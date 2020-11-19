Отец Андрей Ткачев: «Модный приговор» и «Давай поженимся!» - унизительные шоу

Протоиерей Андрей Ткачев. Фото: Личный архив

- Отец Андрей, Папа Римский Франциск выступил с поддержкой однополых браков. Потом назначил кардиналом человека, одобрявшего ЛГБТ-движение. Куда Ватикан пытается увести мир?

- В понятную сторону. Мне нет резона хвалить понтифика или ругать его. Если бы он с балкона папской резиденции миру проповедовал Евангелие, то я бы его уважал, хотя у нас с католиками очень тяжелая история взаимоотношений. А пока Папа занимается ерундой какой-то. Прошлый Папа, Бенедикт, из своего святого заточения говорит, что в западной жизни Бог исчез из публичного пространства, Бога убрали. Ну а чего же ты ушел с папского трона? Надо было оставаться на своем престоле. У Бенедикта с мозгами все в порядке. Вел бы он мир в правильном направлении.

- Но «Папа Бенедикт в отставке» пожаловался несколько лет назад, что случилась на Западе сексуальная революция. Что она испортила всех - от бабушек в храме до самих священников.

- Невзирая на сексуальную революцию, необходимо говорить правду Божью. Невзирая на греховный опыт, на слабость, необходимо все-таки дать место Богу. И не важно, в какую эпоху ты живешь - торжествующего монашества или ликующей порнографии. Воздайте славу Богу. И понтифик должен был это сделать. Я представляю, как католики на него смотрят. Для них это же непогрешимый человек. Это же реинкарнация святого Петра - камня, на котором Христос построил церковь. И вдруг он начинает лепить какого-то горбатого с этого своего балкончика. Мне жалко католиков.

- В России некоторые завидуют, слушая слова Папы Римского: «Вот любящий пастырь. Никого из паствы не прогоняет от себя. А наши попы боятся такое сказать про геев».

- Пока еще мы счастливы находиться на удалении от этого безумия. Этим радующимся разве нужен Бог? Зачем им Христос? Они сами себя назвали интеллигенцией и не нуждаются ни в чем святом. Они радуются, когда замечают какой-то грех, грязь, глупость, подлость. Когда человек, одетый в священные одежды, изменяет вере публично. Такова суть их заячьих сердец. Зачем мы на них будем оборачиваться? А вот настоящим католикам ничего больше не остается, как зайти в открытые двери обратно к православию. Иначе они окажутся в мире «Декамерона» и второго сезона «Нового Папы».

Задолбало телевидение

- Мы так кроем Запад. А что происходит у нас дома. Уходит мощнейший проповедник, отец Димитрий Смирнов - главный борец с абортами и развратом. И первые три крупнейших канала молчат о его смерти. Будто не было такого человека.

- Есть такое словечко - «неформат». Под это словечко они подводят все, что не вмещается в их душу. Знаете, главный враг исторической России - это наше телевидение со всем этим «Полем чудес», задолбавшим уже всех. И ток-шоу... Когда они говорят про какую-то проблему, которая кровью пахнет (допустим, тот же Карабах или Украина), их самих это не печет, они забалтывают ее. Им самим-то не страшно, это же не у них стреляют, это не им сейчас башку отрежут. Они там даже не разговаривают, а орут. Собирают в свои студии кучи луженых глоток. Там невозможно истине выжить. Или «Модный приговор», или «Давай поженимся!». Вы меня извините, там говорят о нашем народе в самых унизительных категориях. Так что не ищите там правды и истины. По телевизору вам будут рассказывать в новостях, как кошка упала в канализацию, как дерево упало и помяло «жигуленок». А глубокие и важные темы их не интересуют.

Ленина нужно продать США

- Минздрав меняет правила суррогатного материнства. Теперь для процедуры не нужны биологические материалы матери и отца. Достаточно взять семя отца-заказчика, оплодотворить им женщину-инкубатор. А потом родившегося ребенка передают в чужую семью. Так собираются бороться за повышение рождаемости в нашей стране.

- Когда мы кричим до брызг о семейных ценностях, мы должны понимать, что нам еще греметь и греметь, как медному котелку, в некоторых вещах до Запада. В Америке просто традицией стало брать приемных детей. Двое своих, еще четверых усыновили. Нужно признать, что первое место по абортам наша бедная страна взяла только при Ленине. Ленина нужно хоронить. Или продать. Сейчас в Америке его возлюбили сильно. Пусть они его купят. И пусть положат себе где-нибудь хоть в Арканзасе, хоть в Техасе.

Темпы роста населения земли критически сокращаются. Скоро будем расти лишь за счет индусов и арабов. Даже китайцы начинают меньше рожать. Нам вбили установки: «Зарабатывай деньги, вкусно ешь, живи для себя». Поэтому никакое ЭКО не спасет блудливое, развратное, ленивое человечество. У нас детские дома переполнены. Идите, как американцы, и забирайте домой карапуза.

- Говорят, вход в храмы хотят сделать также по QR-коду - как в клубы.

- Я рад, что церковь против этого. Оставьте нас в покое. Как говорил болгарский руководитель: у меня нет права, мне моя совесть не позволяет запрещать людям ходить в церковь. В страхе нет любви. Я хочу, чтобы мы были христианами.

СПРАВКА «КП»

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ родился в 1969 году. Жил на Украине, служил во Львове и Киеве. Вел популярные программы на украинском ТВ. Переехал в Россию. Настоятель храма Святителя Василия Великого в Московской области. Один из самых известных православных проповедников. Его ролики на YouTube набирают миллионы просмотров.