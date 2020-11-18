Шесть домашних питомцев, которые заработали в Инстаграме миллионы для своих хозяев

Успешными инстаграм-блогерами становятся коты, собаки и даже лисы. Фото: Instagram.com

Как известно, любой человек может раскрутить свой аккаунт в Инстаграме и начать получать деньги за каждый рекламный пост. А как вам новость о том, что успешными инстаграм-блогерами становятся коты, собаки и даже лисы? Давайте познакомимся с самыми яркими из них.

Шпиц Джиффпом (@jiffpom 10,6 млн подписчиков)

Этот померанский шпиц выглядит, как живая игрушка или рисунок с новогодней открытки. Как не поставить такому лайк и не подписаться на его Инстаграм? Всем интересно, как Джиффпома наряжают в разные костюмы, катают на скейте, кормят мороженым или зефирками. Хозяйка собачки проявила столько фантазии, что раскрутила страничку со шпицем до 10,6 млн подписчиков (для сравнения: у Ксении Собчак - 7,9 млн, у Ивана Урганта - 8,7 млн). Джиффпом начал принимать заказы на рекламу. И чтобы он покушал мороженку нужной марки, нужно заплатить, как посчитали SMM-аналитики, порядка 45 тысяч долларов (3,5 млн рублей).

Кошка Нала (@nala_cat 4,3 млн подписчиков)

Обычная с виду серая кошка, которая не обладает особенной внешностью и навыками. Несколько лет назад жила в приюте совершенно безработной, а теперь - миллионерша. Как? Главный дар Налы - быть смешной в кадре. Небольшое косоглазие, природная грация и способность забираться в самые недоступные места - все это хозяева кошки превращают в забавные короткие видеоролики, набирающие сотни тысяч просмотров. Если бы Нала переродилась в актера, она обязательно стала бы Савелием Крамаровым. Похожа ведь? Рекламодатели платят за право засветиться в Инстаграме Налы около 19 тысяч долларов (1,5 млн рублей).

Мопс Даг (@itsdougthepug 4 млн подписчиков)

Американец Даг - мопс-путешественник. Его перевозят в самолете, поят кофе, наряжают в парик и костюм судьи или просто красиво снимают на фоне осенней листвы. Главная фишка Дага - регулярная смена костюмов. Не без помощи хозяйки Лесли Мозье пес смог записать несколько клипов и даже издать книгу (!), попавшую в список бестселлеров. А в 2019 году Даг отхватил премию People`s Choice Awards как самый звездный питомец. Такое обаяние стоит порядка 18 тысяч долларов (1,4 млн рублей) за рекламный пост.

Лиса Джунипер (juniperfoxx 3 млн подписчиков)

Перед нами настоящая лиса! Но не дикая. Ее выводили «на шубу», однако будущая хозяйка Джессика Кокер спасла Джунипер, и та отплатила ей сполна. Жизнь этой лисы бьет ключом: она рисует, обхватив кисть лапками, а еще дружит с целым зоопарком: шиншиллой, опоссумом, сальвадорским вараном и псом. Эта коммуна хвостатых блогеров берет за рекламную публикацию около 13,5 тысячи долларов (1 млн рублей). В 2019 году Джессика Кокер выпустила книгу «Счастливая лиса Джунипер», посвященную любимой питомице.

Кошка Вена (@venustwofacecat 2 млн подписчиков)

Достаточно одной фотографии, чтобы понять, в чем магия этого аккаунта. Двуликая кошка (так зовут Вену в сети) обладает эксклюзивным окрасом и огромными, невероятно выразительными голубым и зеленым - да, разными! - глазищами. Зрелище и правда завораживающее. Специалисты по рекламному продвижению в соцсетях не оценивали оклад кошки, но вряд ли желающие продвинуть свой товар с помощью разноглазой красавицы смогут сделать это бесплатно.

Кот Хосико (@hosico_cat 1,8 млн подписчиков)

Самый несчастный из пушистых миллионеров - кот Хосико (в переводе с японского - «звездный ребенок») все время выглядит так, будто через мгновение зарыдает. Испуганное (или удивленное) выражение лица кот сохраняет на всех фото. В этом и фишка. А еще Хосико самый патриотичный из блогеров-миллионников, он поздравляет подписчиков - с Днем народного единства России, к примеру. Почему? Его хозяйка ведет страничку Хосико на английском языке, но сам он - русский. Ксения Мельничук купила кота в 2014 году за 18 тысяч рублей. И вложения оправдали себя. Кот может принести в семейную копилку до двух тысяч долларов (115 тысяч рублей) за рекламный пост. Обращаются к нему за продвижением фирмы игрушек, кормов для животных, часовые бренды... Кроме того, Хосико срисовали для компьютерной игры, разовые отчисления от продаж которой доходили до 800 долларов (60 тысяч рублей). Некоторые онлайн-площадки и ТВ-каналы покупают для своих программ готовые видеоролики с Хосико: цена может доходить до 500 долларов (38 тысяч рублей). Рекорд просмотров одного ролика кота в интернете - почти 32 млн.