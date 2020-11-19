Чего ждать России от нового президента США Джо Байдена, кроме уже обещанных «санкций из ада»

В сети шутят, что глава президиума Верховного Совета СССР Андрей Громыко первым поздравил Байдена с победой. На самом деле это фото реальное. На нем в 1988 году Громыко и сенатор Байден обсуждали в Москве ратификацию договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Прошло 32 года... Фото: Эдуард ПЕСОВ/ТАСС

Официально победа Джо Байдена будет подтверждена после голосования выборщиков в середине декабря. Но уже 7 ноября ведущие американские СМИ назвали его новым президентом страны, после чего в его адрес посыпались поздравления от мировых лидеров. Кстати, завтра (20 ноября) его опять будут поздравлять: Байдену стукнет 78 лет.

Из самого молодого - в самого старого

Байден станет самым старым президентом за всю историю США. До этого старшинство принадлежало Дональду Трампу - когда он принял присягу главы государства, ему было 70.

А ведь когда-то Байден был самым молодым американским политиком, избранным в сенат. Причем выиграл свое место от штата Делавэр, когда ему еще не исполнилось 30 лет - минимальный возрастной порог по закону, чтобы стать сенатором. И с 1972 года неизменно представлял этот штат в конгрессе целых 35 лет.

Еще в 1974 году редакция журнала «Тайм» включила молодого сенатора в список «200 лиц будущего, которые будут делать историю». Тогда ему дали такую характеристику: «уверен в себе» и «чрезвычайно амбициозен». Амбиции у Байдена действительно были высоки. Стать президентом страны, по его признаниям, он решил в 21 год. Первую попытку сделал в 46, выдвинув свою кандидатуру на первичных выборах демократической партии. И поначалу имел неплохие шансы.

Но Байден вынужден был сняться, и не без конфуза. Его обвинили… в банальном плагиате. Выяснилось, что он кое-что заимствовал из речей Кеннеди.

Хиллари будет довольна

Вторая попытка была в 2008-м. В той кампании Байден стал двадцатым кандидатом на праймериз демократов. Но быстро понял, что конкурировать с Хиллари Клинтон и Бараком Обамой не сможет. И опять снялся. Как оказалось, весьма удачно - ставший в итоге кандидатом от демпартии Обама предложил ему пост вице-президента. Много лет Байден в сенате возглавлял комиссии по юридическим и международным делам.

Кстати, утверждают, что на выборы 2016 года Байден опять собрался выдвигаться, но Обама отсоветовал - чтобы не мешал тогдашнему № 1 демократов Хиллари Клинтон.

Женился повторно с пятого раза

Байден почти полвека в большой политике, а значит, его личная жизнь как под рентгеном. Не пьет, не курит. В детстве и юности заикался, но преодолел этот дефект. С первой женой Нелией познакомился в университете. Счастливый брак разрушила автокатастрофа в 1972 году, когда Байден уже избрался в сенат. Жена и 13-месячная дочь Наоми погибли, сыновья Бо и Хантер получили серьезные травмы.

Лишь через пять лет после трагедии Байден нашел женщину, которая, по его признанию, вдохнула в него «новую жизнь». Блондинке Джилл, преподавателю английского языка (она на девять лет моложе Джо), вдовец безрезультатно четыре раза предлагал руку и сердце. На пятый раз она согласилась. А через четыре года родила малышку Эшли.

В браке пара уже более сорока лет. Пять лет назад от рака мозга умер старший сын Байдена Бо. Интересно, что Джилл - первая из вторых леди Америки, которая, даже когда муж был вице-президентом, не оставила работу, продолжая преподавать английский в колледже.

Разбогател недавно

По данным СМИ, до того как стать вице-президентом, Байден вместе с супругой в год зарабатывали менее 300 тысяч долларов - по местным меркам очень скромная для высокопоставленного политика сумма.

Поправить финансовое положение Байден смог лишь после того, как оставил пост вице-президента. Прежде всего за счет гонораров за выступления и публикации, что для отставных первых-вторых лиц в Америке обычное дело. Только за написанные в соавторстве с супругой книги он получил 8 миллионов долларов.

Выйдя на пенсию, как оказалось, весьма непродолжительную, Байден купил дом для отдыха за $2,7 миллиона и снимал особняк за $20 тысяч в месяц.

Украинский след: рыльце в пуху

Без этого оружия, как пролетариату без булыжника, бороться за политическую власть в Америке, да и не только, невозможно. Демократы без устали копали под Трампа, республиканцы - под Байдена.

Главный компромат на будущего президента США связан с Украиной. После госпереворота 2014 года эту страну единолично курировал вице-президент Байден. Все помнят, как он в Киеве возглавлял заседание правительства Порошенко. А его сын Хантер внезапно стал членом совета директоров украинского нефтегазового холдинга Burisma с окладом в 50 тысяч долларов в месяц. Как раз в это время британские власти обвинили хозяев холдинга в коррупционных махинациях.

Вскоре Байден, который собирался искоренять коррупцию в подведомственной ему Украине, потребовал отставки генпрокурора Шокина, который вел дело против скандального холдинга. И пригрозил, что, если тот останется на посту, не видать Киеву обещанного американцами миллиарда долларов. Шокина, разумеется, сняли.

Трамп обвинил Байдена в том, что он прикрывал грязные делишки сына на Украине, получая за это откаты. Хантер, дескать, без стеснения устраивал нужным людям встречи с папой. Причем люди эти были не только с Украины, но и из Китая.

В итоге доказать что-то конкретное так и не удалось. А бесстрастная американская пресса в упор не видела компромата на Байдена и его сына Хантера, который Трамп безуспешно пытался вбрасывать в СМИ и соцсети накануне выборов.

Россия - главный враг

Байден в ходе выборной кампании прямо назвал Россию главным врагом Америки. Так что рассчитывать на вторую «перезагрузку» наших отношений не приходится. А чтобы совсем на этот счет иллюзий не было, уже пообещал Москве «санкции из ада».

Правда, по вопросам стратегического вооружения и сдерживания ядерной гонки Байден более вменяем, чем Трамп. Он - за продление СНВ-3, за возврат США к ядерной сделке по Ирану. Байден также намерен восстановить участие страны в Парижских соглашениях по климату и в работе ВОЗ.

Кстати, Байден был у нас трижды. В 1978-м - в Ленинграде в составе группы американских сенаторов встречался с главой правительства Алексеем Косыгиным и министром иностранных дел Андреем Громыко. Через 9 лет в Москве опять встретился с Громыко, который к тому времени стал председателем президиума Верховного Совета СССР. Оба раза обсуждались разоруженческие проблемы. А в 2011-м, уже вице-президентом, он встретился с высшим руководством России. И признался потом, что отношения с Владимиром Путиным у него не заладились...

На постсоветском пространстве при Байдене геополитический натиск Запада однозначно усилится. Демократы никогда не скрывали, что ведут крестовый поход против несогласных с либерально-глобалистским укладом, в число которых они давно записали Россию. Да и известные обещания не допустить реинтеграции бывших советских республик вокруг Москвы озвучивали именно демократы.

Разумеется, сейчас воспрянули духом в Киеве. Но и в Ереване, союзнике Москвы, вспыхнули новые надежды - Байден еще с сенатских времен слыл убежденным армянофилом, поэтому можно ждать новых вводных в карабахском конфликте.