Коронавирус беспощаден: режиссер Роман Виктюк умер в больнице

Режиссер Роман Виктюк умер в больнице на 85-м году жизни Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Режиссер Роман Виктюк умер в больнице на 85-м году жизни. Народный артист был госпитализирован 28 октября. У него диагностировали коронавирус. Даже свой день рождения он встречал в клинике.

"Роман Григорьевич скончался в больнице. Это случилось сегодня", - рассказали в дирекции московского Театра Романа Виктюка.

Виктюк был госпитализирован в конце октября. В городской клинической больницы имени Бахрушиных в Сокольниках он восстанавливался после коронавируса.

Роман Виктюк с 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы. В 1988 году на сцене театра "Сатирикон" поставил свою самую знаменитую работу "Служанки", в котором все роли играли мужчины - Константин Райкин, Николай Добрынин, Сергей Зарубин. Хореографы Валентин Гнеушев и Алла Сигалова разработали для актеров специальную пластику. Смелыми были костюмы, которые создала художник Алла Коженкова, и грим от Льва Новикова. Коллектив спектакля объездил с гастролями полмира.

В 1991 году открылся Театр Романа Виктюка. Первой постановкой стал спектакль "М. Баттерфляй" по пьесе Дэвида Генри Хуана, в котором были заняты Сергей Маковецкий, Эрик Курмангалиев, Сергей Виноградов, Ирина Метлицкая. Среди хитов театра - "Саломея" 1998 года по одноименной драме Оскара Уайльда, "Лолита" по пьесе Эдварда Олби (а та, в свою очередь, по роману Владимира Набокова. Всего на счету режиссера более 250 спектаклей.