Первая встреча оппонентов: противники по делу Ефремова начали переговоры о примирении

Александр Добровинский и Андрей Алешкин заключили перемирие сторон.

Четвёртый адвокат Михаила Ефремова вошёл в дело со второй попытки: после того, как обвиняемый в суде отказался от его услуг, отправившись по этапу, он сам же передумал и заключил с Андреем Алешкиным новый договор. Миссия нового защитника с самого начала была важной: заключить перемирие с потерпевшей стороной. Тогда семья Захаровых в суде выступала бы единым фронтом с защитой Ефремова, и не исключено, что актер получил бы такой желанный условный срок, а не 7,5 лет колонии. Однако на стадии апелляции жена Михаила Олеговича Софья Кругликова восприняла инициативу Алешкина как сговор с главным оппонентом Александром Добровинским, и под давлением семьи Ефремов от услуг защитника отказался.

Теперь, когда артист уже отправлен в колонию, это сотрудничество возобновилось и сразу же принесло результаты: новый адвокат уже встретился с представляющим потерпевших Александром Добровинским и обсудил предстоящий суд, назначенный на 23 ноября. Напомним, семья Захаровых направила иск о возмещении материального вреда - 111 тысяч рублей, потраченных по похороны курьера.

- Мы встретились с Александром Добровинским и обсудили возможное перемирие со стороной потерпевших. У семьи Захаровых больше не должно быть претензий к моему подзащитному: все материальные затраты, в том числе на похороны, он возместил, письменные извинения принес, - рассказал kp.ru Андрей Алешкин. - Это на самом деле знаковое событие: ранее стороны были настроены воинственно, а теперь мы пожали друг другу руки.

Напомним, ранее адвокат Алешкин сообщил «Комсомолке» о двух вариантах спасения Михаила Ефремова. Первый - обращение к Владимиру Путину с просьбой о помиловании, для чего у актёра есть законные основания: он признал вину в смертельном ДТП, а приговор уже вступил в силу.

Второй вариант - новая стратегия защиты в суде кассационной инстанции: заявление о нарушении материального права артиста, которое даёт возможность снизить срок, а может быть, даже получить условный. Теперь, когда потерпевшие во главе с защитником Александром Добровинским получили письменные извинения от Михаила Олеговича, суд может лояльнее отнестись к артисту.

Между тем, готовятся к кассации и трое других адвокатов Ефремова - Петр Хархорин, Роман Филиппов и Владимир Васильев. Напомним, во время пересмотра дела им удалось снизить срок заключения с 8 лет колонии до 7,5. Полугодовой «скидки» защитники добились благодаря компенсации в 3 миллиона рублей родственникам погибшего. Их доводы о том, что Сергей Захаров не был пристегнут в момент аварии и, следовательно, мог усугубить тяжесть своих травм, суд рассматривать не стал.

КОММЕНТАРИЙ ВТОРОЙ СТОРОНЫ

"Будем обсуждать возможность примирения"

- Да, мы действительно, встретились вчера с адвокатом Алешкиным, обсуждали разные варианты развития ситуации, в том числе, возможность отзыва исков и примирения потерпевших с Михаилом Ефремовым, - рассказал kp.ru Александр Добровинский. - На ближайшей встрече я обсужу предложение г-на Ефремова и его адвоката с моими доверителями, но говорить о том, что они готовы просить помилования Михаилу Ефремову ещё очень рано, да и речи об этом пока нет.

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