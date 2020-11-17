«Ему тогда было 17»: Молодой человек, убивший следователя за биткоин, получил 14 лет колонии

Суд приговорил Абдулазиза Абдулазизова к 14 годам колонии. Фото: Пресс-служба СК РФ/ТАСС

В Московском областном суде вынесли приговор по громкому делу об убийстве подполковника Евгении Шишкиной, старшего следователя транспортной полиции по ЦФО.

- Шишкину застрелили в октябре 2018 года - киллер ждал ее утром у дома в Подмосковье.

- До этого следователь жаловалась на угрозы со стороны главаря группы хакеров, по которым она вела расследование.

- Уроженец Астрахани Ярослав Сумбаев с друзьями в течение двух лет взламывал аккаунты турфирм, покупал на их деньги билеты, сдавал в кассы и получал наличные.

- Сам Сумбаев сумел сбежать из России и спрятался в Грузии.

Шишкину застрелили в октябре 2018 года - киллер ждал ее утром у дома в Подмосковье. Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области/ТАСС

Спустя пять месяцев следователям удалось найти исполнителя убийства. Из следы увели в Петербург. Никто не ожидал, что киллер окажется... подростком.

Оказалось, Сумбаев пытался угрозами заставить Шишкину закрыть дело, но когда понял, что женщину не запугать, решил ее убить. В даркнете (это зашифрованная часть Сети) он нашел исполнителя, который готов был решить вопрос за 2 биткоина (по тогдашнему курсу - около 1 млн рублей.

По ту сторону экрана оказался... 17-летний школьник по имени Сергей. Сам подросток не решился ехать в одиночку в Подмосковье, поэтому предложил стать киллером своему приятелю Аблулазизу Аблулазизову.

Ему тогда тоже 17 лет было, - уточняет источник в следствии.

Тем не менее, молодой человек сумел найти пистолет (травматический, переделанный под боевой). В день Икс он дождался женщину-следователя к машины и несколько раз выстрелил.

По запросу России Ярослав Сумбаев был задержан в Грузии и экстрадирован на родину. Следствие еще идет. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Абдулазизов за убийство получил чуть больше одного биткоина (600 тысяч рублей), остальное затрат его приятель-посредник.

В марте 2019-го юного киллера задержали.

- Абдулазизов полностью признал вину в совершенном преступлении, - рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. - В результате проверок показаний на месте с ним в Москве-реке обнаружены выброшенные пистолет и патроны. На частях оружия, найденных в ходе осмотра места происшествия, в ходе проведения генетических экспертиз обнаружены следы исполнителя убийства.

Суд приговорил Абдулазиза Абдулазизова к 14 годам колонии.

До этого следователь жаловалась на угрозы со стороны главаря группы хакеров, по которым она вела расследование.

Что с остальными фигурантами дела?

- По запросу России Ярослав Сумбаев был задержан в Грузии и экстрадирован на родину. Следствие еще идет.

- Его помощник Иван Кочетков (он угрожал Евгении Шишкиной в мессенджерах и однажды даже поджег ее автомобиль) ожидает экстрадиции в Москву.

- Дело еще одного петербуржца, который выступил посредником заказного убийства, уже слушают в суде.