России не хватает рабочих рук: сможем ли мы обойтись без мигрантов

Неожиданно выяснилось, что приезжие берут за свою работу не так уж и дешево. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первые итоги карантина и закрытия границ: по данным МВД, численность работающих мигрантов в России сократилась на 25%! Какая фантастическая возможность заполнить эти рабочие места своими гражданами. Неужели страна упустит этот момент?

Спецкор «КП» опросил своих читателей в соцсетях (около 60 тысяч человек) и получил свыше 300 развернутых ответов и писем со всей страны: люди уже почувствовали на себе, как начал меняться рынок труда.

КОВИД + КРИЗИС = ПРИЕЗЖИЙ В ДЕФИЦИТЕ

Как говорят специалисты, у трудовой миграции «маятниковый характер». Рабочие с пространства бывшего СССР обычно завершают трудовую вахту в России в сентябре - октябре и возвращаются ранней весной. Но в этом году они... не вернулись. Кризис. Ковид. Границы закрыты.

И это сразу же стало заметно.

Рафаэль Сафиуллин, Казань, владелец небольшой строительной фирмы:

- С дефицитом рабочих рук столкнулись в первую очередь строители. У нас есть крупный застройщик «Унистрой», он в этом сезоне даже зарплаты поднял аж на 20 - 30%, просто чтобы успеть сдать объекты в срок. Разумеется, часть наших строителей перешли к ним. Пострадал мой бизнес, они же от меня ушли...

- А местные кадры вы пытались искать?

- У нас в Казани есть «биржа» - пятак у заправки, туда приходят люди за временной работой - на один, два дня. Все местные. Средний тариф там 1200 рублей в день. Я туда часто обращаюсь, например, если нужно много разгрузить. Вот сидят там люди без денег, без работы. Но сразу же спрашивают: «А что нужно делать? Строительный мусор грузить - нет!» С мигрантами таких вопросов не возникает. Они не спрашивают, что делать? Их интересует только, сколько заплатишь?

РАБОТНИКОВ «ЗА ТРИ ДОШИРАКА» ДАВНО НЕТ

Особенно остро дефицит гастарбайтеров ощутили дачники и жители деревень при больших мегаполисах. Привычный всем «Рома-Рахмон», живущий при дачах вместе с бригадой «готовых на все» мигрантов, вдруг исчез. Точнее, не появился весной. «Рыночек тут же порешал»: взлетели цены. Как написал умный дачник: «Забудьте уже про гастарбайтеров, работающих «за три доширака». Такого нет лет десять. Они не дураки, умеют считать деньги и лучше нас знают цены на свою работу».

«ЖАДНОСТЬ ДАЧИ БЕРЕТ»

Согласно нашим любимым рыночным законам, подмяв под себя рынок неквалифицированного труда, гастарбайтеры тут же начали диктовать условия. А дефицит приезжих рабочих лишь усугубил проблему. Столкнулся лично.

Мне нужно было прокопать траншею под кабель - 43 метра, глубина - 70 сантиметров. Обратился к бригаде узбеков, работающих у соседей уже несколько месяцев. За метр траншеи мне выставили цену 1300 рублей и еще намекнули, сразу, что накинут рублей 100 - 200: «Грунт тяжелый, глина-суглина». То есть тысяч 60 за работу, которую я, не особо напрягаясь, сделал сам за три дня. Оставив 60 тысяч в семье.

Мои наблюдения подтвердила Лилия Акиньшина из Московской области:

«Ни черта уже не дешево у них. Пример - покосить траву на участке 10 соток на даче. Просят 5 тысяч. Собрать бытовку из закупленных досок - просят - 30 тысяч за работу. На аргумент, что за 30 тысяч в компании, которая платит налоги и работает официально, содержа штат сотрудников, готовая бытовка именно столько стоит, отвечают: мы работаем только лето, а семью весь год содержать надо!»

Другой пример от дачницы Ирины Фурсовой:

«Летом перестраивали дом. Любая бригада гастарбайтеров запрашивала тысяч на 20 - 30 выше, чем наши. Одни назвали цену за работу, а приехав потом с «прорабом» и увидев дорогое авто на участке, подняли на 40 тысяч. Были выгнаны, конечно.

Кстати, у нас в СНТ есть охранник. Гражданин Узбекистана. За последние два года его «помощь» дачникам - подкопать, постричь газон - выросла в разы. За тысячу-две даже не поздоровается».

Профессиональные мастера по ремонту квартир тоже замечают, как начал меняться рынок.

Павел Межуев, Воронежская область:

«По моим личным ощущениям, цены на гастеров и местных окончательно сравнялись».

Людмила Филатова:

«Сын ремонтирует квартиры в Подмосковье, несколько раз при авралах обращался к таджикам, но они заламывают такие цены, что сын просто не может брать такие деньги с клиентов».

