Поможет ли экономике России глобальное потепление

Проблемами грозит освобождение целых территорий от вечной мерзлоты (а это 65% территории России). Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В России потихоньку теплеет. Можно сколько угодно спорить, придумано или нет глобальное потепление, но, по данным Росгидромета, среднегодовая температура на территории нашей страны в 1976-2019 годах увеличивалась каждые десять лет на 0,47 градуса. Это в 2,5 раза быстрее, чем в мире в целом - 0,18 градуса за десятилетие.

Быстрее всего теплеет в Арктике, а там - 18% территории России. Вот и получается, что «средняя температура по больнице» у нас меняется с опережением общемирового графика.

Но если раньше в основном говорили о том, что такого рода перемены — это мрак и ужас, то теперь стали появляться и другие версии. Например, что России всеобщее потепление в чем-то даже на руку. В возможных экономических плюсах и минусах от изменений климата «КП» разбиралась вместе с экспертами.

ПЛЮС ПЕРВЫЙ: НАШ ЭКСПОРТ ЕДЫ РАСТЕТ

В сторону шуточки про бананы и кокосы, которые когда-нибудь вырастут в Норильске. Оказывается, дивиденды от потепления Россия уже получает.

- Изменение климата вызывает систематические неурожаи в странах, которые традиционно были экспортерами продовольствия. Как-то: США, фактически вся Европа, Канада. Мы занимаем их нишу в поставках продовольствия и заходим на рынки, которые раньше для нас были закрыты, - рассказал корреспонденту «КП» директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов. - Например, в этом году мы впервые поставили нашу пшеницу в Алжир. А это была традиционная вотчина французов. Мы не спеша увеличиваем свое присутствие и на африканском континенте, и в юго-восточной Азии. В том числе такой огромный импортер как Китай закупает у нас все больше продовольствия. Тут есть политические моменты, но и климатические тоже.

Конечно, возникает логичный вопрос. В других странах, которые раньше всех кормили, теперь сплошь засухи да неурожаи — а нас что, климатические бедствия обходят стороной?

- Мы тоже страдаем. Но Россию спасает то, что страна у нас большая и очень разнообразная, - объясняет Анатолий Тихонов. - В одной части засуха, а в другой — рекордный урожай. Причем сейчас рекордные урожаи появляются там, где их раньше никогда не бывало. И средняя температура по больнице получается хорошая.

ПЛЮС ВТОРОЙ: СУДОХОДНЫЙ СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ

Путь по морям через российскую Арктику (Северный морской путь, СМП) позволяет довозить грузы из Китая и Японии в Европу примерно в два раза быстрее, чем через Суэцкий канал. Дорога с нашего Дальнего Востока в европейскую часть страны тоже резко сокращается. От Владивостока до Санкт-Петербурга через северные моря - 14 000 километров, а через Суэцкий канал -23 000.

Но большую часть года без ледоколов этим путем не пройти, что делает такую альтернативу достаточно дорогой и не очень удобной.

Однако если еще в 90-е годы период навигации, когда суда свободно могли пройти по Северному морскому пути (СМП), длился всего два месяца, то теперь он увеличился до четырех. Был даже год, когда путь через арктические воды был свободен с середины июля до середины ноября — почти пять месяцев.

Пока можно только гадать, когда арктические моря совсем освободятся ото льда, и сколько на этом заработает Россия (Египту Суэцкий канал исправно приносит $5-6 млрд в год). Ведь есть и издержки: усиленное таяние льдов стало приводить, например, к ледяным штормам в необычное для них время.

Тем не менее объемы перевозок по СМП уже резко выросли. В 2018 году - 20,1 млн тонн. В 2019-м — 31,5 млн тонн. Это в разы больше самых лучших показателей советских времен (6,4 млн тонн в 1986 году).

К 2035 году, согласно недавно принятой Стратегии развития Арктической зоны, по СМП предполагается перевозить до 130 млн тонн грузов. Планы выглядят амбициозными, но климатические изменения им вполне способствуют.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

МИНУСЫ: ВЕРНИТЕ ВЕЧНУЮ МЕРЗЛОТУ

Пока это угроза большей частью гипотетическая, но большими проблемами грозит освобождение целых территорий от вечной мерзлоты (а это 65% территории России). Дело в том, что северные нормы строительства предполагали: у сооружений есть прочное основание — та сама мерзлота.

- Придется укреплять здания в существующих в арктических широтах городах и поселках или переселять их жителей в более безопасные места, - говорит промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов. - Понадобится также обеспечить безопасность месторождений нефти и газа, иначе аварии неминуемы.

По данным Арктического совета, несущая способность почвы в вечной мерзлоте в некоторых районах России к 2017 году снизилась в сравнении с 80-ми годами более чем на 20 процентов, а к 2025 году может потерять около 75 процентов. Например, на Ямале это привело к просадкам на отдельных участках дорог. Появляются и новые опасные явления, с которыми раньше на севере не сталкивались — например, большие воронки в грунте в неожиданных местах.

Минстрой в связи с этим уже объявил о том, что для строительства в арктических широтах будут созданы новые ГОСТы — старые стали непригодными.

А в перспективе часть территорий могут оказаться и вовсе затопленными. Как со стороны Северного Ледовитого океана, ставшего менее ледовитым. Так и из-за подтаивания самой суши.

Не все просто и с сельским хозяйством.

- В целом для страны от климатических изменений больше плюсов, но определенные регионы — в минусе, - обращает внимание на обратную сторону вопроса Анатолий Тихонов. - Оренбургскую, Самарскую область, Алтайский край колбасит - то заливает, то там засуха. Это непривычно для этих регионов, и это влияет на доходность сельхозпроизводства в них. Снижается уровень доходов людей в этих регионах, которые привыкли жить именно сельским хозяйством. А это тоже надо принимать во внимание — а не только общий баланс продовольственных ресурсов в стране.

Вопрос ребром

ТАК МЫ ВЫИГРАЕМ ИЛИ ПРОИГРАЕМ?

Эксперты все чаще предлагают не зацикливаться на оценках, а подойти к делу прагматично. Тем более, что влияние человека на процессы изменения температуры все чаще ставятся под сомнение (в конце концов, вся история нашей планеты состоит из глобальных потеплений и ледниковых периодов).

Остается заранее подготовиться к предстоящим изменениям так, чтобы свести к минимуму ущерб от возможных минусов, а плюсы использовать по максимуму. И в том числе в пользу тех, кто от свалившегося на наши головы тепла пострадает.

- Есть смысл, например, перераспределять часть доходов от новых экспортных возможностей для компенсации затрат сельхозпроизводителям в тех регионах, где случились какие -то бедствия, - объясняет, как это могло бы выглядеть, на примере аграрного сектора Анатолий Тихонов. - Механизм пока не совсем понятен. Но сам вопрос уже стоит на повестке дня.

КСТАТИ

Где в России быстрее всего теплеет

- Самые рекордсмены - полуостров Таймыр и побережье Восточно- Сибирского моря, которое омывает Якутию и Чукотку, — там среднегодовые температуры растут на 0,8 - 1,2 градуса за десятилетие.

- Зима активнее всего теряет свою холодность на Северо-Западе Европейской части России, а лето быстрее жарчает в южных регионах Европейской части (в частности, в Краснодарском и Ставропольском крае — на 0,74 градуса за десятилетие).

- Есть у нас и регионы, которые никакое глобальное потепление не берет. Медленнее всего — то есть практически никак — климат меняется на юге Западной Сибири (Новосибирск, Томск, Барнаул, Кемерово). По этому поводу уже сложилась шутка, что сибирские морозы так и останутся достоянием России.

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