хотя бы зеленая аллея. Ведь, согласитесь, в прошлый карантин более всего городским жителям не хватало природы, свежего воздуха и простой возможности погулять по приятному, тихому лесопарку.

Очень часто мы живем и даже не подозреваем, какие красивые места есть поблизости от нашего дома. А между тем, городское пространство развивается, а на месте промзон и пустырей вырастают красивые парки и скверы.

Не верите? Вот несколько ярких примеров из подмосковного опыта. В Красногорске в микрорайоне Павшинская пойма администрация области облагородила набережную, так что там теперь можно гулять, бегать, кататься на велосипедах, просто отдыхать, сидя на скамейке. В Одинцовском районе владелец местного ресторана взял шефство над Ромашковским прудом и создал там хорошее место для прогулок и отдыха. Зимой пруд застынет и превратится в каток.

Автор фото: Павел ХОМЕНКО

В Балашихе на время удаленки местом притяжения для жителей может стать пруд Малая Саввинка. Местный застройщик двух крупных ЖК района «Главстрой-Регионы» позаботился о жителях района и облагородил набережную, так что там можно не только погулять и покататься на велосипеде, при желании и барбекю устроить, и спортом позаниматься, и уток покормить. «Главстрой-Регионы» основал промышленник Олег Дерипаска, который одним из первых вместе с домами начал строить инфраструктуру и общественные пространства. Этот принцип девелопер соблюдает до сих пор.

Но даже тем, кому повезло меньше, могут поискать и найти варианты – возможно в тех местах, где вы привыкли видеть пустырь, уже появилась приятная прогулочная зона.

Любой, даже самый некомфортный период в жизни можно постараться улучшить. И, хотя карантин для многих из нас становится настоящим испытанием, с правильным настроем, с юмором и верой в лучшее прожить его можно плодотворно и с удовольствием. Надеемся, что наши советы вам в этом помогут.