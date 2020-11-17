На Транспортной неделе будет работать открытая студия «Комсомолки»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и ведущие программы «Россия в движении» Наталья Агре и Антон Кочелаев в студии «КП» на Транспортной неделе-2019.

18-20 ноября в Гостином дворе состоится Международный Форум и Выставка «Транспортная неделя». Это ежегодное деловое мероприятие, которое 14 лет подряд проводит Министерство транспорта РФ. В работе форума примут участие руководители транспортных ведомств, губернаторы и главы крупнейших компаний-перевозчиков.

ИД «Комсомольская правда» - информационный партнер Транспортной недели, для освещения работы форума ИД «КП» использует все свои электронные медиаресурсы: сайт kp.ru, радио «Комсомольская правда», каналы в социальных сетях.

На мероприятии будет работать открытая студия «КП», где журналисты «Комсомолки» обсудят с ключевыми участниками форума основные вопросы деловой повестки форума. Аудио- и видеозапись интервью будут размещены на сайте kp.ru, комментарии озвучены в эфире радио «Комсомольская правда».

Кроме этого, в открытой студии пройдет запись программ «Россия в движении», где участники форума обсудят реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Передача выходит каждый вторник в федеральном эфире радио «Комсомольская правда».

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