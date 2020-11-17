А Кобзон и Мордюкова не ходили с протянутой рукой даже в самое тяжёлое время

Иосиф Кобзон Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

...Когда до наших ушей (а у нас - неплохой музыкальный слух) донеслись плаксивые ноты певца Меладзе, померещилось, что рядом грубо заскребли ножом по стеклу. Звук, от которого внутренности просто завязываются узлом.

Нота показалась настолько фальшивой, что сначала мы в нее не поверили.

Не могли поверить в то, что вокалист, востребованный и дорогой (в смысле, материального вознаграждения за выступления), звездный певец так обнищал, чтобы выступить с подобным заявлением.

То есть - с призывом к коллегам по эстраде бойкотировать новогодние «Голубые огоньки»: мол, государство «без всяких на то оснований» запретило нам долгожданные концерты, гастроли и прочие массово-публичные способы добывания денег, а потому отомстим ему... По полной программе.

А ему ли? Ведь получается – зрителю, который несет свои деньги на концерт.

Оставим за скобками рыдающих - по причине отсутствия на новогоднем ТВ-экране Валерия Шотаевича - его фанатов, равно как и радующихся – так же до слез и по той же причине – отсутствия певца на экранах – антифанатов.

А здесь хотелось бы напомнить о другом.

На эстраде - советской, российской и вообще мировой, всегда было и остаётся такое понятие, как совестливость, сострадание, скромность, наконец. То есть, умение видеть не только свой собственный мирок, но и людей вокруг себя, замечать страдания других, сопереживать им. И умение в трудный - для всех, а не только для него одного - момент «затянуть поясок».

Эти знаки (совестливости) вы не увидите в партитурах музыкальных произволений, их нет среди ремарок в пьесах и киносценариях. Они - в душах музыкальных исполнителей.

Впрочем, тут надо сразу вывести за те же скобки служителей муз, чей доход не позволяет жить в роскошных апартаментах и кататься на крутых иномарках. Есть ведь кроме «звездных» и другие, менее пафосные артисты, кочующие по сельским домам культуры. На их хлебе, порой, не бывает не только икры, но и элементарного масла.

Речь как раз совсем не о них. А - о людях, чьи доходы не дадут им умереть с голода и в более тяжкие, чем пандемия, времена.

И это не обязательно певцы с микрофоном – это могут быть солисты крупных корпораций и воспеватели золотого тельца.

Речь о тех, кого объединяет одно общее качество: безграничная любовь к себе, любимому, и поразительное равнодушие к окружающим…

В эти дни не раз уже вспоминали Иосифа Кобзона, у которого было все-все. В том числе и совесть.

У него тоже случались сложные времена, когда его не звали на концерты, вырезали из ТВ-программ, отменяли гастроли.

Это началось в 1990-х, после того, как Иосиф Давыдович исполнил песню «Пьяный кучер»...

То ли вороны над нами, то ли тучи,

На душе темно, а ночь еще темней,

А над кручей, а над кручей, а над кручей

Пьяный кучер гонит взмыленных коней.

...И продолжалось почти до самого занавеса правления президента Бориса Ельцина.

Но Кобзон никогда не жаловался «на свою горькую певческую судьбу», не стал никого шантажировать-бойкотировать и призывать к этому коллег, не пошёл по эстрадному кругу - фактически, с протянутой рукой.

Кстати, об очень сложных годах великого певца мне рассказали его близкие - сам бы он никогда «не догадался» это сделать.

Но зато сколько было рассказов от совершенно разных людей - о том, как Кобзон им помогал, в том числе и деньгами! И никогда не отказывал в просьбе дать бесплатный концерт где-нибудь в больнице, доме ветеранов или на площади. Именно в те голодные для всех 1990-е годы. Просто потому, что другим было еще тяжелее. Намного тяжелее.

...Один из авторов этой колонки девять раз был с Иосифом Кобзоном в борющемся Донбассе. И каждый раз наблюдал одну закономерность: перед поездкой туда он обязательно давал серию концертов - то по северным городам, то по корпоративам. И в Донбасс ехал уже с чемоданом, заполненным купюрами. После посещения больниц, в которых лечились раненые украинскими снарядами дети, старушки, шахтеры, ставшие ополченцами, чемодан «худел» и «худел, а в больницах появлялись дорогие лекарства, новое постельное белье или аппаратура…

...Не можем сегодня не вспомнить и нашу самую любимую Героиню (кстати, в среду, 25 ноября будет 95 лет со дня ее рождения) – народную артистку СССР, великую Нонну Мордюкову.

Мы никогда об этом не писали - но сейчас вот специально вспомним. В последние годы и месяцы жизни Нонна Викторовна очень нуждалась в деньгах, но никогда не выставляла эту свою нужду напоказ. Ей даже было неловко, когда просачивалась информация о более чем скромном образе жизни актрисы: ну, совсем «не по чину» (не то что по сравнению с равновеликими западными лицедеями – это просто небо и земля, но и по сравнению с отечественными куда менее значимыми для искусства, но куда более удачливыми артистами). «Черт-те что набуровят! – негодовала актриса в адрес «информаторов». – Что мне, хлеба не хватает?»

Она даже надолго поссорилась с ближайшей подругой актрисой Риммой Марковой, когда та в телеинтервью назвала ее положение бедственным.

С голоду Нонна Викторовна, конечно, не умирала. Но на сиделку не хватало точно. Об этом знал только узкий круг людей. И помогали, кто как мог: совсем небогатые родственники и друзья. Подключалась к этому и «Комсомольская правда». Оплачивали сиделку. Платили за интервью и комментарии. Только так: за «работу», просто как материальную помощь актриса деньги у нас не брала – ей это казалось унизительным.

И только помощь от Никиты Михалкова, которого она любила бесконечно, принимала спокойно: он свой, родной, близкий. Душевный. Совестливый.

Так она говорила...

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