Сестра Анны Ковальчук призналась, чем ее пленил Гарик Харламов

Актриса Катерина Ковальчук. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Актрису Катерину Ковальчук с недавних пор называют новой пассией Гарика Харламова. 27-летняя артистка является копией бывшей жены резидента Comedy Club Кристины Асмус. Кроме этого девушка - сестра звезды сериала "Тайны следствия" Анны Ковальчук.

Катерина Ковальчук известна поклонникам по ролям в проектах "Крепостная", "Чудотворная" и "Гусар", где сыграла с Гариком Харламовым. О своем партнере красавица отзывается очень тепло. Катерина рассказала, чем пленил ее артист. Ведь с недавних пор актрисе приписывают роман с шоуменом.

"Он прекрасный человек и актер, с ним очень комфортно на площадке и в жизни. На съемках он все время шутил, он вообще мегапозитивный человек, и его стакан всегда наполовину полон. Я учусь этому у него. Мне вот не хватало оптимизма и позитива, а Гарик заряжал энергией всю площадку. Это очень чувствовалось, и от этого работалось гораздо легче. Мы, кстати, не были знакомы до съемок. Мне еще очень понравилось, что он очень открытый, простой, искренний и в работе, и в жизни", - цитирует Ковальчук WomanHit.ru.

Как сейчас развиваются отношения между Катериной и Гариком, пока не ясно. Никто из окружения артистов не дает никаких комментариев. Сама Катерина, по слухам, отдыхает сейчас вместе с Харламовым в Сочи. На телефонные звонки она не отвечает.

Не так давно Катерина оставила сообщение в блоге, отметив, что находится в Абхазии. "Тут удивительно самобытно и атмосферно! Как будто я в далеком прошлом. Хотя снимаем мы про далекое будущее. Как же я люблю истории, чтоб до мурашек, до дрожи в сердце, как же я счастлива всегда браться, хвататься, вгрызаться в новый опыт! Наше невероятное приключение началось", - написала Ковальчук.