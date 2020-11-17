Микки Маус, Плуто и Гуфи возвращаются! Летают на самолете, дерутся с чудовищами, перемещаются на машине времени

Микки Маус вновь стал героем диснеевской анимации.

Оказывается, не только в России есть спрос на старых-добрых героев из детства. Вслед за студией «Союзмультфильм», которая перезапустила «Простоквашино» и скоро выпустит новые серии «Ну, погоди!», компания Disney возвращает «короткие истории» про Микки-Мауса, Плуто, Гуфи, Дональда Дака и компанию. Рисованные персонажи с 18 ноября на канале Disney+ начинают путешествие в рамках нового мультсериала «Удивительный мир Микки Мауса», ведь в этот день легендарный мышонок отметит день рождения – персонажу Уолта Диснея исполнится 92 года. «КП» показывает, какими герои мультфильма стали теперь.

Микки Маус

Главный герой — мышонок, вокруг которого строится повествование и жизнь вселенной Диснея — очень похож на того самого, лампового, старого Микки из 1928 года. Возможно, в этом и была задумка авторов: сделать микс современного прочтения и архивных эскизов Мауса. Но нравится, судя по отзывам, далеко не всем. «Анимация оставляет желать лучшего», пишут первые зрители. Судя по премьерным кадрам, Микки с друзьями переместится в будущее, где все процессы автоматизированы — от чистки зубов до приготовления пищи.

Гуфи

Слегка придурковатый («goofy» так и переводится) пес, один из лучших друзей Микки Мауса, остался похожим на самого себя. Чуть потрепанным, несуразным, с двумя передними зубами и регулярно попадающим в передряги.

Гуфи ничуть не растерял своей непосредственности.

Дональд Дак

Скрипящий селезень с желтым клювом и в белой кепке — главный антагонист Микки Мауса, всегда стремившийся стать звездой вселенной Дисней номер один — даже попал на афишу новых серий вместе с Микки и Минни Маус. В трейлере мультсериала Дак беснуется и разносит кухню будущего, в антураже которой и происходит действие.

Дональда всегда легко было вывести из себя

Минни

Верная спутница Микки Минерва (или Минни) — антропоморфная мышка — продолжит сопровождать главного героя и в новых сериях. Он дарит любимой цветы, а она воинственно помогает ему бороться с бандитами, отбиваясь окороком и связками сосисок.

Минни всегда готова сразиться с мультяшными "плохишами".

Плуто

Домашняя собака Микки Мауса тоже участвует в приключениях команды Микки и путешествует по выдуманным мирам вместе с хозяином. В новых сериях, судя по ролику, он сохраняет ключевое отличительное качество: невероятную прожорливость. Может поглощать горы еды буквально залпом, не пережевывая.

Пес Плуто

Дэйзи

Если каждому Микки — по Минни, то каждому Даку — по Дейзи. Возлюбленная Дональда, уточка-вертихвостка в розовом, гоняет вместе с селезнем своей мечты на машине, восхищается его подвигами и поддерживает во всем. А иногда — и жестко ругается. Все, как в жизни.