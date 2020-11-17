Война и мир с Андреем Норкиным на радио КП

Андрей Норкин возвращается на радио "Комсомольская правда" с итоговой программой о политических сражениях и мире вокруг нас.

Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день - это "война и мир" в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. 23 ноября на радио "Комсомольская правда" стартует сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов, эмоции на грани фола, гости с олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир.

Андрей Норкин возвращается на радио "Комсомольская правда" с итоговой программой о политических сражениях и мире вокруг нас. Каждый вторник с 18.00 до 20.00 он будет подводить итоги дня и, конечно, общаться со слушателями. Только Норкин может рассказать простыми словами о самом сложном. Слушайте по вторникам в 18.00 по московскому времени.