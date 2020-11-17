Путин рассказал Моди и Си Цзиньпиню про Карабах

Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево во время участия в XII саммите БРИКС в режиме видеоконференции. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В самый неподходящий момент у президента Бразилии сломался микрофон. Только он собирался пожаловаться коллегам по саммиту БРИКС на тех, кто вырубает леса Амазонки, как звук с той стороны Атлантического океана перестал доходить до участников первого виртуального форума Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Америки.

- Техническая проблема у наших друзей, - на правах председательствующего взял дело в свои руки Владимир Путин. - Подождем одну секунду.

Подождать, правда, пришлось немного дольше. Сначала бразильцы в прямом эфире выясняли причину, потом решали, что сделать, и лишь затем радикально заменили своему президенту микрофон.

Коронавирусный 2020 год достался на председательство в БРИКС и ШОС России. И сначала мы хотели завезти гостей с четырех континентов аж в Челябинск, но в конце концов сжалились и перенесли форумы в Питер. Однако из-за пандемии пришлось сдвигать сроки сначала с июля на ноябрь, а потом и вовсе переводить все в формат видеоконференции.

Но за исключением накладки с бразильским микрофоном все прошло идеально.

- Российским фондом прямых инвестиций заключены соглашения с индийскими и бразильскими партнёрами о проведении клинических испытаний вакцины «Спутник-V», а с фармкомпаниями в Китае и Индии – об открытии на территории этих стран центров производства нашей вакцины. Причём не только для собственных потребностей, но и для третьих стран, - Путин начал свое выступление с самого насущного. - Думаю, что это очень важно. Вакцины есть российские, они работают эффективно, безопасно. Вопрос в том, чтобы осуществить массовое производство. Здесь очень важно объединять усилия по массовому выпуску в широкий гражданский оборот этой продукции.

Говоря об очагах нестабильности в мире, президент перечислил уже традиционные - от Сомали до Афганистана, но в этот раз пришлось добавить еще и Нагорный Карабах.

- Российская сторона предприняла самые активные усилия, чтобы помочь остановить боевые действия, - сказал Путин. - Важно, что упомянутые договорённости соблюдаются. Полностью прекращены боевые действия, обстановка стабилизируется. Таким образом, созданы условия для долгосрочного урегулирования кризиса, причем на справедливой основе, в интересах как азербайджанского, так и армянского народов.

Премьер Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин с пониманием кивали в своих окошках в телевизоре.

По стечению обстоятельств, саммит проходил в день, в который, как считается, год назад в Китае впервые был обнаружен коронавирус. Пользуясь случаем, президент поздравил Си Цзиньпина с успешной борьбой с пандемией.

- Китай первым столкнулся с этой угрозой и продемонстрировал затем всему миру, что можно успешно с этим бороться, - сказал Путин. - Я хочу поздравить всех наших китайских друзей с тем, как была выстроена работа по борьбе с пандемией. Результат действительно существенный, ясный, понятный.

Комментируя высказывание Моди о борьбе с терроризмом, Путин поставил в непростое положение переводчиков сразу четырех стран.

- В семье не без урода, - употребил он русскую поговорку. - К сожалению, находятся такие люди, которые вырываются из общего контекста и пытаются навязать свою повестку.

И хотя вопросы феминизма пока не проникли в число проблем БРИКС, Путин сыграл на опережение.

- В нашей стране женщины всегда вносили и вносят существенный вклад в развитие России по ключевым направлениям,- отметил президент. - В сфере здравоохранения и сфере услуг они составляют почти 70 процентов от общего числа сотрудников. Это очень существенно, мы понимаем, насколько это важно сегодня. Уверен, что женщины сыграют значимую, заметную роль в развитии, в оживлении делового взаимодействия на пространстве БРИКС, в расширении экономических прав женщин, а также возможностей для их участия в деловой жизни.