Михаил Куренной, Московская область:

«Мигрантов действительно стало мало. Например, вывезти землю с участка я до сих пор никого не нашел. Оставшиеся пристроены, а местное население зажиточное, никто за такую работу не возьмется. Вожу сам потихоньку. Но думаю, что рынок заработает. Кто-то да приедет из условной... Твери».

Кстати. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«СТРЕЛОЧКА-ТО ПОВОРАЧИВАЕТСЯ!»

И тут «невидимая рука рынка» продемонстрировала вполне логичные изменения: местные, обалдев от цен, задранных заезжими работничками, сами начали возвращаться в сферы, сданные было мигрантам. И оказалось, наши тоже умеют демпинговать, не от хорошей жизни, конечно.

Павел Семечкин:

«Имею отношение к оптовой торговле шинами. Меньше чем за 2000 рублей в день гастарбайтеры не берутся за разгрузку. Наши мужички от 50 лет и старше вполне работают за 1500 в день».

Влад Ладеко:

«Живу в 100 километрах от Питера, на Ладоге, достраиваю баню. Нужны были люди - вырыть яму, сделать слив, глубина - метр, работы - на несколько часов. На местной стройбазе гастеры зарядили 15 тысяч на троих и через несколько дней. В обед заехал сантехник, куда-то позвонил... Приехали местные. К вечеру и за 5 тысяч рублей все было сделано! Другой случай. Нужно было вывезти мусор с участка. Вывезли местные, даже граблями стружку собрали...»

Влад делает оптимистический вывод:

«Сейчас молодежь другая пошла: трезвая, прилично одеты, глаза горят, рубль и труд свой ценят».

Строитель из Казани Рафаэль Сафиуллин идет дальше:

- Я жду, когда у наших в головах окончательно изменится отношение к физической работе. Спасибо, что хоть как-то начали продвигать рабочие специальности. Я заметил, что стало если не модно, то нормально идти в сантехники, электрики. А раньше меня сколько раз просили: «Не пиши в трудовой - маляр». Типа стыдно...

Сергей Бурлак из Красноярского края упрекает москвичей: мол, у вас «тоннельное зрение», судите только по себе. В столицах, может, все ПТУ, готовившие условных штукатуров-каменщиков, благополучно и умерли. А в провинции - наоборот:

«У нас в Красноярске попробуй еще в эти ПТУ (которые теперь колледжами зовутся) устроить ребенка! Люди прочухали, что хороший сварщик или автоэлектрик зарабатывает больше профессора. И никаких тебе ЕГЭ. Восстанавливают эти учебные заведения в последние годы. Отличная база, хорошие преподаватели. Без места выпускники не остаются: работодатели с руками их отрывают. Наши ребята на конкурсах WorldSkills все время побеждают. Такое умеют руками делать!.. Я сам был недавно в жюри конкурса в одном ПТУ. Там все сверкает! Евроремонт, новое оборудование, отличные классы. Поваров готовят, автомехаников, швей. И ребята хорошие, не шалтай-болтай... Так что рабочая смена растет!»

Но пока, по мнению уфимца Тимура Ишбулдина, инженера-гидравлика, вахтовика с 20-летним стажем, нам приходится рассчитывать только на «старую гвар-

дию», новая рабочая молодежь еще не набрала опыта:

- Основная ударная сила на вахтах - от 30 - 35 лет. Молодежь лет 25 только начинает мелькать.

СПАСЕТ ЛИ ВАХТА СТРАНУ?

С Тимуром Ишбулдиным я беседовал вечером, после смены: на вахтах нет выходных. Сейчас Тимур монтирует системы фильтрации на заводе в городе Волхов. До этого работал в Якутии, в Магадане, в Индии, в Питере, в Москве. По его мнению, если государство возьмется за организацию переброски трудовых ресурсов, все проблемные места можно будет закрыть своими. Но не так просто:

- Я знаю очень много людей, которые стонут, что нет работы. Но когда я говорю им, что даже не на Севере, за Полярным кругом, а в столицах есть куча вакансий и можно заработать хорошие деньги, они начинают мяться!

- Почему?

- Для вахты нужно как минимум обладать смелостью, чтобы решиться поехать. Много случаев, когда фирмы-однодневки людей просто кидают. Плюс это тяжелый быт, жизнь в вагончиках, никаких развлечений, однообразная еда, один день похож на другой.

- И большие деньги...

Тимур соглашается. По его словам, среди вахтовиков много мужиков из моногородов, где на ладан дышит основное предприятие. Тимур сам из города Сибай, в котором был рудник, а потом закрылся. Спрашиваю:

- На каких условиях обычный человек, без уникальной квалификации, поедет в Москву на стройку или в ЖКХ?»

И он отвечает, не задумываясь:

- Зарплата чистыми 60 - 70 тысяч рублей и бесплатное жилье.

Сергей Королев из Оренбурга считает, что «порог вхождения в вахту еще ниже. Раза в два:

«Сосед из деревни ездил в Тверь вахтовым методом на стройку, получал 35 тысяч. Но минус расходы на дорогу, питание. Проживание в бытовках. Как нашел работу за 20 тысяч дома, перестал ездить. Думаю, люди поехали бы работать, если бы за минусом расходов, дороги и проживания оставалось бы на руках не менее 25 - 30 тысяч».

