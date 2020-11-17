"Родила от другого": кто на самом деле отец младшей дочери Светланы Лободы

Светлана Лобода. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Светлана Лобода никогда не была замужем.Однако сей факт не помешал красавице-певице стать мамой двух очаровательных дочек. Старшую Евангелину Левандовскую вокалистка родила 9 апреля 2011 года. Отец девочки - украинский хореограф Андрей Царь. Левандовский - настоящая фамилия мужчиины, а Царь - прозвище. Дочь Тильда появилась на свет 21 мая 2018 года в Лос-Анджелесе. Имя отца ребенка артистка тщательно скрывает.

Светлана Лобода прячет от публики лицо своей младшей дочки Тильды. На все вопросы о том, кто именно является отцом девочки, она не отвечает. Из-за этого уже не первый год ходят слухи о романе вокалистки и немецкого музыканта Тилля Линдеманна. Они познакомились несколько лет назад на одном из фестивалей.

Однако бывший организатор концертов и гастрольных туров артистки Стас Пшеницын заявил, что не верит в роман Лободы и лидера Rammstein. Мол, "родила она от другого".

"Насколько я знаю, никакой романтической истории там не было. Я не могу говорить со стопроцентной уверенностью, что Тилль не является отцом дочери Лободы. Но, сопоставив факты, скорее поверю в то, что Света родила от замороженных сперматозоидов Майкла Джексона, чем от Тилля Линдеманна!", - заявил он в интервью программе "Украинские сенсации" на YouTube-канале "Гроши".

Мужчина также рассказал о конкуренции Светланы с певицей Ани Лорак. Стас утверждает, что Лобода уступает своей украинской коллеге в таланте. "Лорак - вокалистка. Света - певица со средними вокальными данными, которая не в состоянии отработать весь концерт в живую", - отметил бывший организатор концертов дивы.

За время работы с Лободой, по его словам, он всякого повидал. "У Светы сменились шесть администраторов. Получить они могли за то, что полотенца неправильно разложены, не включили увлажнитель воздуха в гримерке. И самая копеечная зарплата была у администраторов - 100 долларов за концерт…", - вспоминает Пшеницын.