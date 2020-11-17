Путин - о подписании Соглашений по Карабаху: В интересах Армении было немедленно прекратить боевые действия

Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево во время ответа на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия» рассказал, как готовилось Соглашение по прекращению огня в Карабахе, к чему оно приведет и каким видит будущее региона.

ГЛАВНОЕ - ОСТАНОВИЛОСЬ КРОВОПРОЛИТИЕ

- Самое главное, что удалось сделать, – это прекратить кровопролитие. Свыше четырех тысяч человек погибло, только по официальным данным. На самом деле, я думаю, больше. Десятки тысяч ранены, искалечены. Послушайте, это же не кино! Это трагедия, которая происходит в жизни с конкретными людьми, с конкретными семьями. Поэтому прекращение кровопролития – это главный результат.

СТАТУС КАРАБАХА УСТАНОВЯТ В БУДУЩЕМ

- Проблема статуса Карабаха существует, окончательный статус не урегулирован. Мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво, на сегодняшний день существующее положение. Что будет дальше – это предстоит решить будущим руководителям, будущим участникам этого процесса. Но, на мой взгляд, если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Армений и Азербайджаном, между людьми на бытовом уровне, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия и для определения статуса Карабаха.

ВОЙНЫ МОЖНО БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ

- Вопрос о возвращении Азербайджану пяти, а затем и двух районов, которые находились фактически под контролем Армении, ставился на протяжении длительного времени. В 2013 году в рамках Минской группы ОБСЕ Россия сформулировала условия, которые, на наш взгляд, могли бы положить начало мирному процессу. И все участники Минского процесса, включая сопредседателей - Россию, Францию и США, с этим согласились и поддержали. В основе этих предложений было возвращение на первом этапе пяти контролируемых Армений районов, а затем еще двух дополнительно, создание коридора, который объединял бы Карабах и Армению в зоне Лачинского района Азербайджана, который условно получил название "Лачинский коридор" и "признание статус-кво Нагорного Карабаха, не закрепляя его окончательного статуса. Это было бы решением вопроса.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телеобращения к нации по итогам соглашения вокруг Нагорного Карабаха. Фото: REUTERS

Кроме того, обязательным условием было возвращение беженцев с обеих сторон, как азербайджанских, так и армянских беженцев. На мой взгляд, если бы это удалось сделать, то удалось бы достичь договоренностей на этой базе и войны бы не было. Это правда. Я и сейчас в этом абсолютно убежден. В конечном итоге дело вылилось в кровавый, прямо скажем, вооруженный конфликт, свидетелями которого мы были все только что.

ПАШИНЯН СКАЗАЛ, ЧТО БУДЕТ ВОЕВАТЬ

- 19-20 октября у меня была серия телефонных переговоров и с президентом Алиевым, и с премьером Пашиняном. И в целом, как мне казалось, мы уже почти достигли договоренности о прекращении боевых действий. Но не сложилось, не срослось, к сожалению. Неожиданно для меня позиция наших армянских партнеров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо, и премьер Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха. Мне и сейчас не очень понятно, в чем эта угроза была бы, имея в виду, что предполагалось возвращение мирных граждан при сохранении контроля со стороны армянской стороны над той частью территории Карабаха, включая Шушу, и имея в виду наличие наших миротворцев.

РОССИЯ НЕ БРОСАЛА АРМЕНИЮ

- Не чувствовала ли себя Армения в одиночестве? Уверяю вас, что Российская Федерация в рамках и многосторонних, и двусторонних обязательств, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества, полностью выполняла все свои обязательства, за что руководство Армении, в том числе в лице премьер-министра Никола Пашиняна неоднократно выражало слова благодарности и подчеркивала, что Россия в полном соответствии со своими обязательствами выполняет все обязательства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: REUTERS

ТУРЦИЯ НЕ НАРУШАЛА МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

- Можно какие угодно давать оценки действиям Турции, но уж трудно обвинить Турцию в нарушении международного права. У нас есть очень хороший опыт взаимодействия на Ближнем Востоке, в том числе и в Сирии, где мы и в Идлибской зоне, и на границе между Сирией и Турцией вместе организуем совместное патрулирование, конвои. Здесь такого рода взаимодействия не требуется. Но мы договорились о том, что мы создадим совместный центр, который будет использовать беспилотные летательные аппараты, вместе будем контролировать ситуацию вдоль линии разграничения с помощью этих летательных аппаратов, вместе будем получать информацию, вместе ее анализировать.

УЛИЦА ДОВЕЛА АРМЕНИЮ ДО КРИЗИСА

- Я считаю, что страна, которая находится достаточно в сложном положении, на грани боевых действий, не может себе позволить организацию внутренней политической жизни и власти с помощью улиц. До хорошего это не доводит. Раскол общества не ведет ни к чему хорошему, консолидировать надо общество, а не разваливать.

МИРОТВОРЦАМ ЗАПЛАТЯТ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ИХ РАБОТЫ

- Что касается, хватает или не хватает миротворцев, то этот вопрос должен решаться, исходя из реальных требований жизни, которые возникают, конечно, каждый день. В принципе, мы исходим из того, что этого достаточно. Но если что-то и нужно будет менять, то это можно будет делать только по согласованию сторон.

Российские миротворцы у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS

О денежном довольствии миротворцев - у нас есть нормативная база, это отрегулировано в соответствующих указах президента. Военнослужащие, которые выполняют миротворческие функции, выполняют эту миссию, получают дополнительные выплаты, но не боевые, а именно за выполнение своих миротворческих функций за рубежом.

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