С ветхим жильем будут бороться по-новому: Госдума одобрила комплексное развитие территорий

Снос пятиэтажки в Москве. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который во многом будет определять застройку наших городов в будущем, - о едином механизме комплексного развития застроенных территорий. Предполагается, что он даст новые возможности для более быстрого решения проблемы ветхого жилья и приведения городов в порядок.

Ныне действующая программа расселения аварийного жилья рассчитана на то жилье, которое аварийным было признано до 1 января 2017 года. Но с тех пор в стране много чего еще успело обветшать или к такому состоянию уже приближается.

- Этот закон — это старт очень большой программы. Можно, конечно, ничего не делать еще год, два, три, пять, но дома-то рушатся. Дома, которые даже и не признаны аварийными. Люди гибнут в этих домах, - весьма эмоционально призвал депутатов поддержать законопроект вице-премьер, курирующий строительный сектор, Марат Хуснуллин.

Общий смысл новшеств — регионы получат возможность выделять территории, где, как минимум, половина занята ветхим и аварийным жильем или промзоной. И там перестраивать все в комплексе: не только сносить точечно старые и возводить новые дома, но и обновлять коммунальные сети, облагораживать городскую среду и т. п.

В законопроекте особо прописано, что для жильцов участие в адресных программах сноса и реконструкции многоквартирных домов, которые будут утверждать регионы, должно быть добровольным. Дом могут включить в программу, если за это проголосуют не менее двух третей собственников и нанимателей квартир. Еще раз жители смогут проголосовать на стадии публичных слушаний. То есть предполагается двойной фильтр общественного мнения.

Если дом в итоге включается в программу, жители получат равнозначное или даже лучшее новое жилье — примерно по той же схеме, как при московской реновации (детали, как тут лучше защитить права граждан с учетом разных региональных особенностей, пока обсуждаются — ряд поправок еще будет внесен ко второму чтению). Как считает один из авторов законопроекта сенатор Олег Мельниченко, это адекватная возможность улучшить свои жилищные условия для людей, которые не могут прибегнуть к ипотеке.

- Сейчас в законодательстве плохо урегулированы вопросы комплексного обновления жилищного фонда и городской среды. То есть решения проблем не в конкретном доме, а городского квартала в целом, в котором сконцентрировано ветхое и аварийное жилье, морально и физически устаревшие объекты городской среды и инфраструктуры, - прокомментировал законопроект старший научный сотрудник Института государственного и муниципального управления «Высшей школы экономики» Александр Кнутов. - Существующие формы обновления жилищного фонда - ликвидация аварийного жилья, капитальный ремонт, развитие застроенных территорий, комплексное освоение территорий - решают свои специфические задачи, не согласованы между собой, а в чем-то и пересекаются. Чтобы реализовывать крупные проекты по обновлению жилищного фонда, нужен единый механизм. Поэтому принятие закона, который на комплексном уровне урегулировал бы все правоотношения в рамках таких проектов, упростит и ускорит их реализацию.