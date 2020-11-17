Причиной смерти Романа Виктюка стало осложнение после коронавируса

Режиссер Роман Виктюк скончался 17 ноября. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

28 октября Роману Виктюку исполнилось 84 года. Накануне своего дня рождения он попал в больницу в Сокольниках с самым массовым сегодня диагнозом – коронавирусом. С тех пор из театра, которым Виктюк руководил, поступала противоречивая информация. То будто бы он находится в реанимации. То вроде бы вернулся в палату. В Сети писали, что его состояние меняется как на качелях. В театре же в последние дни рассказывали, что Роман Григорьевич чувствует себя неплохо, но, чтобы избежать осложнений после ковида, врачи его из больницы не выпускают. Но осложнений все-таки избежать не удалось.

Сегодня утром режиссера перевезли из больницы в Сокольниках в госпиталь для ветеранов войн - на долечивание. Как говорят, еще утром Виктюк был в сознании, но потом его состояние резко ухудшилось. Причиной смерти стала анемия головного мозга.

Роман Виктюк мало кого оставлял равнодушным. Одни обожали его эстетику, называли его театральным гением, сказочником, в спектаклях которого замысловато сплетались реальность и вымысел, сон и явь. Другие же, наоборот, начинали креститься только при упоминании его имени. Уж слишком он нетрадиционный и экзальтированный.

Широкая публика о нем узнала, когда в 1988 году на сцене театра Сатирикон вышли знаменитые «Служанки» Жана Жене с Константином Райкиным, Николаем Добрыниным, Александром Зуевым и Сергеем Зарубиным. Все женские роли в этом спектакле играли мужчины. Да как играли! Лучше иных актрис. И это стало событием в театральной жизни Москвы, символом нового, перестроечного театра. С этим действительно выдающимся спектаклем Виктюк и его актеры объездили весь мир.

Роман Виктюк осенью 2019 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В одной из самых влиятельных американских газет New York Times даже появилась статье под заголовком: «Виктюк со своими «Служанками» совершил революцию, как Ленин в 1917 году». Потом была не менее яркая постановка «М. Баттерфляй» с Сергеем Маковецким, Эриком Курмангалиевым, Ириной Метлицкой и Сергеем Виноградовым. Потом – «Рогатка» с тем же Маковецким по пьесе Николая Коляды, которую назвали «первой советской гомосексуальной пьесой». На Западе Виктюка высоко ценили. Американцы включают режиссер в список «50 людей, оказавших наибольшее влияние на вторую половину ХХ века».

В 1997 году Роман Григорьевич становится первым и пока единственным режиссером-иностранцем, получившим международную премию Института итальянской драмы.

Он создал более 200 спектаклей. Среди наиболее известных, кроме упомянутых выше: «Царская охота», «Мастер и Маргарита», «Маскарад Маркиза де Сада», «Саломея» …

Роман Виктюк успел поставить на сцене более 200 спектаклей. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Актеры очень любили с ним работать. Некоторым из них он помог вернуться в профессию. В его спектаклях играли: Елена Образцова, Алла Демидова, Валентин Гафт, Лия Ахеджакова, Дмитрий Певцов, Валентина Талызина, Маргарита Терехова…

Последний спектакль, который Виктюк выпустил весной накануне театрального карантина, - «Отравленная туника» по пьесе Николая Гумилева.

По предварительной информации, режиссера похоронят на его родине во Львове, рядом с его родителями.