Папенькины водители: в Госдуме хотят узаконить самоподготовку к экзаменам на вождение

Во время экзамена на получение водительского удостоверения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А НА ЛОБОВОМ КЛЕНОВЫЙ ЛИСТ

В России следует разрешить самоподготовку водителей: готовить к экзамену в автошколах может не только чужой дядя-инструктор, но и любой опытный в вождении родственник. Так считает депутат Госдумы и лидер партии «Автомобильная Россия» Вячеслав Лысаков. подготовивший поправки в законодательство. До 2013 года в нашей стране была возможна самоподготовка водителей. Но потом вступила в силу новая редакция закона «О безопасности дорожного движения» и «чайников», попавшихся за рулем без лицензированного инструктора стали штрафовать на 30 тысяч рублей.

- Я был категорически против запрета самоподготовки, поскольку сам 40 лет назад получал права именно таким образом, - объясняет Лысаков. - Во-первых, не все люди могут посещать автошколу в силу режима работы, учебы, командировок, ночных смен, суточных дежурств. Во-вторых, кто как не близкий человек, если у него есть стаж вождения, поможет в спокойном месте во всем разобраться, наработать практику и сформировать водительские рефлексы?

Депутат Госдумы и лидер партии «Автомобильная Россия» Вячеслав Лысаков. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

При этом, по мнению депутата Госдумы, в законах нужно прописать, что во время обучения в машине должны находится только двое - ученик и его наставник. Иначе посторонние будут отвлекать неопытного водителя разговорами. А для того, чтобы ученические машины были заметны в потоке, Лысаков предлагает прикреплять на их лобовой стекло зеленый кленовый лист.

ШКОЛЫ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ, ПРАВА ПРОДАЮТ

- Не подорвет ли это бизнес автошкол? - спросила «Комсомолка» у Лысакова.

- Мы должны думать об удобстве граждан, а не о бизнесе автошкол. Школы не справляются, в них огромная очередь. Это порождает и подпольные удостоверения, и продажу водительских удостоверений, фальшивых справок. К сожалению, многие автошколы уже закрылись, когда для них ввели требование иметь площадки для практической езды, так как в крупных городах каждый такой участок на вес золота.

- При этом среди многих водителей бытует мнение, что в автошколах просто разводят на деньги, а чуть ли не каждый второй экзамены на права покупал...

- О чем и разговор! Деньги отдал, кое-как окончил, ничего не умеешь и ничего не знаешь. А здесь ездишь самостоятельно, осваиваешь теорию и вместе с близким родственником практикуешься до тех пор, пока не почувствуешь себя уверенно. А после идешь сдавать экзамен на права, на который тебя никто не гонит после месяца езды. Можно и посещать автошколу, а параллельно закреплять навыки самостоятельно, - заключил Лысаков.

Автошколы не всегда справляются с потоком желающих получить права. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИНСТРУКТОР БЕЗ ПЕДАЛЕЙ

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин считает, что такие инициативы возникают из-за низкого качества обучения в автошколах и из-за сдачи покупки прав. Но возвращение самоподготовки ситуацию не исправит, говорит он.

- Напомню, что учебные машины в автошколах оснащены дополнительными педалями. Инструктор может затормозить автомобиль в случае опасного маневра. А на обычные машины такие педали ставить нельзя. К тому же многие даже взрослые водители не обладают навыками обучения. Здесь недостаточно хорошо уметь водить. У большинства водителей отсутствуют педагогические навыки. Конечно, нужно оставлять это специализированным школам. Но полностью пересмотреть всю систему их работы, чтобы повысить качество подготовки выпускников.

Законодательство об ОСАГО не распространяется на человека без водительского удостоверения. Если, не дай бог, такой ученик собьет человека, ответственность, вероятнее всего, будет не только на нем, но и на наставнике.

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