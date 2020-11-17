Новая обуза или помощь жильцам: эксперт объяснил, зачем нужны проверки проводки в квартирах

Сейчас исправность общедомового электрооборудования — на совести управляющей компании Фото: Shutterstock

В России предлагается ввести плановые проверки исправности проводки и электрооборудования в квартирах. А также внеплановые — по итогам проведенной в жилище перепланировки или переоборудования. Это пока инициатива, с ней выступили Общественная палата и некоммерческое партнерство «ЖКХ Контроль», предложения направлены в Минстрой.

«В отличие от системы электроснабжения, являющейся общим имуществом многоквартирного дома, состояние проводки и электрооборудования в квартирах никак не контролируется. Однако от чрезвычайных происшествий, вызванных неисправным электрооборудованием и проводкой, страдает весь дом», - так обосновывается необходимость нововведений в письме на имя нового главы Минстроя Ирека Файзуллина за подписью исполнительного директора «ЖКХ Контроль», председателя комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Светланы Разворотневой.

О чем речь и чем такие новшества грозят нам, жильцам? Или о нас, напротив, решили позаботиться?

Статистика МЧС свидетельствует: проблема есть. Почти 80% пожаров в жилых домах так или иначе связаны с некими неисправностями, неправильным монтажом или перегрузкой электрооборудования. Проблемы возникают как в старых домах, где проводка не выдерживает кучу современного оборудования. Так и в новых, где во время ремонта что-то не так соединили или переподключили.

- Сейчас исправность общедомового электрооборудования — на совести управляющей компании. А общеквартирного (это все, что после автомата на щитке) — самих жильцов, собственников квартир. Если в квартире что- то замкнуло и по этой причине случился пожар, ответственность за это несет собственник квартиры. Но собственники жилья у нас зачастую не знают, в какую сторону по проводам ток течет. Не говоря уж о том, как проверить, нет ли пробоя в проводке. И они не обязаны это знать, - говорит заместитель исполнительного директора «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов. - Суть предложений со стороны «ЖКХ Контроль» - распространить плановые проверки, которые сейчас предусмотрены для общедомового электрооборудования, также и на квартиры. А кроме того, предусмотреть персональную ответственность специалистов, которые будут эти проверки проводить. Если проверили, а в квартире потом случилось короткое замыкание, - отвечать за это уже должен не собственник, а специалист, который плохо провел проверку. Это важный момент: жильцы должны понимать, зачем им пускать к себе этих контролеров.

Сейчас внутриквартирные проверки предусмотрены только для газового оборудования, как самого опасного. Правда, с ними есть ряд проблем. Газовщики жалуются, что граждане не пускают их к себе в квартиры или что жильцов не застать. Граждане — что газовщики приходят в будние дни в рабочее время, а кто ж их специально дома ждать будет, когда все на работе.

- Именно поэтому важно не просто ввести новые проверки, а сделать их выгодными для самих жильцов, - считает Костянов.

Есть, правда, еще один сложный момент — он же существует и с газовым оборудованием. Скажем, такая ситуация. Специалист обнаруживает в квартире что-то неисправное, выдает предписание заменить. А у собственников жилья на это нет денег. И кто будет его квартиру спасать?