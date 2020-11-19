Чем чаще революции в Киргизии, тем больше гастарбайтеров в России

Экономика Киргизии горит синим пламенем. Одна надежда - на переводы из России. Фото: Vladimir PIROGOV/REUTERS

Продолжение. Часть 1.

- …Хоть купить, хоть спросить - записываться надо, вон тетрадка, - не пропускают женщину к дверям офиса российской авиакомпании несколько десятков киргизов. - Все в Москву хотят…

Та покорно идет к тетрадке и записывается под номером 51. Очередь движется медленно, билетов мало, и люди ходят сюда каждый день, как на работу. Которая на самом деле ждет их в нашей стране. Большинство из стоящих в очереди вернулись на родину в марте, когда в российских городах из-за пандемии стали закрываться офисы-кафешки. Оказавшиеся без работы киргизские уборщики, водители, строители приехали, чтобы переждать непростое время и не прожигать деньги в Москве. А теперь не могут вернуться обратно.

- На кашах тут сидим - работы-то нет… - ворчат люди и показывают в сторону правительства: - Власть они делят, вместо того чтобы самолеты отправить.

Сколько у нас граждан этой республики

Цифры и правда потрясают.

По официальным данным, в прошлом году киргизские гастарбайтеры перевели на родину $2,4 миллиарда долларов, и 90 процентов из этих денег приходится на переводы из России. Сумма бешеная, если учесть, что вся расходная часть бюджета Киргизии на этот год не превышает $2,1 миллиарда. Но сколько же их живет и трудится в России?

- Посчитать это очень сложно, - говорит мне профессор Кыргызско-Российского (Славянского) университета, доктор экономических наук Асылбек Аюпов. - Были цифры, что ежегодно на заработках в России находились 500 - 700 тысяч наших граждан (это притом что население страны - чуть более 6,3 миллиона). С детьми и женами свыше миллиона будет, наверное.

Китай не Россия: придет за каждым долларом

Ситуация с киргизским бюджетом и впрямь аховая. Обычно в нем не хватало около 10 миллиардов сомов, а в этом году, по прогнозам, может дойти до 40 миллиардов (при общей расходной части в 173 миллиарда).

- Но проблема в том, что источников дохода-то нет, - продолжает экономист Аюпов. - Прощать старые долги никто не собирается. Покрывать же дыры можно только займами, а кто даст? Даже Россия приостановила выделение кредита. Да и кому давать-то, если не ясно, где завтра будут эти люди, с кого брать потом?

Плюс к этому (а точнее, огромный минус) - громадный внешний долг, который приближается к $5 миллиардам. Главный кредитор - Китай. Срок выплаты процентов уже не за горами - 1 января 2021 года.

- Где 2 миллиарда для Китая брать будем? Может, скинемся? Я посчитал: по 760 долларов с каждого киргиза! - смеется один из демонстрантов. Это о нашумевшей идее одного из депутатов, которая призвала народ сброситься, чтобы избавиться от груза внешнего долга. Мысль, правда, потонула в возмущении народных масс: вы воровали, вы и скидывайтесь, а нам скоро жрать нечего будет!.. А если серьезно, то это Россия может простить, а потом еще дать, а Китай за каждым долларом придет.

Где брать деньги

Тревогу подогревают слухи о том, что якобы за долги несколько лет назад Таджикистан отдал КНР часть своей территории. И нервы киргизских патриотов оголены - не получится ли так же?

И премьер Жапаров с новыми министрами судорожно ищет деньги. Даже в робин-гудовском стиле решил тряхануть коррупционеров, объявив «экономическую амнистию»: мол, знаем, кто сколько увел, и если до конца ноября не вернете, пойдете туда, где еще недавно был сам Жапаров, - на нары.

А ведь, если бы не этот внезапный переворот, казна Киргизии могла бы пополниться весьма кругленькой суммой. Причем для этого и делать ничего не надо было!..

Подожгли российскую компанию

Едва стоило случиться третьей киргизской революции, как на следующий день, 6 октября, мародеры нагрянули на золото-рудное месторождение «Джеруй», которое разрабатывает «Альянс-Алтын» - киргизская дочка российской компании. Около 300 погромщиков, прорвавшись сквозь охрану, рванули на производственный участок и прошлись от площадки золотоизвлекающей фабрики (ЗИФ) через вахтовые поселки до добычного комплекса наверху. Пошел грабеж. Тащили все - перфораторы, кабели, компьютеры, стиралки, холодильники… Часть погромщиков в это время поджигала кабины дорогостоящих карьерных грузовиков, оборудование... По предварительным подсчетам, ущерб составил не меньше $15 миллионов долларов.

И предприятие встало, так и не открывшись. Компания лишилась прибыли, местные - рабочих мест, а киргизская казна - больших денег. Что будет дальше с рудником - не совсем ясно…

«Грабили чужие!»

- Грабители не из наших были, слово даю! - вспоминает те события житель села Сасык-Булак Насреддин. - Те на машинах со стороны Таласа приехали. Много! Мы, как увидели в соцсетях, что банды собираются, рванули туда. Но не грабить, а остановить их! С 8 утра не пропускали чужаков, но они все приезжали, приезжали и прорвались… За пять лет, что российская компания прописалась в этих горах, она стала градообразующей для местной экономики.

- Много наших там работало, людей в Казахстане учили, - продолжают местные. А потом вдруг удивляют: - Но недовольных у нас все равно много было!

Что опять не так-то?..

Управлять по-киргизски

И выдохнув, мужики рассказывают о прежнем гендиректоре. Русском. Как тот моментально реагировал на любые вопросы, постоянно встречался с людьми, все объясняя, а его помощники тут же брали телефоны тех, кто хотел трудоустроиться на руднике. А потом решение всех этих вопросов взяли в свои руки киргизы из Таласа.

- Что же плохого, что свои рулят на российском предприятии? - перебиваю их.

- А, - машут мужики. - Они по-киргизски стали управлять.

- Это как?

- Да как и везде - на большие зарплаты брали родственников, наши жаловались, что приходилось делиться с первых зарплат с начальством, а потом и вовсе ставки охранников стали предлагать - за 8 - 12 тысяч сомов…

- И что делать?

- Русского вернуть! - убеждены они. - Он честно с нами вел себя… Если бы не это, все вышли бы и отстояли рудник!

И киргизы делятся новыми слухами, рожденными на неопределенности: мол, в ситуации, когда непонятно, не прибежит ли завтра очередная партия мародеров, русские могут переуступить рудник китайцам.

- Тогда нам всем очень плохо будет, - опасаются они. - Китайцы плюют на экологию и всех подкупают. Русские хвосты (отработанную руду) с гор вниз возят, в бетонный бассейн. Мы видели - там пять слоев, чтобы в воду не попало. Китайцы так делать не будут - свалят наверху и все, а там 18 родников. Скотина перемрет. И мы тоже...

…Вечереет. У одного из домов Сасык-Булака средних лет женщина прощается с детьми и с баулами идет на остановку. Скоро будет автобус на Бишкек.

- Мужу обещали, что в ноябре возьмут на 40 тысяч сомов (около 38 тысяч рублей) водителем на «Джеруй», - объясняет она. - Теперь не будет работы. Ну как так, а? К нам русские приехали, работу дали, киргизы эту работу сожгли, и мы снова едем работать к вам в Москву. Муж уже в Бишкеке, каждый день ходит за билетами, я с ним поеду. Большая там очередь, да?..

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