Где сдать или обменять мелочь в Москве, и можно ли заработать на монетах

Корреспондент «КП» Александр Рогоза наменял монет на 4,5 тысячи рублей. Фото: Личный архив А. Рогозы

На днях ахнули всей семьей во время капитальной уборки. Залежи металлических денег обнаружились сразу в нескольких местах - в обувнице, на дне ваз, в ящиках стола... Второй раз ахнули, когда взвесили весь этот груз. Девять с лишним кг!

Несколько лет сдачу вынимали из кошельков, карманов и сумок и складывали куда ни попадя, чтобы не таскать лишнюю тяжесть. И куда теперь все это девать? Можно, конечно, спускать частями в ближайшем магазинчике. Но продавцы все знакомые, скажут: на паперти, что ли, стоял? Нет, лучше туда, где тебя никто не знает. В общем, я открыл интернет, сложил монеты в рюкзак и отправился навстречу финансовым приключениям...

ЗДРАВСТВУЙ, КОМИССИЯ

Если вбить фразу «поменять мелочь в Москве», поисковик сразу выплевывает информацию про специальные аппараты для приема монет. Такие стоят во многих торговых центрах. Судя по карте на сайте coincom.ru, ближайший ко мне - в ТЦ «Наш» на Алтуфьевском шоссе. С него и начал.

Обменный аппарат чем-то похож на игровой автомат - броский, желто-зелененький. Система несложная. Загружаешь монеты, и аппарат сам их сортирует по номиналу. На экранчике - счетчик. Я ссыпал примерно треть своего богатства. Машина подсчитала: 1857 рублей 20 копеек. И спросила: на карту денежки закинуть или на телефон? Я выбрал карту, ввел номер. Аппарат выдал расклад: на карту мне скинут 1530 рэ с копейками. 326 удержат. Комиссия. Однако!

Позже изучил расценки на услуги. Оказалось, это самая невыгодная категория обмена. С меня стянули 14,9% и еще 50 рублей сверху.

Деньги обещали прислать в течение суток. По факту СМС-оповещение о новом поступлении на карту звякнуло часа через три.

Пока шел к остановке, прикидывал, насколько это вообще выгодно.

Плюсы:

+ В отличие от касс банков здесь нет очередей и не нужен паспорт.

+ Монеты не нужно сортировать по номиналу.

+ Деньги можно даже на телефон.

Минусы:

- Комиссия заметно выше, чем в банке.

- Наличные машина не выдает.

НАЛИЧНЫМИ ИЛИ НА КАРТУ?

На терминале в Сбере взял талончик, тыкнув по кнопкам: «Другие услуги - монеты». Минут десять ждал, пока пара человек передо мной обменяют в кассе валюту. Здесь просят паспорт.

- По номиналу рассортировали? - зыркает строгая женщина за стеклом.

- Да. А если бы не рассортировал?

- Тогда сели бы сейчас на диванчик и вперед...

Достаю из сумки два звякающих пакетика. Я же с вечера прочитал, что в банках только так.

Кассирше пришлось сбегать за машинкой, считающей монеты.

- Редко мелочь носят?

- Куда там! Просто с утра вы первый.

Оказалось - 1750 рублей ровно.

- Как забирать будете? Если наличными, будет комиссия - 1,5 процента от общей суммы, но не менее 100 рублей. А если на карту Сбера, тогда без комиссии.

Я выбрал карту.

- Деньги на счет поступят через 2 - 3 часа, - предупредила на прощание женщина.

Это я переживу, конечно.

«ВАМ ЛУЧШЕ В МЫТИЩИ!»

В сумке остается еще несколько пакетиков. С ними я должен обойти еще несколько банков.

Ближайший - МКБ. Но там разводят руками.

- Ой, а у нас счетной машинки нету. Если вам срочно, езжайте лучше в Мытищи...

Глянув на мое перекошенное лицо, девушка поспешила предложить другой вариант:

- Ну или на Цветной бульвар езжайте. Там точно машинка есть.

В соседнем Альфа-Банке предложили перевести деньги на карту банка. Но здесь чудная система: за день можно внести только 100 монет.

В Совкомбанке меня встретил менеджер с хипстерской бородой.

- Мы можем принять монеты, только если вы будете оплачивать кредит. Извините, приказ!

Заглянул еще в несколько банков и вернулся в Сбер. Там и сдал все оставшиеся рублики-копеечки.

Кстати, помимо прочего, у моей операции «Мелочь» был и чисто спортивный интерес: 9,4 килограмма монет - это сколько в рублях? Я потом суммировал все свои чеки. Получилось 4,5 тысячи рублей!

Конкретно. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

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Иногда попадаются раритеты

Уже после турне по банкам общаюсь с известным кладоискателем Владимиром Порываевым.

- Надо было тебе сначала все монеты рассмотреть! В обороте до сих пор могут быть очень редкие экземпляры, которые стоят тысячи рублей, - говорит он.

Эх, такой шанс упустил!

- Шанс найти в залежавшейся мелочи что-то стоящее минимален, но все-таки есть, - рассказывает главный редактор журнала «Нумизматика» Наталья Каштанова. - Например, большую ценность имеют монеты номиналом в 1, 2 и 5 рублей, выпущенные в 2001 и 2003 годах. Их тогда отчеканили совсем мало - тиражами всего в 15 тысяч. Планировалось продавать как сувенирные, в упаковке, но в итоге пустили в оборот. Одна такая монета в зависимости от состояния может стоить от 10 до 25 тысяч рублей.

Рубль 2001 года может потянуть на 25 тысяч.

Или монета номиналом в 1 копейку от 2017 года. Копейки уже больше 10 лет не чеканят, но в тот год почему-то решили выпустить небольшой тираж. Теперь такая копейка стоит 6 - 8 тысяч рублей!

Копейка 2017 года выпуска стоит 6 - 8 тысяч рублей.

- Правда ли, что 10-рублевые монеты, у которых на решке вместо орла гербы городов или регионов, стоят больше 10 рублей?

10 рублей с гербом Пермского края оценивают в 5 - 8 тысяч.

- Да. Таких немало в обороте. Чем старше монета, тем дороже. Например, металлическая десятка, выпущенная в 2019 году, сегодня стоит у коллекционеров 30 рублей. Но есть и более дорогие экземпляры. Чем меньше был тираж, тем дороже. Поэтому монеты с гербами Чеченской Республики, Ямало-Ненецкого автономного округа и Пермского края оценивают в 5 - 8 тысяч рублей.

- Куда идти сдавать монету, если ты нашел подходящий экземпляр?

- Есть немало интернет-магазинов, которые могут заинтересоваться.

Изучить полный каталог ценных российских монет, выпущенных с 1992 года по наши дни, можно на сайте moneta-russia.ru.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему банки меняют металлические рубли по «низкому курсу»?

Многие возмущаются: во многих банках при обмене рубли из металла стоят меньше, чем бумажные или электронные. Это вообще законно?

Формально банки берут комиссию как допуслугу - за пересчет и хранение «более габаритных» металлических денег.

- Банки просто накручивают свою прибыль: якобы их затраты на обработку мелочи выше, чем бумажных денег, - объясняет главный редактор журнала «Экономист», профессор МГУ Сергей Губанов. - По закону любой банк обязан принимать деньги в любой форме, хоть копейками. Но по факту выдумали эту комиссию. И обставлено все законно.