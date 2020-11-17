«Думал, что никогда не женюсь»: Джордж Клуни рассказал, почему он подарил 14 близким друзьям по миллиону долларов

Джордж Клуни был уверен, что никогда не женится. Но потом встретил Амаль. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слухи о невероятной щедрости Джорджа Клуни ходили давно. Чего, например, стоит история о том, что актер как-то подарил каждому из своих 14 друзей по миллиону долларов! И вот теперь Джордж подтвердил, что это чистая правда. В интервью американскому журналу GQ, назвавшему 59-летнего актера «иконой года», Клуни поведал, почему он отдал своим друзьям по миллиону долларов наличными.

Актер рассказал, что эти 14 человек когда-то здорово поддержали его. Причем помогали они ему еще до того, как он стал богатым и знаменитым. Добившись успеха, Клуни долгие годы оставался холостяком, и ему не на кого было тратить свои деньги. Поэтому он был счастлив поделиться достатком с приятелями, без которых он бы просто не заработал эти миллионы.

- Без них у меня ничего этого бы не было, - рассказал артист. - Мы все очень близки, и я просто подумал, что если вдруг меня собьет автобус, они все есть в моем завещании. «Так какого черта я жду, чтобы меня сбил автобус?», - подумал я тогда.

Широкий жест голливудской звезды оценили далеко не все. Нашлись люди, которые откровенно крутили пальцем у виска.

- Я помню, как разговаривал с одной действительно богатой задницей, с которой я столкнулся в отеле в Вегасе - причем этот человек был намного богаче, чем я. Тогда только-только стала известна эта история с миллионами, и он такой:« Зачем ты это сделал? ». И я подумал: «Почему бы тебе не сделать это, урод?»

Среди тех, кому Клуни подарил по миллиону долларов, были актер Грант Хеслов (звезда фильма «Правдивая ложь»), актер Ричард Кайнд и бывший актер Томми Хинкли.

Джордж и Амаль воспитывают трехлетних близнецов. Фото: REUTERS

- Я думал тогда: «Я никогда не женюсь. У меня никогда не будет детей». Я буду работать, у меня есть отличные друзья, моя жизнь полна, у меня все хорошо, - вспоминает Клуни. – Я не понимал, как многого мне не хватает в жизни, пока не встретил Амаль (свою жену Амаль Клуни – Ред.). А потом все изменилось. У меня появились еще два спиногрыза, о которых нужно заботиться.

Историю про подаренные Клуни миллионы в 2017 году журналистам рассказал Рэнди Гербер – ближайший друг актера и муж супермодели Синди Кроуфорд. Дело было в 2013 году. Тогда Клуни пригласил 14 друзей на свою виллу и вручил каждому из них по дизайнерскому чемодану, набитому купюрами. Друзья были просто ошарашены. Рэнди – успешный ресторатор и сам миллионер – попытался было отказаться от своего миллиона. Но Клуни сообщил, что если хоть один из его приятелей откажется от подарка, то чемоданов лишатся все. Среди друзей Джорджа были люди, испытывавшие на тот момент серьезные финансовые трудности. Так что вся компания просто с благодарностью приняла щедрый дар.

Один из друзей, получивших миллион, - бизнесмен Рэнди Гербер, муж супермодели Синди Кроуфорд и отец двоих ее детей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К слову, в 2018 году Джордж Клуни возглавил список самых высокооплачиваемых актеров планеты: по версии журнала Forbes он заработал 239 миллионов долларов. Правда, разбогател Клуни вовсе не на кино, а на… спиртном. Джордж выгодно продал свою долю алкогольного бренда Casamigos. Вместе со своими друзьями Рэнди Гербером и Майком Мельдманом артист несколько лет назад наладил выпуск текилы, причем весьма успешно. В июне 2017 года компания Diageo объявила о намерении купить марку Casamigos, заплатив за сделку 700 миллионов долларов. Часть их и капнула Клуни на счет. Актер признается, что он и сам не ожидал такого успеха.

- Если бы вы спросили нас четыре года назад, есть ли у нас миллиардная компания, я не думаю, что получили бы утвердительный ответ, - рассказал он журналистам после того, как было объявлено о сделке.

Несмотря на семейное благосостояние, жена Джорджа Амаль, известная адвокатесса, вышла на работу почти сразу же после того, как родила мужу близнецов Александра и Эллу. Хотя супруга актера вполне могла бы себе позволить вовсе не работать. Джордж Клуни впервые стал отцом в 56 лет, а женился он в 53 года. В 2014 году они с Амаль сыграли пышную свадьбу в Венеции, на которую позвали всех своих друзей.