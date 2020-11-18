Вопрос дня: Какие герои нужны нашим детям?

Героям комиксов не хватило суперсилы, чтобы уцелеть на стене детского центра. Фото: YouTube

Юлия ЧИЧЕРИНА, певица:

- Суворов, Александр Невский, Петр I, Жуков, Ломоносов, Сергий Радонежский, Королев, то есть реальные герои реальной страны. Пусть дети играют в историю России, изучая ее. Если с детства знаешь историю, то из тебя не вырастет предатель Родины.

Эдуард БОЯКОВ, худрук МХАТа им. Горького:

- Только наш эпос и наши герои. Потому что нужно заботиться не только о военном суверенитете. Вот кто-то умиляется, когда герои Тома и Джерри бьют друг друга по башке. А ведь это модель поведения, которая закрепляется в сознании ребенка.

Инга ИЛЬМ, актриса:

- «Марвел» - это все навязанные образы, страшный маркетинг. Давайте дадим самим детям возможность создать, придумать своих героев. Иначе они ничего не создадут, когда вырастут! Можно запустить специальный портал, на котором дети будут разрабатывать образы героев, их истории.

Сергей ИВАШКИН, консультант Международного института развития человека:

- Герои для ребенка - это отец и мать, пример для подражания на всю жизнь.

Екатерина СИВАНОВА, психолог:

- Я за детских героев без национального признака. За тех, на кого хочется быть похожим не только потому, что они обладают суперспособностями, но и потому, что они по-настоящему любят свои семьи и служат людям во имя добра.

Егор ХОЛМОГОРОВ, философ:

- Засилье на наших детских площадках героев «Марвел» - это пропаганда ментальной зависимости детей от Капитана Америки. Нам нужны герои русских былин. Также важно расширять пантеон известных детям и юношеству русских героев. У нас же список героев сжался до полудюжины полководцев и пары космонавтов.

Евгений ФАТЕЕВ, искусствовед:

- Нам нужны герои-управленцы, герои-инженеры. Удивительно, но еще не создана история великих русских управленцев, потому в нашей истории Транссиб и БАМ безымянны.

Полина КУЛИНА, профессиональная сказочница:

- Человек-паук и Халк - это чистая мифология. А мифы творит сам человек. И если мы не создадим своих, их для нас сделают другие. Не молишься своему богу? Будешь молиться богам чужим. И подражать чужим героям.