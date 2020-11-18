Россия сыграла против Сербии в сентябре. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сборная России проводит свой последний матч в "коронавирусном" 2020 году. Поединком с командой Сербии наши завершат свои выступления в Лиге Наций и только от нас зависит дальнейшая судьба. Победим - будут бонусы, причем немало. Любой другой исход породит немало вопросов. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Сербия - Россия 18 ноября 2020.

Статистика личных встреч Сербия - Россия имеет свою историю. Наши играли пять раз с сербами - три раза побеждали, дважды была итогом встреч ничья. 3 сентября наши победили в Москве на стадионе "Динамо" балканцев со счетом 3:1. Прогнозы букмекеров на матч Сербия - Россия 18 ноября 2020 говорят о том, что фаворитом будет Россия. Россия должна одержать победу. Прогноз на матч Сербия - Россия 18 ноября 2020 - победа сборной России.

Стартовые составы на игру Сербия - Россия 18 ноября 2020 будут оглашены примерно за час до начала игры. Во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча Сербия - Россия 18 ноября 2020? Матч начнется в 22:45 по московскому времени 18 ноября и его покажут на Первом канале.

Прямую видеотрансляцию матча Сербия - Россия можно будет посмотреть 18 ноября 2020, начиная с 22:45 по московскому времени на Первом канале. Стартовый свисток прозвучит на стадионе в Белграде вечером в среду, 18 ноября.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.