КОРЕННОЙ ОБХОДИТСЯ ДОРОЖЕ

Но есть и другое мнение. Оно часто проскальзывало в комментариях. Например: «Чего вы хотите добиться? Чтобы Ваня из Твери или Пензы жил так же, как Абдула из аула?»

Вопрос с подвохом.

Читатель из Дмитрова Антон Любавин считает, что затея с внутренней трудовой миграцией провалится:

«Люди быстро привыкают к новым условиям, и их потребности вырастают до уровня коренных жителей. То есть приехавший из депрессивного городка в Москву на работу за 3 - 4 года в своих запросах вырастает до москвича, а то и выше (так как обида за прошлую бедность заставляет компенсировать ее в настоящем)».

Есть еще одно объяснение, почему местные из провинции пока не заместят гастарбайтеров. Мигранты выгоднее даже при неадекватных расценках. Почему? Рассказал Сергей Ильин, строитель-отделочник из Ленинградской области. Подобных писем я получил десяток, но Сергей дал самое четкое объяснение:

«Дешевле мигранты обходятся работодателю. Факт. За них не надо платить пенсионный налог в 24% от заработка, медстраховку. За меня как за русского трудящегося работодатель платит более 50% в виде налогов, а гастарбайтер платит сам за патент каждый месяц 5 тысяч рублей и все. Ну, конечно, с них подоходный высчитывают 30% как с иностранцев. Но если гастарбайтер работает год, он пишет в налоговую, и ему назад возвращают разницу в 17%».

Я перепроверил эту информацию в четыре клика компьютерной мышкой - все так.

Интересно, кто додумался при нашей свободной рыночной экономике с помощью административных методов поставить коренных работников в заведомо невыгодное положение относительно приезжих? Зачем? Еще один вопрос с подвохом.

КОМПЕТЕНТНО

«Сначала обрушивают расценки, а потом диктуют условия»

- Разговоры про дешевый труд мигрантов - это классическая история демпинга, при которой диаспоры потихонечку захватывают разные сферы труда, - сказал «КП» председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. - Сначала мигранты обрушивают стоимость работы в отрасли, а когда выдавливают оттуда всех местных, которые на такие расценки не согласны, начинают диктовать свои условия.

Дальше - больше. Приезжие натурализуются, закрепляют за собой рынки труда, организуются в диаспоры. Россия тут не уникальна, такая ситуация во всем мире. У диаспор формируются «витрины»: общественные движения, защитники прав мигрантов, медиа со статьями о том, что у преступности нет национальности, и юридические конторы. А в тени остаются полулегальная занятость и иногда даже криминальные структуры. Это колоссальная проблема.

К сожалению, государство нередко само культивирует эту ситуацию. Если оно не способно обеспечить хорошие рабочие места для своих граждан, остается только устроить жесткую конкуренцию за те, что есть. Мигранты тут выступают угрозой, пугая отъемом того, что есть, чтобы коренные жители были довольны тем, что остались при своей работе, какой бы она ни была.

Справедливости ради стоит отметить, что последние лет 10 в России принимаются попытки эту ситуацию исправить. Например, месяц назад Госдума ратифицировала соглашение, по которому страна будет платить пенсии гражданам стран ЕАЭС (то есть Казахстана, Армении, Белоруссии и Киргизии), работавшим в России. Значит, работодатели должны будут делать отчисления в Пенсионный фонд, а это автоматически делает наем мигранта не таким уж выгодным по сравнению с гражданином РФ. Это уже шаг вперед, хотя он затронет, я бы сказал, процентов 20 от числа приезжих.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Начальство понаехавших откровенно боится»

Действительно, только Россия умеет «обращать позор в подвиг»: дефолты и санкции запускают местное производство, а пандемия сама собой начинает решать миграционную проблему, которую, кстати, мы сами и создали. Если предположения верны, сейчас происходит ломка в сознании россиянина, и тяжелый ручной труд начинает получать свою адекватную цену. А значит, опять становится привлекательным для местных. Маятник качнулся в обратную сторону. Но на его пути будут преграды.

Меня, например, поразило сообщение, автор которого попросил не указывать его данные:

«Я начальник цеха, 80% рабочих - узбеки. Сейчас они потребовали повышения зарплаты. Начальство не знает, что делать. Бежать искать местных? Где? И в итоге начальство гастарбайтеров откровенно боится. Уедут - производство встанет».

Потому не стоит ждать, что приведение российского рынка труда к адекватному состоянию пройдет гладко. Интересы гастарбайтеров поддерживают и государство, и люди, получающие сверхприбыли. Думаю, именно последним и принадлежит известная аксиома: «Местные работать не хотят».

Но жизнь бывает сильнее лукавых слов. Правда???

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