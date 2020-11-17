«Отдаю за ипотеку 480 тысяч в месяц»: Седокова рассказала, как обустраивает свою квартиру стоимостью 58 миллионов рублей

Анна Седокова рассказала, сколько она тратит в месяц. Фото: Инстаграм.

Недавно Анна Седокова стала обладательницей большой квартиры в столичной новостройке. Певица не раз хвасталась своей недвижимостью, но не говорила, сколько ей пришлось отдать за элитные квадратные метры. И вот теперь артистка назвала сумму, в которую ей обошлись апартаменты: 58 миллионов рублей. Квартиру Седокова взяла в ипотеку, и теперь выплачивает за нее по 480 тысяч в месяц.

В интервью ютуб-блогеру Василию Конову Седокова рассказала, что апартаменты площадью 200 квадратных метров с «невероятным видом» расположены в центральном округе Москвы. Сейчас певица и ее муж, баскетболист Янис Тимма, делают в ней ремонт.

Анна рассказала, что в месяц она тратит около 1,5 миллиона рублей. Помимо ее личных расходов в эту сумму входит зарплата сотрудников, которые работают на ее бренд одежды «LA Story». Также из этих денег Седокова расплачивается за съемную квартиру, в которой она живет с семьей, пока в ее новом жилище идет ремонт.

В сентябре певица вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Фото: Инстаграм.

Разговор зашел и о личном. Певица ответила на едкие комментарии, которые ей часто пишут в Инстаграме по поводу того, что она родила троих детей от разных мужчин.

- Хейтеры начинают закидывать: "Вот у тебя столько браков". Да я как слепой котенок тыкалась, не понимая, где плохое, а где хорошее! – уверяет Анна.

Седокова напомнила, что она работала с 15 лет, и ее единственной мечтой было выбраться из той грязи, в которой она жила в детстве. Из-за этого у нее не было времени разбираться в мужчинах и прочих вещах.

- Поэтому я никогда никого не осуждаю за ошибки, - говорит Анна.

По словам артистки, она так много трудилась, что совсем не видела жизни. Певица вспоминает, что влюбилась в игрока киевского «Динамо» Валентина Белькевича только потому, что он сводил ее в боулинг. К тому времени Седокова уже была солисткой группы «ВИА Гра», но поступок спортсмена все равно ее поразил.

- Я такая: «Вау, люди веселятся просто так!», - рассказала певица.

В своего первого мужа, футболиста Валентина Белькевича Седокова влюбилась, когда он пригласил ее в боулинг. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 2004 по 2006 год Седокова была замужем за Белькевичем, от которого она родила дочь Алину. Спортсмен скоропостижно скончался в 2014 году, у него оторвался тромб. В 2011-2013 годах Анна жила в браке с украинским бизнесменом Максимом Чернявским, которому она подарила дочь Монику. В 2017 году у артистки появился сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова. С отцом своего сына она рассталась еще до рождения мальчика. Сейчас с певицей живут только двое детей – 15-летняя Алина и трехлетний Гектор. Дочь звезды Моника по решению суда осталась в США со своим отцом.

В прошлом году Седокова начала встречаться с баскетболистом Янисом Тиммой. А в июле этого года она согласилась стать его женой. Пара поженилась в сентябре. Янис – состоятельный жених: по некоторым данным, он зарабатывает около миллиона долларов в год. Баскетболист ради романа с экс-«ВИА Грой» оставил семью – жену с ребенком. До того, как переехать к Седоковой, Янис полгода скрывал роман и тайно встречался с артисткой.