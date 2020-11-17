Виталина Цымбалюк-Романовская не пришла хоронить Армена Джигарханяна Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве простились с Арменом Джигарханяном. Народный артист скончался 14 ноября на 86-м году жизни. Свой последний приют он обрел на Ваганьковском кладбище. Звезду театра и кино похоронили рядом с дочерью Еленой, которая трагически погибла 33 года назад. Третья жена актера Виталина Цымбалюк-Романовская не стала провожать бывшего мужа в последний путь.

В Москве без пафоса, почти по-семейному похоронили актера Армена Джигарханяна. Проститься с ним в Московский драматический театр пришли чуть больше 100 человек. А непосредственно к гробу и вовсе пускали только самых близких. Вдова Татьяна Власова, Марк Рудинштейн, Бедрос Киркоров, Эдгар Запашный с трудом сдерживали слезы. А вот третья жена Виталина Цымбалюк-Романовская не появилась ни на прощании, ни на похоронах на Ваганьковском кладбище.

"В день, когда его не стало, мне постоянно звонили, выражали сочувствие. Я готовлю программу русской музыки с оперной певицей. Я думала все отменить, потому что состояние было депрессивным. Но она приехала, забрала телефон и буквально заставила меня целый день играть Чайковского. И это был выход. Когда занимаешься искусством - все лишние мысли уходят и остается главное - ощущение катарсиса", - цитируют пианистку Дни.Ру.

Не секрет, что в последнее время Армен Борисович много болел. Жил от больницы до дома. "Болел он все время, не было продыху! А начались его болезни здесь, в театре, с того трагического момента, когда его закрыли в собственном кабинете. С тех пор он уже больше в нормальное состояние не приходил", - вздыхал на похоронах Марк Григорьевич.

Напомним, Армен Джигарханян страдал от сахарного диабета. Здоровье актера сильно подорвал скандал, связанный с именем его третьей жены - пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Перед смертью он успел узаконить отношения со второй женой Татьяной Власовой и переписать завещание на пасынка Степана. "На фоне обострения диабета начались серьезные проблемы с почками, он был подключен последние пару дней к аппарату искусственного жизнеобеспечения. Наложился и эффект неподвижного образа жизни", - цитирует "СтарХит" приемного сына Джигарханяна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дорогой Джига, мы тебя будем помнить!»: Москва простилась с Арменом Джигарханяном

Народного артиста СССР похоронили рядом с дочерью (подробности)