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Общество

Набережная в Уфе, дамба в Кунгуре, пруд в Удмуртии

Журналист «КП» узнала, какие проекты реализует Камское БВУ
Ирина ИЛЬИНА
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Руководитель Камского БВУ Александр Михайлов показывает нашему корреспонденту, как идут работы.

Руководитель Камского БВУ Александр Михайлов показывает нашему корреспонденту, как идут работы.

Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН

Тот самый момент, когда в реке Ува вдруг не стало рыбы, жители удмуртского села Вавож не припомнят. Рыбаки перестали ходить даже на Увинский пруд, образованный с помощью маленькой плотины. Ведь не пруд уже был, а болото с затхлым запахом. Когда-то лесопромышленники сплавляли по Уве лес, потом перестали. Река обмелела, заросла кустарником и камышом, а пруд и вовсе зачах.

Но в прошлом году на берегу пруда вдруг загудела, затарахтела техника. Рабочие перекопали берег, выдрав всю растительность, сделали насыпь, заехав на которую экскаваторы выгребают сейчас донные отложения.

Работы ведутся на отдельных участках в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Общая протяженность участка работ – около 4,5 км, стоимость – почти 72 млн рублей.

- Проектом предусмотрена расчистка пруда и русла реки от донных отложений объемом 118 тыс. м3, от древесно-кустарниковой растительности, от водной растительности, - рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Удмуртия Денис Удалов. - Срок реализации - 2019-2022 годы. В дальнейшем мы планируем организовать здесь зону отдыха. Чтобы жители могли гулять вдоль пруда, сидеть на лавочках, любоваться природой.

Впрочем, жители села Вавож приходят к пруду и сейчас. Смотрят, как идут работы и дивятся, что их многолетние жалобы на грязный пруд вдруг оказались услышанными.

Так сейчас выглядит пруд в селе Вавож.

Так сейчас выглядит пруд в селе Вавож.

Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН

- Радует, конечно, что начали работы, - говорит Николай Торхов. – Мы с 2011 года беспокоились за состояние пруда. Его сильно затянуло ивой и рыбы не стало. Очень надеемся, что скоро здесь будет чисто и красиво.

- Люди давно просили очистить пруд и реку, - подтверждает слова Торхова глава Вавожского муниципального образования Олег Овчинников. – Как только работы будут закончим, мы это место обязательно благоустроим.

По графику работы должны завершиться в 2022 году, но подрядчик «Дельтастрой» уверен – справятся на год раньше.

- Объект, конечно, сложный, - говорит представитель подрядчика Александр Чебыкин. – Много донных отложений, в которых бревна, крупный мусор и торфянники. Сейчас наша задача вывезти на полигон все, что поднимем со дна пруда. А следующем году будем чистить русло реки Увы.

Руководитель Камского БВУ Александр Михайлов в разговоре с журналистами перечисляет объекты, которым занимается управление. Река Ува в Вавоже – один из них. Но всего за последние три года была полностью сделана набережная в Уфе, в городе Кунгур Пермского края вовремя сдали очередное берегоукрепление. Хотя это было непросто.

- Там слияние трех рек, плотная городская застройка, - объясняет Александр Михайлов. - Дамбы возводили до 10 метров высотой. Совсем недавно сдали объект расчистки русла реки Козловка. Раньше это было дурно пахнущее болото, теперь - чистое русло. По Удмуртии у нас в этом году два объекта капремонта гидротехнических сооружений на реке Шадринка и в деревне Михайловка. В Кировской области еще делаем капитальный ремонт гидросооружения. Немалый план работ и на следующий год.

Река Козловка в селе Половодово Пермского края – объект непростой. С одной стороны, любимое место отдыха для селян. С другой, в последние годы загорать и купаться здесь было невозможно. Вонь стояла такая, что в жаркие дни сюда вообще старались носа не казать.

Но летом 2020 года «лед» тронулся. Расчищать русло Козловки начали в июле, а к октябрю все основные работы уже были завершены.

Экскаватор поднимает со дна пруда донные отложения.

Экскаватор поднимает со дна пруда донные отложения.

Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН

- Специфика данных мероприятий заключалась в том, что в условиях сильной заболоченности поймы немалую часть работ предстояло выполнить вручную, - прокомментировала заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб. - Вместе с тем, это условие позволило сохранить прирусловый ландшафт. Так, от мусора, захламляющих кустарников и донных отложений очистили участок протяжённостью 3,9 км.

За несколько месяцев рабочие подняли со дна и собрали с берегов около тонны (!) автомобильных шин. На сегодня от кладбища покрышек не осталось и не следа, а в Камское водохранилище в районе поселка Полазна выпустили молодь стерляди.

- В результате комплекса работ федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» удалось улучшить экологические условия проживания более чем для 2 тыс. человек, проживающих вблизи реки Козловки, - подчеркнула Наталия Сологуб.

Экология: люди и дела

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