Ректор МГИМО: Байден и Трамп соревновались – кто жестче в отношении России

Ректор МГИМО, академик Анатолий Торкунов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ректор МГИМО, академик Анатолий Торкунов выступил в эфире радио «Комсомольская правда».

Он оценил итоги подходящей к финальному завершению предвыборной гонки в США, а также охарактеризовал ее участников в аспекте перспектив развития российско-американских отношений.

- Я бы все-таки отметил, что с Трампом у нас есть какой-то уровень взаимодействия, во всяком случае, были встречи руководителей, поэтому он более понятен.

Хотел бы обратить внимание, что на последних дебатах, которые были между Трампом и Байденом, они, как подростки в младших классах, соревновались. В том, кто жестче в отношении России.

Байден заявил опять, что главная угроза – это Россия, а главный конкурент – Китай, - боюсь, что такая линия, во всяком случае, на начальном этапе будет у Байдена. – резюмировал Торкунов.

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